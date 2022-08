Dzień Otwarty w Akademii Olimpii Elbląg

Lada moment rozpoczyna się rok szkolny i wielu rodziców szuka zajęć dla swoich dzieci. Już teraz ruszają treningi Akademii Olimpii Elbląg. To świetny moment, aby zaszczepić w dziecku piłkarską zajawkę!

W związku z dużym zainteresowaniem zapisami do Akademii Olimpii Elbląg, w środę (31 sierpnia) przewidziany jest dzień otwarty dla chłopców z roczników 2010 - 2017 oraz dla dziewczynek z roczników 2015 i 2016. Każdy rocznik trenuje osobno i jest podzielony na mniejsze grupy.

Dla roczników 2010-2017 oraz dziewczynek przewidziane są zajęcia treningowe wraz z zawodnikami I i II zespołu oraz rocznika 2006 zakończone niespodzianką. Na zajęcia należy przyjść w strojach oraz butach sportowych.

Przed zajęciami będzie konieczność obecności opiekuna prawnego, w celu podpisania zgody na uczestnictwo w zajęciach oraz potwierdzenia, że dziecko jest zdrowe.

Jeśli trenerzy będą widzieć predyspozycje do zajęć piłkarskich w klubie to będzie możliwość uzyskania informacji i zapisania się do akademii.

Spotykamy się o godz. 17, aby dopiąć formalności na boiskach treningowych przy ul. Moniuszki 29 (wejście od strony Moniuszki i Kościuszki)

Zajęcia rozpoczną się o godz. 17.30