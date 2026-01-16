Młodzieżowiec Roku dołącza do Olimpii

Nie nakryli się ciepłą pierzyną i nie zapadli w zimowy sen, tylko pozostali aktywni szukając optymalizacji personalnej w trzecioligowej drużynie. Po trzech wcześniejszych transferach kolejny zawodnik dołącza do zespołu. Piłkarz niezwykle perspektywiczny, niedawno wybrany młodzieżowcem roku. Kontrakt z Olimpią podpisał Jakub Pieczarka.

Czwarty

„Klub dokonał już trzech transferów, a zimowe okno nie zostało jeszcze zamknięte. Możliwe są kolejne ruchy, maksymalnie jeden lub dwa.” – pisaliśmy w tekście podsumowującym pierwsze zajęcia po przerwie świąteczno-noworocznej. Kilka dni później Olimpia nie dała o sobie zapomnieć i podpisała kolejny kontrakt. Przypomnijmy, że żółto-biało-niebiescy pozyskali w przerwie zimowej Kacpra Szczudlińskiego i Łukasza Sarnowskiego, a także Szymona Krawczyka.

Czwartym zawodnikiem jest wspomniany Jakub Pieczarka, wyróżniony tytułem Młodzieżowca Roku 2025 Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, przyznanym w wyniku głosowania kibiców i kapituły (ceremonia odbyła się 9 grudnia 2025 roku). Wojewódzki związek tak scharakteryzował młodego zawodnika: „Czołowa postać środka pola Sokoła Ostróda. Jeden z najlepszych pomocników w lidze. Kreator gry w ostródzkim zespole. Dysponuje świetnym przeglądem pola i potrafi celnie uderzyć z dystansu”.

Pieczarka wystąpił jako zawodnik testowany w pierwszym sparingu Olimpii przeciwko Gromowi Nowy Staw (sobota, 10 stycznia, 0:0). Trener Hebda scharakteryzował go wówczas słowami: – Typowa „szóstka”, młody, wręcz „zadaniowiec”. Pomimo młodego wieku prezentuje dojrzałą grę i dobrą kulturę piłkarską. Wciąż ma czas na rozwój, ale wyróżnia się spokojem i odpowiedzialnością w rozegraniu.

Transfer jest transakcją gotówką, jednak nie podano kwoty za którą Olimpia pozyskała zawodnika. Kontrakt został podpisany do czerwca 2028 r.

Odejścia

Porządki w kadrze Olimpii dotyczą nie tylko wzmocnień, klub żegna się także z zawodnikami, którzy nie wpisali się w dalsze plany. Jeszcze w 2025 roku poinformowano o odejściu Dominika Pawłowskiego, który w żółto-biało-niebieskich rozegrał dwanaście spotkań i zdobył jedną bramkę. Z zespołem rozstał się również Fryderyk Misztal, notując czternaście ligowych występów i jeden mecz w Pucharze Polski. Najświeższym odejściem jest Orest Tiahlo, który dołączył do Olimpii na początku sezonu 2024/2025 i w tym czasie rozegrał trzydzieści osiem spotkań. Jak słyszymy, lista pożegnań może się wkrótce wydłużyć.

Drugi trener

Do sztabu szkoleniowego Olimpii Elbląg dołączył Jędrzej Światkowski, obejmując funkcję asystenta trenera Hebdy. Posiada licencję UEFA B i od pewnego czasu pracuje w strukturach Akademii żółto-biało-niebieskich, prowadząc rocznik 2013. Awans do sztabu pierwszej drużyny potwierdza jego zaangażowanie i rzetelność w pełnieniu obowiązków. Świątkowski wcześniej zdobywał doświadczenie w Gedanii Gdańsk, a jego analityczne umiejętności mają być cennym wsparciem dla seniorów Olimpii.