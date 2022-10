Miedziowi na drodze Olimpii

Wydawało się, że Kotwica Kołobrzeg zamknęła przejazd dla wszystkich rywali, ale Olimpia sforsowała zasieki i stała się pierwszą drużyną, która pokonała lidera. Pytanie czy elblążanie wciąż są rozpędzeni i również na stacji Zagłębia II Lubin przejadą pewnie i skutecznie, tym samym kolejne trzy punkty staną się faktem? Odpowiedź w najbliższą sobotę, 8 października.

- Jedziemy do Lubina w pełni zmotywowani i nastawieni na zwycięstwo tak jak w każdym meczu. Solidnie przepracowaliśmy cały tydzień, mamy swój plan i chcemy przełożyć go na boisko. Pokonanie lidera to na pewno fajna sprawa dla całej drużyny i sztabu, ale to już za nami i patrzymy tylko w przód. Chcemy iść "za ciosem" i ugruntować swoje miejsce w tabeli - poinformował na klubowym Facebooku Patryk Jakubczak.

Niewątpliwie ostatnie zwycięstwo napawa optymizmem i ze spokojem oczekuje się kolejnego meczu. Nie może być inaczej po pokonaniu absolutnego lidera i zdaniu najtrudniejszego egzaminu w lidze. Mistrzowskie zawody zostały docenione przez tygodnik Piłka Nożna, który w najlepszej jedenastce 13. kolejki uplasował dwóch zawodników żółto-biało-niebieskich: Kamila Wengera i Yana Senkevicha. Kibice Olimpii docenili również Dawida Wojtyrę, którego uznano za najlepszego zawodnika w głosowaniu internetowym. Dodatkowo Ligowiec, kanał YouTube o 1. i 2. lidze, wybrał trenera Przemysława Gomułkę na "kozaka kolejki" uzasadniając: - Jego banda przerwała cudowny sen Kotwicy i jeszcze w tym sezonie może mocno namieszać w lidze w czym ogromna zasługa 30-latka.

Zatem wyróżnienia, nagrody, ogólnie jest miło. Zwycięstwo pozwoliło pozostać w górnej części tabeli, Olimpia plasuje się na szóstej lokacie, zgromadziła 21 punktów, czyli tyle samo co najbliższy rywal, który jest tuż za plecami. O kolejności w tabeli decyduje bilans bramkowy: żółto-biało-niebiescy strzelili 20 goli, stracili 13, zaś rezerwy miedziowych 21 razy cieszyli się po zdobytych bramkach, smutek z utraconych przeżywali dwudziestopięciokrotnie.

Co ciekawe Zagłębie II pozostaje jedyną drużyną w stawce, która jeszcze nie zakończyła spotkania podziałem punktów. Są bezkompromisowi, wygrali w siedmiu próbach, przegrali sześciokrotnie. W ostatniej kolejce pokonali Garbarnię w Krakowie 1:0. Olimpia w kwestii remisów, wspólnie z Polonią Warszawa, zanotowała najwięcej, w sześciu meczach.

Klasycznym problemem w analizie drużyny rezerw pozostaje próba ustalenia ewentualnego składu. Trener Zagłębia II Jarosław Krzyżanowski często korzysta ze wzmocnień z Ekstraklasy i w zasadzie w każdym meczu następuje duża rotacja. Do tej pory korzystał z usług ponad 30 piłkarzy. W rezerwach drużyny Lubina oglądaliśmy m.in.: napastnika Szymona Kobusińskiego i Japończyka Koki Hinokio. Swoje minuty rozegrali także słoweński pomocnik Damjan Bohar, Serb Marko Poletanović, Gruzin Tornike Gaprindaszwili, czy senegalski napastnik Cheikhou Dieng.

Olimpia do Lubina pojedzie bez kilku zawodników. Od dłuższego czasu kontuzjowani pozostają Marcel Stefaniak, Łukasz Turzyniecki i Dawid Wierzba, dodatkowo za nadmiar żółtych kartek nie zagrają Dawid Danilczyk oraz Dawid Wojtyra.

Zagłębie II Lubin - Olimpia Elbląg w sobotę, 8 października, o godz. 14.. Transmisja spotkania w WP Pilot.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl