Festiwal nieskuteczności

fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

Niewykorzystane przez Olimpię sytuacje do zdobycia gola w pierwszej połowie zemściły się w drugiej. Pierwszego gola dla Olimpii w 2025 r. zdobył Wojciech Zieliński. Nie wystarczyło to jednak do zdobycia choćby punktu. Olimpia Elbląg - Świt Szczecin 1:1. Więcej szczegółów wkrótce.

SM