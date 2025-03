Nabór do Akademii Olimpii Elbląg

Olimpia Elbląg ogłasza nabór do Akademii Piłkarskiej i zaprasza najmłodszych miłośników futbolu do wstąpienia w szeregi żółto-biało-niebieskich. To wyjątkowa okazja, by rozpocząć piłkarską przygodę pod okiem wykwalifikowanych trenerów i w przyjaznej, sprzyjającej rozwojowi atmosferze.

Dla kogo? Nabór skierowany jest do chłopców z roczników 2018, 2019 i 2020 oraz dziewczynek urodzonych w latach 2015, 2016 i 2017. Akademia zaprasza zarówno początkujących, jak i tych, którzy już zdążyli zasmakować futbolowej pasji. Co oferuje Akademia? Program treningowy Olimpii Elbląg został przygotowany z myślą o harmonijnym rozwoju młodych zawodników, zarówno pod kątem sportowym, jak i wychowawczym. Treningi prowadzone są przez doświadczonych szkoleniowców, którzy potrafią skutecznie łączyć naukę techniki z dobrą zabawą oraz budowaniem wartościowych relacji w drużynie. W ramach oferty: Regularne treningi dostosowane do wieku i poziomu umiejętności, Nowoczesne metody szkoleniowe, Bezpieczne i przyjazne środowisko, Możliwość udziału w turniejach i meczach, Wsparcie w rozwoju fizycznym i mentalnym młodych piłkarzy. Trenuj za darmo przez dwa tygodnie Na zachętę dla nowych zawodników przygotowano specjalną ofertę – pierwsze dwa tygodnie treningów są całkowicie bezpłatne. To doskonała okazja, aby bez zobowiązań sprawdzić, jak wyglądają zajęcia w Akademii i przekonać się, czy to właśnie tu zacznie się przyszłość młodego sportowca. Zostań częścią żółto-biało-niebieskiej rodziny Akademia Olimpii Elbląg to nie tylko futbol. To społeczność, w której dzieci uczą się współpracy, odpowiedzialności i pasji. Klub od lat z powodzeniem szkoli kolejne pokolenia piłkarzy, którzy nie tylko reprezentują Elbląg na boiskach, ale także niosą ze sobą wartości, które są fundamentem sportowego wychowania. Rodzicu, jeśli Twoje dziecko kocha piłkę nożną, nie zwlekaj. Dołączcie do Akademii Olimpii Elbląg i rozpocznijcie wspólną drogę ku sportowym marzeniom.

oprac. qba