Mecz w Dzień Zaduszny

W niedzielę, 2 listopada, przy Agrykola zapłonie ogień w zniczach i – miejmy nadzieję – także na murawie stadionu miejskiego. Dojdzie do pojedynku Olimpii z Wisłą II Płock w aurze niecodziennej: gdy jedni będą odwiedzać cmentarze w zadumie, inni przyjdą na stadion, niosąc ze sobą entuzjastyczny doping dla żółto-biało-niebieskich.

Dla rezerw ekstraklasowej Wisły to drugi sezon po 14-letniej przerwie na poziomie III ligi. Wcześniej płocczanie rywalizowali na tym szczeblu w sezonie 2009/2010, po czym utknęli w mazowieckiej IV lidze. Droga powrotna była długa, zapewne kilkakrotnie redefiniowana i niewątpliwie wymagała cierpliwości. Dopiero w rozgrywkach 2023/2024 „Nafciarze” sięgnęli po mistrzostwo, zdobywając 83 punkty i o sześć wyprzedzając Ząbkovię Ząbki.

Drugi garnitur zespołu z Ekstraklasy radzi sobie w Betclic 3. Lidze przyzwoicie. Po czternastu kolejkach Wisła II zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 23 punktów. Szczególnie imponująco płocczanie prezentują się na własnym boisku (cztery zwycięstwa, remis i tylko jedna porażka, bramki 12:7). Na wyjazdach nie zawsze łapią właściwy wiatr (trzy zwycięstwa, remis i cztery porażki, 12 bramek strzelonych przy 14 straconych). Motorem napędowym drużyny pozostaje Piotr Krawczyk, autor sześciu trafień. W ostatni weekend Wisła II pokonała Wartę Sieradz 2:1, a bohaterami zostali Oskar Dari i wspomniany Krawczyk. To oni, wraz z Filipem Lodzińskim, znaleźli się zresztą (w różnych konfiguracjach) w najlepszej jedenastce 14. kolejki według serwisów uSports, RCS Livestream oraz tygodnika Piłka Nożna.

Olimpia natomiast wciąż szuka stabilizacji. Z dorobkiem 15 punktów (bilans trzy zwycięstwa, sześć remisów, pięć porażek, bramki 22:27) żółto-biało-niebiescy zajmują miejsce w dolnych rejonach tabeli. Co prawda forma przy Agrykola pozwala patrzeć z umiarkowanym optymizmem (w siedmiu meczach domowych elblążanie wygrali dwa razy, trzy zremisowali i dwa przegrali, bramki 12:10), tym bardziej że od czterech spotkań nie zaznali porażki u siebie. Należy jednak pamiętać, że w tej serii wygrali tylko raz, a trzy mecze kończyły się podziałem punktów. Wciąż brakuje błysku, iskry, która zmieni epizody w serię zwycięstw. Trzeba systematycznie kolekcjonować komplety punktów, bo sytuacja w tabeli wisi na naprawdę wąskiej zszywce.

Największym osłabieniem będzie brak Dawida Wierzby, kapitana, lidera i drugiego najlepszego strzelca zespołu (3 gole). Pomocnik doznał złamania awulsyjnego stopy w meczu z Wigrami Suwałki 25 października i do końca roku pozostanie poza grą. Wobec jego absencji trudno wyobrazić sobie linię obrony Olimpii, ponieważ mowa o zawodniku, który w każdym ligowym meczu tego sezonu grał od pierwszych minut.

Dla Olimpii będzie to jedno z kilku premierowych spotkań w bieżącym sezonie. Po raz pierwszy żółto-biało-niebiescy zmierzą się z Wisłą II Płock, a wcześniej debiutowali już przeciw Widzewowi II Łódź (3:3) i KS CK Troszyn (1:1). Z Lechią Tomaszów Mazowiecki oraz Wartą Sieradz elblążanie zagrają jeszcze jesienią.

Ograniczenia w ruchu

Warto pamiętać, że w dniach 30 października – 2 listopada ul. Agrykola będzie wyłączona z ruchu w związku ze Świętem Zmarłych. W praktyce wyłączenie ulicy z ruchu uniemożliwia dojazd samochodem na stadion od tej strony, dlatego kibice powinni wcześniej zaplanować trasę alternatywną lub skorzystać z komunikacji miejskiej. Więcej o ograniczeniach w ruchu tutaj.

Rezerwy odpoczywają

W zbliżający się weekend czwartoligowcy będą mieli chwilę oddechu od ligowych zmagań. 14. kolejka Superscore IV ligi została zaplanowana na 8 listopada. Olimpia II Elbląg zmierzy się w Dobrym Mieście z miejscowym DKS-em. Patrząc na historię konfrontacji od reaktywacji drużyny rezerw Olimpii, oba zespoły spotkały się już osiem razy. Bilans tych spotkań jest wyrównany, z dwoma zwycięstwami Olimpii II, dwoma remisami i czterema triumfami DKS-u przy łącznym stosunku bramek 12:12.

Olimpia Elbląg - Wisła II Płock w niedzielę, 2 listopada, godz. 12.