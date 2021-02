Nowy piłkarz w Olimpii

Sebastian Bartlewski z trzecioligowego Bałtyku Gdynia będzie nowym piłkarzem Olimpii Elbląg. 26 - latek gra na pozycji napastnika lub ofensywnego pomocnika.

Sebastian Bartlewski ma 26 lat. Rundę jesienną spędził w trzecioligowym Bałtyku Gdynia. Nie wpisał się na listę strzelców, w protokołach meczowych odnotowano tylko serię pięciu żółtych kartek w pięciu kolejnych meczach. A w szóstym nowy nabytek żółto-biało-niebieskich zobaczył czerwoną. W Bałtyku Sebastian Bartlewski wielokrotnie przywdziewał opaskę kapitańską, dla biało-niebieskich strzelił 16 bramek w 88 meczach podczas 3,5 roku. W swoim piłkarskim cv ma tez występy ekstraklasie w Podbeskidziu Bielsko – Biała, Dolcanie Ząbki (I liga), Olimpii Grudziądz (I liga), Kotwicy Kołobrzeg (II liga).

– Telefon zadzwonił do mnie 3 dni temu, dokładnie w niedzielę wieczorem rozmawiałem z trenerem. Zapytał mnie czy w ogóle jestem zainteresowany przejściem do Olimpii. Przemyślałem sprawę, nie chciałem niczego na gorąco zapowiadać, wolałem też porozmawiać o tym z Bałtykiem, bo nie ukrywajmy w Gdyni mam wszystko poukładane, mam tam rodzinę, sam pochodzę z Gdyni. Była to bardzo ciężka decyzja, którą podjąłem z bólem serca, ale mimo to cieszę się, że tu jestem i będę reprezentował barwy Olimpii Elbląg - powiedział w wywiadzie dla klubowej strony internetowej.

Sebastian Bartlewski w obecnym okresie przygotowawczym zagrał z Olimpią Elbląg w barwach Bałtyku w sparingu rozegranym 3 lutego. Napastnik podpisał kontrakt do końca sezonu 2021/22.

Elblaska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg