Koronawirus w II lidze. Mecz rezerw Lecha i Olimpii przełożony

Z powodu wykrycia w drużynie rezerw Lecha Poznań zakażeń koronawirusem Polski Związek Piłki Nożnej zdecydował o przełożeniu meczu 9. kolejki II ligi pomiędzy rezerwami Lecha a elbląską Olimpią. Nowy termin spotkania nie został jeszcze ustalony.

W sobotę w samo południe we Wronkach miał się rozpocząć mecz ostatnich drużyn w II lidze. Rezerwy Lecha Poznań miały podjąć elbląską Olimpię. Mecz się jednak nie odbędzie, gdyż w drużynie rywala żółto-biało-niebieskich wykryto zakażenie koronawirusem u jednego z zawodników. „W związku z powyższym podjęto decyzję o kwarantannie dla zawodników dwóch drużyn, w których w ostatnim czasie funkcjonował zakażony koronawirusem gracz. Mowa o drugim zespole Lecha Poznań oraz juniorami starszymi niebiesko-białych. To oznacza, że obie te ekipy udadzą się na kwarantannę, po której przejdą testy i powrócą do treningów.” - poinformowano na klubowej stronie internetowej Lecha Poznań.

Sobotni mecz pomiędzy rezerwami Lecha i Olimpią został przełożony na inny termin. Kiedy? Tego na razie nie wiemy, decyzję o nowym terminie podejmie Polski Związek Piłki Nożnej.

Najbliższy mecz Olimpia Elbląg rozegra u siebie. 24 października na A8 podejmie Górnika Polkowice. Można przypuszczać, że część piłkarzy pierwszej drużyny zagra w niedzielnym meczu czwartoligowych rezerw z drugą drużyną Stomilu Olsztyn.

