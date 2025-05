Na Dolnym Śląsku bez niespodzianki

Dwie bramki Oleksandra Yatsenki nie wystarczyły do odniesienia pierwszego w historii zwycięstwa nad rezerwami Zagłębia Lubin. Na Dolnym Śląsku Olimpijczycy przegrali 19. mecz w sezonie. Zagłębie II Lubin - Olimpia Elbląg 4:2.

Rezerwy Zagłębia Lubin to nie jest najbardziej ulubiony rywal elbląskiej Olimpii. Dotychczas obie drużyny spotkały się pięć razy i elblążanie wywalczyli w tych spotkaniach dwa punkty. Dziś (4 maja) piłkarze z Dolnego Śląska dość szybko wybili podopiecznym Karola Szwedy myśl o jakiejkolwiek zdobyczy punktowej.

Już w 4. minucie Hubert Adamczyk otworzył wynik spotkania. Olimpijczycy próbowali doprowadzić do remisu, strzał z dystansu okazał się jednak niecelny. A kwadrans po pierwszym gwizdku Rafał Adamski sfinalizował zespołową akcję gospodarzy i było 2:0.

Elblążanie odpowiedzieli kilka minut później gole Oleksandra Yatsenki. Można by napisać, że złapali kontakt, gdyby nie to, że gospodarze odpowiedzieli natychmiast. Jarosław Jach głową skierował piłkę do bramki strzeżonej przez Andrzeja Witana.

Olimpijczycy próbowali zmniejszyć prowadzenie rezerw Zagłębia, ale bezskutecznie. Strzał Kacpra Laskowskiego Andrzej Witan obronił wobec dobitki Huberta Adamczyka był już jednak bezradny. I tym samym piłkarz rezerw Zagłębia zdobył swojego drugiego gola w tym spotkaniu.

Na kolejną bramkę nie trzeba było długo czekać. Drugi raz w tym spotkaniu atak Olimpii zakończył Oleksandr Yatsenko. I zakończył tak, jak powinien czyli zdobyciem bramki.

Kwadrans przed końcem Andrzej Witan wyszedł zwycięsko z sytuacji „sam na sam“ z Danielem Mikołajewskim. Gospodarze kończyli mecz w dziesiątkę, w ostatnich minutach czerwoną kartkę (drugą żółtą) zobaczył Mateusz Dziewiatowski.

Zagłębie II Lubin - Olimpia Elbląg 4:2 (3:1)

Bramki: 1:0 - Adamczyk (4. min.), 2:0 - Adamski (15. min.), 2:1 - Yatsenko (19. min.), 3:1 - Jach (21. min.), 4:1 - Adamczyk (53. min.), 4:2 - Yatsenko (63. min.)

Olimpia (skład wyjściowy): Witan - Yatsenko, Górecki, Wierzba, Matynia, Czapliński, Szałecki, Czernis, Tobojka, Zieliński, Kordykiewicz