Młodzi i głodni gry, nowe twarze w Olimpii Elbląg

Poznaliśmy kolejne nazwiska zawodników, którzy w nadchodzącym sezonie będą reprezentować Olimpię Elbląg. Tym razem żółto-biało-niebiescy zakontraktowali młodych, perspektywicznych graczy, którzy w okresie przygotowawczym potrafili zaakcentować swoje występy. Młodość ma wiele zalet, oby przełożyła się również na dobrą grę elblążan.

Jednym z najciekawszych młodych nazwisk, które pojawiły się ostatnio w Olimpii jest Tymon Wojciechowski, bramkarz z Lechii Gdańsk. Urodzony 8 maja 2008 roku zawodnik. przygodę z futbolem rozpoczął w Sopockiej Akademii Piłkarskiej w 2017 roku. Pięć lat później trafił do Akademii Lechii Gdańsk, gdzie z każdym sezonem piął się w hierarchii. W rozgrywkach 2023/24 występował w trzech różnych ligach młodzieżowych: Pomorskiej Lidze Juniorów Młodszych B1, CLJ U-17 oraz Makroregionalnej Lidze Juniorów U-19. Ostatni sezon spędził jako bramkarz Lechii w zachodniej grupie Centralnej Ligi Juniorów U-17, gdzie biało-zieloni uplasowali się na 12. miejscu w tabeli. Trener Jarzembowski chwali jego dojrzałość mimo młodego wieku.

Kolejną postacią, która przyciągnęła uwagę elbląskiego sztabu, jest Fryderyk Misztal. Urodzony 3 stycznia 2006 roku to środkowy pomocnik, który ostatnią rundę spędził w Chełmiance Chełm, zaliczając 17 spotkań. Gdyby nie kontuzja, licznik zapewne zatrzymałby się znacznie wyżej. Jesienią sezonu 2023/24 grał w Legii Warszawa, która na koniec sezonu zdobyła Mistrzostwo Polski w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, wiosną natomiast został wypożyczony do Stolema Gniewino. Swoje pierwsze kroki stawiał w takich klubach jak UKS Lotos Gdańsk, Arka Gdynia, Gryf Wejherowo i Błękitni Wejherowo. W barwach Olimpii Elbląg zdążył już pokazać się z dobrej strony, trafiając do siatki w sparingach z Olimpią Grudziądz (2:0) i KP Starogard Gdański (3:0).

Z kolei Dawid Laszczyk, 19-letni pomocnik Arki Gdynia (ur. 9 lutego 2006), w poprzednim sezonie CLJ U-19 był filarem swojej drużyny. Wystąpił we wszystkich 30 meczach od pierwszej minuty, zdobywając 9 goli. W sparingu z Tęczą Biskupiec zdążył się wpisać na listę strzelców dla Olimpii, mimo że wciąż miał status testowanego. Na liście nowych nazwisk pojawił się również Wiktor Triki, 19-letni napastnik. Urodzony 28 czerwca 2006 roku zawodnik jest “produktem” łódzkiej szkoły piłkarskiej, ale pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Sport Perfect. W rundzie wiosennej minionego sezonu występował Ner Poddębice (IV liga, grupa: łódzka).

