Tydzień przed rozpoczęciem sezonu forBet IV ligi dojdzie do pojedynku dwóch elbląskich drużyn w ramach Wojewódzkiego Pucharu Polski. Concordia Elbląg w niedzielę, 1 sierpnia, podejmie rezerwy Olimpii Elbląg.

- Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęliśmy na początku lipca. W pierwszym etapie zawodnicy pracowali indywidualnie nad wytrzymałością, a od połowy lipca rozpoczęliśmy zajęcia zespołowe. Cześć zawodników wznowiła treningi wcześniej wraz z pierwszym zespołem. Przez kolejne dwa tygodnie trenowaliśmy dwa razy dziennie. Obecnie kończymy zgrupowanie dochodzeniowe, które podsumowujemy meczem pucharowym. - poinformował trener Olimpii Karol Przybyła.

Małe derby Elbląga oczywiście wiążą się z dodatkowym pokładem emocji, które zawsze towarzyszą spotkaniom dwóch drużyn z jednego miasta. Zresztą tych meczów będzie w tym sezonie więcej, ze względu na spadek Concordii do IV ligi i tym samym dwumecz ligowy jest kwestią pewną. Pierwszy termin to perspektywa kilku tygodni. bo drużyny zmierzą się w 3 kolejce zaplanowanej na 21/22 sierpnia.

Po spadku Concordii z III ligi doszło do kilku zmian personalnych. Z klubem pożegnali się: Jakub Bojas – Olimpia Grudziądz (III liga), Rafał Maciążek - Pisa Barczewo (IV liga), Michał Nowak – Podlasie Biała Podlaska (III liga), Daniel Jatczak - Sokół Aleksandrów Łódzki (III liga), Bartosz Danowski – Olimpia Elbląg (II liga) oraz Dominik Pawłowski – Bałtyk Koszalin (III liga). Do Słoników jednak są przymierzani nowi zawodnicy, m.in. Adam Skierkowski, Michał Lewandowski (obaj Wierzyca Pelplin) oraz Jean Claude Essomba, którzy w przeszłości reprezentowali Concordię. Klub jednak nie potwierdził jeszcze żadnego transferu.

Olimpia II tradycyjnie opiera się na wychowankach, bo celem rezerw jest ogrywanie coraz młodszych zawodników, aby w niedalekiej przyszłości mogli grać w pierwszej drużynie. Potwierdzeniem słuszności tej drogi jest chociażby obecny sezon, w którym drugoligowy zespół posiada 11 młodzieżowców w tym 10 wychodzących z klubowej akademii. W przeszłości, np. w sezonie 1982/83, Olimpia II także miała być trampoliną do pierwszej drużyny i ten cel osiągnęli przede wszystkim Adam Boros, także Wojciech Kowalski oraz Jarosław Bielecki

Żółto-biało-niebiescy do pucharowej rywalizacji przystąpią po rozegraniu czterech meczów sparingowych, Concordia wystąpiła w trzech grach kontrolnych. Obie drużyny zmierzyły się z Zatoką Braniewo i obie przegrywały starcia z zespołem prowadzonym przez trenera Piotra Zająca. Olimpia przegrała 5:1, Concordia 3:0. Rezerwy żółto-biało-niebieskich dodatkowo grali z Constractem Lubawa 2:3, Błękitnymi Orneta 6:0 oraz z LKS-em Żuławy 1:4. Concordia swoje dwa pozostałe sparingi wygrywała - 3:2 z DKS-em Dobre Miasto i 5:0 z Powiślem Dzierzgoń.

- Mecz pucharowy traktujemy jako ostatni sprawdzian przed ligą, która jest dla nas priorytetem. Nie wykluczamy ewentualności występu zawodników z kadry pierwszego zespołu, ale decyzje podejmiemy po meczu w Kaliszu. Być może kilku zagra, ale będą to głównie młodzieżowcy - dodał trener Przybyła.

Bramkarze: #31 Damian Kowalczyk, #87 - Jakub Kosowski

Obrońcy: #36 - Bartosz Leszczyński, #45 - Patryk Baranowski, #50 - Artur Łąpieś, #74 - Aleksander Okuniewski, #82 - Kacper Łaszak, #89 - Paweł Mazurek

Pomocnicy: #19 - Dawid Winiarski, #34 - Norbert Berdyczko, #66 - Kacper Olesiński, #68 - Dawid Olejniczak, #71 - Konrad Łabecki, #72 - Oskar Kottlenga, #73 - Dawid Panek, #80 - Filip Godlewski, #81 - Krzysztof Płaza, #91 - Igor Kucharzewski, #92 - Adrian Szantyr, #97 - Oliwier Begier

Napastnicy: Bartosz Mowczyn, #96 - Bartłomiej Gorzycki, #99 - Dominik Kozera

Sztab szkoleniowy:

trener: Karol Przybyła

trener bramkarzy: Adam Urbanowicz

kierownik drużyny: Stanisław Fijarczyk

Concordia Elbląg - Olimpia II Elbląg w niedzielę, 1 sierpnia, godz. 16., na stadionie przy ul. Krakusa.