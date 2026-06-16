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Kordykiewicz opuszcza Olimpię

 Elbląg, Kordykiewicz opuszcza Olimpię
fot. Anna Dembińska

Po dwóch latach z Olimpią żegna się Oskar Kordykiewicz, najlepszy strzelec drużyny w sezonie 2025/26.

Kordykiewicz nie był w Olimpii postacią anonimową. W pierwszym zespole zadebiutował 1 lipca 2020 roku w meczu z Pogonią Siedlce, a premierowego gola zdobył niespełna miesiąc później, 25 lipca, w spotkaniu z Garbarnią Kraków. Podczas pierwszego pobytu przy Agrykola rozegrał 32 mecze i zdobył dwie bramki. W międzyczasie występował również w rezerwach oraz był wypożyczony do Huraganu Morąg. Kolejnym etapem jego kariery był GKS Wikielec, gdzie dołożył swoją cegiełkę do awansu z IV do III ligi, a następnie zanotował udany sezon na trzecioligowych boiskach, rozgrywając 29 spotkań i zdobywając siedem bramek.

Przed sezonem 2024/25 wrócił do Elbląga. W ostatnim sezonie Olimpii w II lidze wystąpił w 27 meczach, zdobył dziewięć bramek i został najlepszym strzelcem Olimpii. Kolejny sezon ugruntował jego pozycję jako jednego z liderów drużyny. Między lipcem 2025 roku a końcem swojej przygody z żółto-biało-niebieskimi dołożył jeszcze 28 występów i 15 goli. Ostatecznie Oskar Kordykiewicz żegna się z Olimpią z dorobkiem 87 oficjalnych meczów i 26 bramek.

- Po dwóch latach przychodzi czas na pożegnanie. Chciałbym podziękować wszystkim związanym z Olimpią za zaufanie i szansę, którą tutaj dostałem. Zawsze starałem się zostawiać na boisku 100% serca i zaangażowania, dając z siebie wszystko dla tego klubu i jego kibiców. Gra w tych barwach była dla mnie czymś wyjątkowym i jestem dumny, że mogłem reprezentować Olimpię. Dziś podejmuję decyzję o kolejnym kroku w swojej drodze i dalszym rozwoju, ale Olimpia zawsze będzie miała szczególne miejsce w moim sercu. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócę tutaj - do domu - napisał na Facebooku Olimpii Kordykiewicz.

Warto pamiętać, że druga połowa czerwca i początek lipca to w piłce okres naturalnych zmian kadrowych. Wielu zawodnikom kończą się kontrakty wraz z 30 czerwca, trwają negocjacje dotyczące nowych umów, a w części przypadków dochodzi do rozstań. Kolejne informacje personalne będą więc sukcesywnie napływać w najbliższych dniach i tygodniach. Odejście Kordykiewicza bez wątpienia należy uznać za stratę, szczególnie że mowa o zawodniku związanym z miastem i klubem od najmłodszych lat. Przy A8 trwają jednak prace nad budową zespołu na nowy sezon. Chodzi nie tylko o uzupełnienie składu po odejściach, ale również o realne wzmocnienia, które mają podnieść jakość drużyny. O szczegółach będziemy sukcesywnie informować. Przed Olimpią lato pełne decyzji. Jedni zamkną swój rozdział w żółto-biało-niebieskich barwach, inni dopiero go rozpoczną. Kadra zespołu na start sezonu 2026/27 będzie wyraźnie różnić się od tej, którą kibice oglądali jeszcze kilka tygodni temu.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Kłaniam się Drodzy Czytelnicy oraz aktywni Komentatorzy ponownie w ten przełomowy wtorek! Z zapartym tchem śledzę najnowsze informacje z klubu. Z żalem, ale i z pełnym zrozumieniem dla makroekonomicznych wizji zarządu, przyjmuję wieść o rozstaniu z Oskarem Kordykiewiczem. Nasz brylancik, napędzający do niedawna ofensywę Olimpii, wyrusza na nowe szlaki. Oczywiście malkontenci już załamują ręce, że z klubu odchodzi kluczowy zawodnik. Ależ Kochani Przyjaciele, czy wy nie widzicie w tym genialnego, menadżerskiego majstersztyku? To nie jest żadne osłabienie, to po prostu zrobienie miejsca na nadciągającą wielkimi krokami NOWĄ ŻÓŁTO-BIAŁO-NIEBIESKĄ ARMIĘ GLADIATORÓW! Skoro klub wdraża wspaniały plan restrukturyzacyjny i genialnie optymalizuje koszty, to oczywistym jest, że Pan Prezes wraz ze sztabem penetruje teraz rynki niższych lig ze zdwojoną siłą. Lada moment Sztab wyłowi takie nieoszlifowane talenty, że cała trzecia liga zbieleje z zazdrości. Czekamy na transferowe nowiny z pozytywistyczną wręcz cierpliwością. Być może ta armia oszczędnych gladiatorów pokaże nam futbol dla jeszcze większych koneserów? Widmo spadku jest już melodią przeszłości, teraz z uśmiechem na ustach skupiamy się na epickiej odbudowie potęgi. Ufajmy procesowi! Wspaniałego wieczoru oraz meczu Francja - Senegal Wam życzę!
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    Acme Crew(2026-06-16)
  • Nadal będzie grał w Olimpii, tylko że w Grudziądzu...
  • tylko czekam na newsa jak napisza ze rezygnuja z 3 ligi... )?
  • Nie rozumie tego oficjalnego pożegnania ! Nie znam gościa a Olimpia cudem się utrzymała więc darujcie sobie te reklamowanie....
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