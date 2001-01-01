Jubileuszowe etapy Olimpii: lata 20., 40., 60. i dziś

80 lat - wiek sędziwy, pełen triumfów, porażek i niezliczonych emocji. ZKS Olimpia Elbląg przez osiem dekad kształtuje lokalny sport, buduje tradycję i inspiruje kolejne pokolenia zawodników, trenerów i kibiców. Każdy jubileusz przypominał, że Olimpia to nie tylko klub, ale serce elbląskiej społeczności sportowej. Na portElu przypominamy, jak przez lata klub organizował inicjatywy podkreślające jego rolę w mieście i jednoczące wszystkich miłośników żółto-biało-niebieskiej historii.

Na wstępie wyjaśnienie. Przez wiele dekad przyjęło się uważać, że historia dzisiejszej Olimpii Elbląg rozpoczyna się w 1946 roku, kiedy w mieście powstał Miejski Klub Sportowy Olympia. Jednak uważne badania źródeł i kronik sportowych wskazują, że właściwym momentem narodzin elbląskiego futbolu jest rok 1945. To właśnie wtedy poprzedniczka Olympii, klub Syrena, rozegrała w Elblągu swój pierwszy oficjalny mecz, otwierając nowy rozdział w historii lokalnego sportu. Dziś, dzięki nieustępliwym staraniom pokoleń kibiców, możemy z dumą obchodzić jubileusz 80-lecia ZKS Olimpia Elbląg. Wyjaśnienie tych historycznych niuansów pozwala lepiej zrozumieć chronologię poprzednich jubileuszy i docenić ciągłość tradycji, która łączy dzisiejszych zawodników, działaczy i fanów z pionierami elbląskiego futbolu. Bo w piłce nożnej, jak w najlepszych opowieściach, przeszłość inspiruje, ale to teraźniejszość i przyszłość decydują o nowych triumfach.

Jubileusz 20-lecia ZKS Olimpia Elbląg

W sobotę, 17 grudnia 1966 roku, elbląska Olimpia uroczyście świętowała dwudziestolecie swojej działalności. Obchody rozpoczęły się na stadionie przy ul. Agrykola w nowo otwartym pawilonie sportowym. Podczas różnych uroczystości wręczono również piękny sztandar, ufundowany przez Radę Główną Federacji Stal. Najlepsi zawodnicy, trenerzy i działacze otrzymali zaszczytne odznaczenia, które podkreślały ich wkład w rozwój sportu w Elblągu.

z arch. L. Strembskiego

W tym czasie w strukturach Olimpii funkcjonowało aż osiem sekcji, obejmujących około 500 zawodników, w tym blisko 100 kobiet. Sekcję piłki nożnej prowadził Jan Kubit, a pierwszą drużynę szkolił trener Witold Kamieński. Drużyna piłkarzy wiosną 1967 roku uzyskała awans do ligi międzywojewódzkiej. Równolegle w sekcji piłki ręcznej mężczyzn kierownictwo pełnił Ryszard Husakowski, a trenerem był Alfred Skuratowicz. Siatkarze męscy, pod okiem Stefana Waśki (seniorzy) i Eugeniusza Olszewskiego (juniorzy i kierownik sekcji), prowadzili w tabeli ligi okręgowej, aspirując do awansu do II ligi. Sekcję zapasów nadzorował Aleksander Łopatyn, a szkoleniem zawodników zajmował się Tadeusz Jaworski, były reprezentant Olimpii. Zapaśnicy rywalizowali w lidze międzywojewódzkiej z perspektywą awansu do I ligi. Sekcją podnoszenia ciężarów kierował Teodor Kurowski, a trener Adam Skibiński osiągał z zawodnikami spektakularne wyniki, wśród nich znajdowali się członkowie kadry narodowej. Łyżwiarstwo szybkie wykształciło znakomite zawodniczki i zawodników, w tym olimpijki i medalistki Pilejczyk oraz Seroczyńską, a sekcja była aktualnym drużynowym wicemistrzem Polski seniorów i mistrzem w kategoriach juniorów i młodzików. Trenerami byli Henryk Osowski (kobiety) i Kazimierz Kalbarczyk (mężczyźni). Kajakarze pod opieką trenerów Tadeusza Kiwiało i Jana Jakubowskiego oraz kierownika Józefa Wiatra plasowali się w czołówce krajowej, a sekcję lekkoatletyki prowadził Eugeniusz Nikodem wraz z trenerami Lewandowskim i Malinowskim, wprowadzając ją w dynamiczny rozwój.

6 listopada1966 r., stadion przy ul. Krakusa, po meczu PP Olimpia Elbląg vs Legia Warszawa (z arch. L. Strembskiego)

Od grudnia 1959 roku funkcję prezesa klubu pełnił Bogusław Strembski, [o sylwetce prezesa przeczytasz tutaj w tekście "A prezesem będzie Boguś"] dawny działacz Turbiny i zawodnik OM TUR-u, który swoją pasją i oddaniem przyczynił się do dalszego rozkwitu Olimpii. Pięć lat później, przy okazji jubileuszu 25-lecia, elbląski klub zaprezentował swoje trofea w witrynach największego wówczas domu towarowego w Elblągu - Feniksa, pokazując mieszkańcom dorobek sportowy i potwierdzając status Olimpii jako prawdziwej kuźni talentów.

Jubileusz 40-lecia ZKS Olimpia Elbląg

Olimpia, jakby na przekór kaprysom historii, swoje jubileusze świętować potrafiła z zegarmistrzowską precyzją. Dokładnie dwadzieścia lat po obchodach 20-lecia - 17 grudnia 1986 roku - w murach Zespołu Szkół Muzycznych w Elblągu odbyła się uroczystość 40-lecia klubu. Na sali zasiedli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i powiatowych, a także liczne grono sportowców, trenerów i działaczy, którzy przez lata budowali potęgę żółto-biało-niebieskich. Prezes Olimpii, a zarazem dyrektor „Zamechu”, przedstawił obszerny referat, w którym z chirurgiczną wręcz dokładnością podsumował czterdziestoletnią działalność klubu. Wzruszającym momentem było imienne wspomnienie sportowców i działaczy, którzy odeszli już na zawsze. Cisza, jaka zapadła wówczas na sali, miała wymiar szczególny.

Nie zabrakło także chwil pełnych dumy i radości. Kazimierz Kowalczyk, były łyżwiarz Olimpii, a wówczas przedstawiciel Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, wręczył swojemu dawnemu trenerowi Kazimierzowi Kalbarczykowi pierwszy w Polsce tytuł „Zasłużonego Trenera”. Wydarzenie, mające symboliczny wymiar dla całego krajowego sportu, zostało nagrodzone burzą oklasków. Wysokimi odznaczeniami sportowymi uhonorowano legendy elbląskiego łyżwiarstwa: Helenę Pilejczyk, Elwirę Seroczyńską, Janinę Kurowską i Elwirę Ryś. Wśród wyróżnionych znaleźli się także reprezentanci innych sekcji: kajakarka Janina Mendelska, ciężarowiec Waldemar Korcz oraz ci, którzy swoją pracą organizacyjną i trenerską stanowili fundament Olimpii: Zygmunt Prokop, Mieczysław Michałowski, Tadeusz Nowak, Leon Pawalski, Alfred Skibiński, Tadeusz Jaworski, Franciszek Wiśniewski, Antoni Bujko, Marian Dmowski i Bogusław Strembski. Uroczystość 40-lecia Olimpii była więc nie tylko jubileuszem, ale także hołdem złożonym całym pokoleniom, które tworzyły historię sportu w Elblągu.

Działacze, kibice i piłkarze o awansie do II ligi wiosna 1981 r. (fot. R. Siwiec, arch. L. Strembskiego)

Jubileusz 60- lecia ZKS Olimpia Elbląg

Okrągłe rocznice zawsze niosą ze sobą odrobinę symboliki, a w przypadku Olimpii także nutę tradycji. Główne obchody 60-lecia klubu zaplanowano na 19 czerwca 2006 roku, odchodząc tym samym od daty 17 grudnia, która towarzyszyła wcześniejszym jubileuszom w 1966 i 1986 roku. Była to zmiana wyraźna, bo dotąd rocznicowe święto zawsze wypadało w tym samym zimowym terminie, niemal rytualnie przypominając o początkach żółto-biało-niebieskiej historii. Czy zatem w roku 2025, gdy nadejdzie czas kolejnego jubileuszu, warto powrócić do tej dawnej tradycji? To pytanie z pewnością rozgrzeje niejedną olimpijską dyskusję.

Sala kinowa elbląskiego „Światowida” stała się w czerwcu 2006 roku miejscem uroczystej gali. WIeczór otworzył prezes KS Olimpia, Zenon Lecyk, witając gości i w krótkim wystąpieniu nakreślając zarówno bogatą przeszłość, jak i aktualny obraz oraz perspektywy najstarszego i najbardziej zasłużonego elbląskiego klubu. W tamtym czasie w Olimpii działały cztery sekcje: piłka nożna kierowana przez Macieja Romanowskiego, zapasy z Andrzejem Korpackim na czele, kajakarstwo prowadzone przez Edwarda Kluge oraz tenis ziemny, którym zajmował się sam prezes Lecyk. W sumie barwy Olimpii reprezentowało blisko 500 zawodników, a powód do szczególnej dumy na jubileusz stanowił świeżo wywalczony awans piłkarzy do III ligi.

Jubileusz 60-lecia niósł w sobie także wymiar refleksji. Przypomniano trudne lata 90., gdy klub tonął w finansowych kłopotach, a w 1992 roku przyjął nazwę Polonia. Kryzys doprowadził nawet do wycofania drużyny piłkarskiej z rozgrywek III ligi w 1997 roku. Dopiero żmudna praca działaczy pozwoliła stopniowo spłacić zadłużenie i odzyskać stabilność. Symbolicznym momentem odrodzenia stał się dzień 15 października 2004 roku, kiedy Olimpia oficjalnie wróciła do swojej historycznej nazwy. Podczas obchodów nie zabrakło również gestu o charakterze trwałego świadectwa. Na budynku klubowym odsłonięto pamiątkową tablicę, znak pamięci o przeszłości i zarazem zobowiązanie wobec przyszłych pokoleń, aby historia Olimpii była nadal pisana pasją, wysiłkiem i zwycięstwami.

Na spotkaniu z władzami Elbląga po awansie do III ligi w czerwcu 2006 r. (fot. R. Turlej, arch. portEl.pl)

Jubileuszowa gala miała nie tylko wymiar symboliczny, ale i bardzo osobisty. Była okazją, żeby uhonorować osoby, które przez lata tworzyły i wspierały Olimpię. Na scenie wyróżniono ludzi sportu i przyjaciół klubu, którzy swoimi dokonaniami i zaangażowaniem zapisali się w historii elbląskich żółto-biało-niebieskich. W gronie odznaczonych znaleźli się Waldemar Korcz, Andrzej Korpacki i Edward Kluge, postacie od lat związane z różnymi dyscyplinami, które na trwałe wpisały się w pejzaż olimpijskich sukcesów. Szczególne podziękowania zarząd klubu skierował do osób wspierających Olimpię w trudnych momentach: Henryka Słoniny, Piotra Berlińskiego, Henryka Wronkowskiego, Romana Korzeniowskiego, Władysława Brachuna, Andrzeja i Łukasza Konończuków, Henryka Dorocińskiego, Andrzeja Wołosza, Leszka Wójcika, Janusza Wyszyńskiego oraz Dariusza Uziaka. Nie zapomniano również o tych, których wkład w budowanie Olimpii był nie do przecenienia. Wspomniano z wdzięcznością Grzegorza Kaletę, Bernarda Kowalskiego, Tadeusza Nowaka, Zygmunta Prokopa i Franciszka Wiśniewskiego. Wyróżnienia za współpracę i życzliwość wobec klubu odebrali natomiast Anna Szyszka, Andrzej Ryński, Marek Gliszczyński, Ryszard Sorokosz i Ryszard Janusz. Kulminacyjnym momentem części odznaczeniowej było wręczenie prestiżowych odznak „Za zasługi dla sportu”. Otrzymali je: Piotr Skorek, Zenon Lecyk, Maciej Pindelski, Henryk Kukliński, Zdzisław Olszewski, Maciej Romanowski, Mirosław Kreczman, Henryk Pawelec, Kazimierz Pniewski oraz Marian Dmowski. Całość dopełniło uhonorowanie klubu przez Radę Miasta Elbląga, która nadała Olimpii zaszczytną Honorową Odznakę za Zasługi dla Elbląga.

Jubileusz 60-lecia Olimpii miał także wymiar wydawniczy. W 2006 roku ukazała się książka „Przez historię Klubu Sportowego Olimpia Elbląg”, wydana w nakładzie ponad 500 egzemplarzy dzięki wsparciu prezydenta miasta, sponsorów i przyjaciół klubu. Rok później, w 2007 roku, swoją premierę miała publikacja Sławomira Kapłona „Piłkarska Olimpia. Z dziejów sekcji piłki nożnej klubu sportowego Olimpia Elbląg 1945–2006”, przygotowana przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno–Ekonomiczną. Obie książki stały się ważnym świadectwem bogatej historii żółto-biało-niebieskich.

Sławomir Kapłon podpisujący książkę (fot. P. Serocki, arch. portEl.pl)

Jubileusz 70-lecia ZKS Olimpia Elbląg

Obchody miały wielowymiarowy charakter, łącząc w sobie sportową rywalizację, wspomnienia i uroczystą galę. Świętowanie rozpoczęło się od plebiscytu na jedenastkę 70-lecia Olimpii, zorganizowanego wspólnie przez portEl.pl i Dziennik Elbląski. Przez blisko pół roku kibice oddali prawie 15 tysięcy głosów, wybierając swoich ulubieńców z siedmiu dekad historii klubu. Najwięcej głosów zebrał Jerzy Fiłonowicz, który nie krył wzruszenia, wspominając czasy gry na zapleczu ekstraklasy. – To dla mnie ogromna duma. Ludzie pamiętają tamte mecze i to, że mogłem być nie tylko zawodnikiem, ale też trenerem Olimpii - mówił. Wybrani piłkarze zostali uhonorowani podczas meczu z Warmią Grajewo, gdy kibice owacjami podziękowali im za piękne chwile spędzone przy Agrykoli.

Kulminacją obchodów była uroczysta gala w hali przy al. Grunwaldzkiej. Prowadził ją znany dziennikarz TVP, Maciej Iwański. Wśród zaproszonych gości znaleźli się sympatycy, byli i obecni zawodnicy, trenerzy oraz lokalni politycy. Prezydent Elbląga Witold Wróblewski zadeklarował wsparcie dla planów modernizacji kompleksu przy ul. Agrykola, a prezes klubu Paweł Guminiak podkreślał determinację w walce o awans do II ligi. Podczas gali zaprezentowano film i rozmowy o historii Olimpii, a także wszystkie sekcje działające w klubie: od zapaśników i kajakarzy po piłkarzy, od najmłodszych roczników aż po drużynę seniorów.

W holu hali można było obejrzeć wystawę starych fotografii, kupić klubowe gadżety czy bilety na najbliższy mecz. Obchody miały mieć także sportowy akcent w postaci meczu pokazowego z Jagiellonią Białystok, jednak drużyna z Ekstraklasy wycofała się z powodu licznych powołań zawodników do reprezentacji i kontuzji w zespole Michała Probierza. Olimpia przeprosiła kibiców za zamieszanie dokumentując oficjalne pismo przesłane przez Jagiellonię. Choć nie wszystko udało się zrealizować zgodnie z planem, jubileusz 70-lecia Olimpii Elbląg zapisał się w pamięci jako wydarzenie pełne emocji, wspomnień i dumy z historii klubu.

gala z okazji 70-lecia (fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl)

Jubileusz 75-lecia ZKS Olimpia Elbląg

Zapowiadały się okolicznościowe uroczystości, w tym wybór jubileuszowego loga, które miało upamiętnić wieloletnią tradycję żółto-biało-niebieskich. Niestety, projekty loga nie zyskały aprobaty kibiców, a komentarze w mediach społecznościowych nie szczędziły ironii: „grafik płakał, jak projektował” - pisano. Poza tym, jubileusz praktycznie przeszedł niezauważony, a klub zapewniał:

– Obchody jubileuszu 75-lecia Olimpii to rzecz związana z majem i czerwcem. I w tym czasie zostaną one przeprowadzone. Nie będziemy działać przez całą rundę, żeby w jakiś sposób zajmować się obchodami. Będą różne inicjatywy, turnieje związane z 75-leciem klubu poszczególnych roczników. Jak będzie wszystko domknięte, to to ogłoszę – mówił Paweł Guminiak, ówczesny prezes klubu na konferencji prasowej przed rozpoczęciem rundy wiosennej w lutym 2020 r.

Ostatecznie nic się nie działo.

Jubileusz 80-lecia ZKS Olimpia Elbląg

W tym roku przypada 80-lecie klubu. Na razie rocznica trochę jakby zapomniana.

– Są przewidziane jakieś wydarzenia z tej okazji? - pytał w rozmowie z Robertem Krawczykiem, członkiem zarządu Olimpii, Sebastian Malicki, dziennikarz portElu.

– Porządne obchody planuje się z dużym wyprzedzeniem. - odpowiedział Robert Krawczyk. – Chciałbym zorganizować duży event urodzinowy pod koniec roku. W ciągu sezonu drobne akcenty urodzinowe na pewno się znajdą.

fot. z meczu Olboj Olimpia Elbląg z byłymi reprezentantami Polski z okazji 80-lecia Olimpii (fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl)

Póki co główną inicjatywą w tym jubileuszowym roku była działalność Oldboj Olimpii Elbląg, który zorganizował towarzyski mecz z byłymi reprezentantami Polski. Wydarzenie odbyło się 21 czerwca na stadionie przy ul. A8, a wcześniej na murawę wybiegli najmłodsi zawodnicy Akademii Olimpii w spotkaniu pod hasłem „My też tak zaczynaliśmy”. Pamiątkowe koszulki otrzymali także byli piłkarze: Jerzy Duda i Lech Augustyniak, pamiętający początki elbląskiej piłki sprzed 1960 roku.

Co prawda wynik meczu nie był najważniejszy, ale inicjatywa Oldbojów nadała jubileuszowi prawdziwie klubowy, rodzinny charakter, łącząc historię z teraźniejszością i pozwalając kibicom świętować 80-lecie Olimpii w wyjątkowej atmosferze. Czy to jednak koniec obchodów? Czy Olimpia zaskoczy kibiców kolejnymi niespodziankami?

z arch. L. Strembskiego