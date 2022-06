Juniorów zderzenie ze ścianą

Tylko cud mógłby dać awans do Centralnej Ligi Juniorów U17 piłkarzom Olimpii Elbląg. W pierwszym meczu barażowym żółto-biało-niebiescy wysoko przegrali z AKS SMS Łódź. Zobacz zdjęcia z meczu.

Juniorzy młodsi Olimpii Elbląg przez ekstraklasę wojewódzką przeszli niczym walec. W 10 spotkaniach wygrali 9 razy. Tylko druga drużyna Stomilu Olsztyn potrafiła wywalczyć remis w starciu z elbląską drużyną.

Siłę młodych Olimpijczyków zweryfikował mistrz województwa łódzkiego – AKS SMS Łódź. W pierwszej połowie był to typowy mecz walki. Optyczną przewagę mieli goście, którzy częściej przebywali pod bramką strzeżoną przez Filipa Olbrysia. Nie potrafili tej przewagi przekuć na zdobycz bramkową. Olimpijczycy mieli problem z przedostaniem się pod bramkę. Kiedy już tam byli – nielicznych okazji nie wykorzystali.

Za to goście bezwzględnie wykorzystywali błędy żółto-biało-niebieskich. W 28. minucie jeden z Olimpijczyków fauluje rywala tuż przed polem karnym. Kamil Kowalczyk huknął z rzutu wolnego nie do obrony. To jeszcze nie zwiastowało kłopotów.

Kiedy jednak tuż przed końcem pierwszej połowy Filip Olbryś wypuścił piłkę z rąk, to Patryk Banasiak nie mógł nie wykorzystać takiego prezentu. Z najbliższej odległości skierował piłkę do pustej bramki. Na drugie 45 minut trener do bramki Olimpii wysłał Rafała Fidurskiego.

Ten potrzebował 4 minut, żeby pierwszy raz wyciągnąć piłkę z bramki. Olimpijczycy zbytnio nie przeszkadzali Patrykowi Banasiakowi w ponownym wpisaniu się na listę strzelców.

Próby podjęcia walki przez gospodarzy były skazane na porażkę. Żółto-biało-niebiescy przegrywali pojedynki z rywalami, nie mieli pomysłu na przejście pod bramkę rywala. Tymczasem mistrz województwa łódzkiego gniótł i gniótł. Rafał Fidurski jeszcze dwa razy musiał wyciągać piłkę z własnej bramki – po golach Kamila Kowalczyka z 61. minuty i Nazarii'ego Murashko z 80. minuty.

W ostatnich minutach meczu bramkę „na osłodę” dla Olimpii zdobył Artur Łąpieś, który wykończył bilard w polu karnym AKS.

Rewanż 25 czerwca w Łodzi.

Olimpia Elbląg U17 – AKS SMS Łódź U17 1:5 (0:2)

Bramki: 0:1 – Kowalczyk (28. min.), 0:2 – Banasiak (45. min.), 0:3 – Banasiak (49. min.), 0:4 – Kowalczyk (61. min.), 0:5 – Murashko (80. min.), 1:5 – Łąpieś (86. min.)

Olimpia: Olbryś (46' Fidurski) – Piróg, Sznajder (77' Tutaj), Tomankiewicz, Leszczyński, Kasprzykowski, Łąpieś, Szopiński (62' Dziurdzia), Stróżewski, Żebrowski (67' Saunders), Ruciński (65' Tobojka)