Naruszyć suwalski porządek

Wigry przyjadą na Skrzydlatą z defensywą, która od początku sezonu niemal nie przepuszcza powietrza, ale Olimpia nie musi wcale ustawiać się w roli petenta, bo Elblążanie strzelają częściej i grają u siebie. Czy to wystarczające argumenty, żeby naruszyć suwalski porządek? Odpowiedź poznamy w sobotę.

Na pierwszy rzut oka liczby Wigier wyglądają bardzo solidnie. Pięć spotkań, dziewięć punktów, żadnej porażki i bilans 5:2. Suwałczanie zaczęli od 2:0 z rezerwami ŁKS, później zremisowali z Jagiellonią II, pokonali Troszyn, podzielili się punktami w Ząbkach, a ostatnio bezbramkowo zremisowali ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Trzy czyste konta w pięciu kolejkach mówią właściwie wszystko o tym, gdzie znajduje się największa siła zespołu Arkadiusza Szczerbowskiego. Nie oznacza to jednak, że w Suwałkach od początku sezonu wszystko gra bez fałszywej nuty. Pięć zdobytych bramek trudno uznać za ofensywny rozmach, szczególnie w klubie, który przed sezonem otwarcie mówił o walce o awans. Także suwalskie media po kilku spotkaniach zwracały uwagę, że wynik często prezentuje się lepiej od samej gry. Wigry są skuteczne w pilnowaniu własnego podwórka, cierpliwe i niewygodne, tylko na razie zdecydowanie częściej przypominają sejf niż automat do strzelania goli.

Latem w Suwałkach zresztą nie malowano ścian, tylko urządzono większy remont. Z drużyną pożegnało się jedenastu zawodników, w ich miejsce przyszło dziesięciu nowych. Do Wigier trafili między innymi Marcin Kluska, Piotr Witasik, Michał Bajdur czy Patryk Jakubczyk. Kadra została przedefiniowana, a kierunek został wyznaczony jasno: II liga.

Znajome twarze po obu stronach

Jakubczyk zna Olimpię z wcześniejszego etapu kariery. Latem oglądaliśmy także ruch w przeciwnym kierunku. Łukasz Święty w poprzednim sezonie występował w Wigrach, a w maju właśnie w barwach suwalskiego zespołu otworzył z rzutu karnego wynik meczu w Elblągu. Kilka miesięcy później może stanąć naprzeciwko byłych kolegów już jako zawodnik Olimpii.

Zresztą szlak między Elblągiem a Suwałkami od lat jest całkiem dobrze przetarty. W obu klubach występowali między innymi Tomasz Lewandowski, Patryk Sokołowski, Adrian Piekarski, Hieronim Zoch, Kamil Wenger, Robert Wesołowski, Tomasz Tuttas, Paweł Nowacki, Radosław Bukacki, Andrzej Szyszko, Łukasz Bogusławski, Aron Stasiak, Łukasz Gikiewicz czy Mariusz Bucio. Do tego grona można dopisać również Joao Augusto, który przed trafieniem do Olimpii miał w CV Wigry.

Niektóre z tych nazwisk zostawiły po sobie w Elblągu znacznie mocniejszy ślad niż inne. Tomasz Lewandowski przez lata był jedną z ważniejszych postaci Olimpii i nosił opaskę kapitańską, zanim później trafił do Suwałk. Patryk Sokołowski również przeszedł drogę z Elbląga do Wigier, a później jego kariera zaprowadziła go aż do Ekstraklasy. Kamil Wenger przeszedł z Wigier do Olimpii i stał się jedną z najbardziej wyrazistych postaci ostatnich lat. W żółto-biało-niebieskich barwach rozegrał ponad 250 meczów i nosił opaskę kapitana.

Nie ma między tymi klubami wielkiej transferowej autostrady, ale boczna droga funkcjonuje od lat i ruch na niej wcale nie jest mały. W sobotę najbardziej widoczne będą dwa najświeższe przykłady: Jakubczyk po stronie Wigier i Święty w barwach Olimpii. Dla obu będzie to mecz z odrobiną znajomego krajobrazu.

Mało tracą, sporo punktują

Elblążanie mają po pięciu kolejkach siedem punktów i bilans 9:9. Dwa punkty mniej od sobotniego rywala, za to niemal dwa razy więcej strzelonych bramek. Druga strona rachunku jest jednak równie hojna, bo Olimpia nie zachowała jeszcze czystego konta. W Zambrowie wygrała mimo nierównego meczu, z Widzewem II dobre momenty nie przyniosły konkretów, a w Mińsku Mazowieckim odwróciła wynik, prowadziła 2:1 i wypuściła zwycięstwo w ostatniej akcji. Zamiast kolejnego przełamania przydałby się więc przede wszystkim pełny mecz, bez momentów, w których dobrze postawiona konstrukcja nagle zaczyna się chwiać.

Wigry mogą być pod tym względem wyjątkowo niewygodnym egzaminatorem. Nie strzelają dużo, za to bardzo skutecznie zamykają dostęp do własnej bramki. Średnio tracą zaledwie 0,4 gola na spotkanie, podczas gdy Olimpia zdobywa 1,8 i dokładnie tyle samo oddaje rywalom. Bilans 9:9 kontra 5:2 wygląda niemal jak spotkanie dwóch różnych szkół futbolu. Duże znaczenie może mieć pierwszy gol. Suwałczanie dobrze czują się w meczu, którego nie trzeba gonić, więc jeśli gospodarze pozwolą im narzucić własne tempo, suwalski mur z każdą minutą może robić się coraz trudniejszy do sforsowania.

W tabeli oba zespoły dzielą tylko dwa punkty. Zwycięstwo pozwoli Olimpii przeskoczyć Wigry, remis zachowa niewielki dystans, porażka powiększy go już do pięciu. Pod koniec sierpnia nie byłaby to jeszcze przepaść, ale pierwsze szczeliny między zespołami zaczynają się właśnie wtedy robić coraz bardziej widoczne.

Bilans konfrontacji

Jest jeszcze rachunek z poprzedniego sezonu. Wigry wygrały oba bezpośrednie spotkania: 4:1 w Suwałkach i 3:1 w Elblągu. Nie ma potrzeby dorabiać do tego wielkiej historii o zemście. Wystarczy sportowa pamięć. W ogólnym rozrachunku jednak, lepszym bilansem może pochwalić się Olimpia.

28 meczów: 12 zwycięstw Olimpii, 7 remisów, 9 zwycięstw Wigier;

bramki: 37:35 dla Olimpii

04.07.1976 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 3:1 (Tyl x2, Beger),

18.07.1976 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:3 (Beger, Stryganek, Kierno)

19.10.1980 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 0:0

23.05.1981 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 4:1 (Spychalski x2, Kliszewicz, Gołębiewski)

09.09.1984 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:2 (Boros, Karman)

28.04.1985 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:1 (Spychalski)

21.09.1988 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:1 (Hanis)

14.05.1989 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:1 (Swajda, Buczkowski)

28.09.2002 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 0:1 (Wiśniewski)

26.04.2003 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 1:0 (Sznaza)

23.08.2006 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:1 (Trafarski, Wierzba)

06.04.2007 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 4:1 (Ruszkul)

08.09.2007 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 2:1 (Lepka)

19.04.2008 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:1 (A. Kowalczyk, Sambor)

25.07.2009 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 1:0 (Ł. Pietroń)

15.11.2009 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 3:0 (walkower)

18.09.2010 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:0

07.05.2011 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

15.08.2012 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:2 (Lewandowski, Burzyński)

17.04.2013 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 3:0 (Nadijewskij, Raduszko, Wierzba)

07.09.2013 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 3:0

12.04.2014 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

28.08.2020 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 2:1 (Wenger)

06.03.2021 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

13.08 2021 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:0

04.12.2021 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 4:1 (Sienkiewicz x3, Stanisławski)

25.10.2025 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 4:1 (Kozera)

13.05.2026 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 1:3 (Młynarczyk)

Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki w sobotę, 29 sierpnia, godz. 17:00, na stadionie przy ul. Skrzydlatej 1A. Transmisja meczu w systemie PPV na rcslive.pl.

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