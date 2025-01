Dziś w Akademii treningów nie będzie

- Trenerzy Akademii Olimpii Elbląg zdecydowali, że zajęcia 7 stycznia się nie odbędą, bo klub ma wobec nich zaległości finansowe – taka informacja dotarła do nas od rodziców dzieci, które trenują i grają w żółto-biało-niebieskich barwach. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z władzami klubu. - Staramy się jak najszybciej pozyskać środki, uzupełnić te braki, myślimy o restrukturyzacji w klubie i zmianach personalnych przy sterach Olimpii - podkreśla w odpowiedzi na nasze pytania prezes OE Paweł Guminiak.

O odwołanie zajęć i sytuację finansową w klubie zapytaliśmy Pawła Guminiaka, prezesa Olimpii Elbląg.

- Są zaległości m. in z wypłatami dla trenerów i zawodników, które powstały ze względu na to, że nie mamy tych środków, które miały zasilić klub, w związku z nieprzedłużeniem w kwietniu umowy z Orlen i wycofaniem się sponsorów, m. in. PZU i innych. Budżet na początku 2024 zakładał wpływy na cały rok oraz ponoszone koszty. Brak zakładanych środków, wzrost kosztów codziennego funkcjonowania oraz udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, a także III zespołu w lidze okręgowej spowodował taką sytuację. Rozumiem decyzje trenerów, rozmawiamy z nimi o tej sytuacji. Chcemy jak najszybciej rozwiązać te trudności, bo klub, seniorzy i akademia, to jedność, jak jedna część cierpi, to cierpi i druga. Budżet jest tworzony dla całego klubu i braki wpływów powodują brak w kasie klubowej. Na pewno trzeba oddzielić budżetowo obie części naszego klubu. To priorytet na najbliższy czas. Mam nadzieję, że kolejne zajęcia akademii będą się już odbywać. Staramy się jak najszybciej pozyskać środki, uzupełnić te braki, myślimy o restrukturyzacji w klubie i zmianach personalnych przy sterach Olimpii. Na początek lutego planowane jest Walne Wyborcze - poinformował nas prezes Guminiak.

Z wiadomości, które do nas dotarły dowiadujemy się także, że niektórzy rodzice zostali m. in. wezwani przez klub do uregulowania zaległych płatności. Skontaktowaliśmy się z Karolem Przybyłą, koordynatorem Akademii Olimpii. Dziś (7 stycznia) nie chciał komentować sprawy ze względu na trwające rozmowy.