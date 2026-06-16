Kordykiewicz opuszcza Olimpię

Po dwóch latach z Olimpią żegna się Oskar Kordykiewicz, najlepszy strzelec drużyny w sezonie 2025/26.

Kordykiewicz nie był w Olimpii postacią anonimową. W pierwszym zespole zadebiutował 1 lipca 2020 roku w meczu z Pogonią Siedlce, a premierowego gola zdobył niespełna miesiąc później, 25 lipca, w spotkaniu z Garbarnią Kraków. Podczas pierwszego pobytu przy Agrykola rozegrał 32 mecze i zdobył dwie bramki. W międzyczasie występował również w rezerwach oraz był wypożyczony do Huraganu Morąg. Kolejnym etapem jego kariery był GKS Wikielec, gdzie dołożył swoją cegiełkę do awansu z IV do III ligi, a następnie zanotował udany sezon na trzecioligowych boiskach, rozgrywając 29 spotkań i zdobywając siedem bramek.

Przed sezonem 2024/25 wrócił do Elbląga. W ostatnim sezonie Olimpii w II lidze wystąpił w 27 meczach, zdobył dziewięć bramek i został najlepszym strzelcem Olimpii. Kolejny sezon ugruntował jego pozycję jako jednego z liderów drużyny. Między lipcem 2025 roku a końcem swojej przygody z żółto-biało-niebieskimi dołożył jeszcze 28 występów i 15 goli. Ostatecznie Oskar Kordykiewicz żegna się z Olimpią z dorobkiem 87 oficjalnych meczów i 26 bramek.

- Po dwóch latach przychodzi czas na pożegnanie. Chciałbym podziękować wszystkim związanym z Olimpią za zaufanie i szansę, którą tutaj dostałem. Zawsze starałem się zostawiać na boisku 100% serca i zaangażowania, dając z siebie wszystko dla tego klubu i jego kibiców. Gra w tych barwach była dla mnie czymś wyjątkowym i jestem dumny, że mogłem reprezentować Olimpię. Dziś podejmuję decyzję o kolejnym kroku w swojej drodze i dalszym rozwoju, ale Olimpia zawsze będzie miała szczególne miejsce w moim sercu. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócę tutaj - do domu - napisał na Facebooku Olimpii Kordykiewicz.

Warto pamiętać, że druga połowa czerwca i początek lipca to w piłce okres naturalnych zmian kadrowych. Wielu zawodnikom kończą się kontrakty wraz z 30 czerwca, trwają negocjacje dotyczące nowych umów, a w części przypadków dochodzi do rozstań. Kolejne informacje personalne będą więc sukcesywnie napływać w najbliższych dniach i tygodniach. Odejście Kordykiewicza bez wątpienia należy uznać za stratę, szczególnie że mowa o zawodniku związanym z miastem i klubem od najmłodszych lat. Przy A8 trwają jednak prace nad budową zespołu na nowy sezon. Chodzi nie tylko o uzupełnienie składu po odejściach, ale również o realne wzmocnienia, które mają podnieść jakość drużyny. O szczegółach będziemy sukcesywnie informować. Przed Olimpią lato pełne decyzji. Jedni zamkną swój rozdział w żółto-biało-niebieskich barwach, inni dopiero go rozpoczną. Kadra zespołu na start sezonu 2026/27 będzie wyraźnie różnić się od tej, którą kibice oglądali jeszcze kilka tygodni temu.