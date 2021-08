O puchar z Pogonią

Wiele klubów występujących w Pucharze Polski marzy o romantycznej przygodzie, w której finał rozgrywany jest w pompatycznej atmosferze z niezwykle efektownym ceremoniałem, ale żeby dojechać do mety, niezbędne są okrążenia z przeszkodami często z przedstawicielami Ekstraklasy. Zanim jednak Olimpia zrealizuje najskrytsze pragnienia, czeka ją mecz w rundzie wstępnej z Pogonią Siedlce.

Tym samym nastąpi zwolnienie blokady i dojdzie do sprzęgnięcia obu trybów piłkarskiej maszyny, w której uczestniczy Olimpia Elbląg. O ile ligowe emocje są już rozpisane, o tyle Puchar Polski przypomina granie w rosyjską ruletkę. Tutaj każdy błąd może oznaczać wykluczenie z zabawy i odpadnięcie w danej rundzie. Ewentualnych bodźców motywacyjnych jest jednak wiele, o czym wspomniał trener Grzegorczyk po ostatnim meczu z KKS-em Kalisz:

- Pucharu nie można odpuścić. To są pieniądze z PZPN, można trafić na ciekawego rywala, jak się przejdzie rundę wstępną. Pogoń Siedlce, z którą gramy w środę też jest ciekawym rywalem, bo jest z naszej ligi. Następny mecz gramy z nimi już 18 sierpnia w Elblągu. Dlatego absolutnie nie można tego meczu odpuścić. Jedziemy najsilniejszym w składzie - mówił.

Konsekwencją występu na tym etapie PP jest zaprezentowana forma w poprzednim sezonie. W rundzie wstępnej uczestniczy 10 zespołów II ligi z sezonu 2020/21 z miejsc 10-19. Zestaw pojedynków był ustalony odgórnie według klucza: 10–19, 11-18, 12–17, 13 (Pogoń) – 16 (Olimpia), 14–15. Obie drużyny mają w nogach inauguracyjne mecze sezonu 2021/2022. Obie nie poiniosły porażek, ale także nie zainkasowały kompletu punktów. Pogoń zremisowała 1:1 w Chorzowie z Ruchem, Olimpia 2:2 w Kaliszu z KKS-em.

O przeciwniku

Letnie okienko transferowe w Pogoni było pełne analogii z "Olimpijskim". Odeszło 10 piłkarzy, głównie kluczowych m.in.: Krzysztof Danielewicz (Stał Rzeszów) oraz Oskar Repka (GKS Katowice). Drużynę z Siedlec wzmocniło 11 nowych m.in. Eduards Visnakovs z przeszłością ekstraklasową (Ruch Chorzów i Widzew Łódź), Wojciech Trochim, który również występował w najwyższych rozgrywkach w Polsce (m.in. Sandecja Nowy Sącz), a także Cezary Demianiuk doskonale znany elbląskiej publiczności. Demianiuk grał w Olimpii w rundzie wiosennej sezonu 2018/2019 oraz w sezonie 2019/2020, strzelając 5 bramek w 42 meczach.

W okresie przygotowawczym siedlczanie rozegrali trzy mecze kontrolne, wszystkie z drugoligowymi przeciwnikami - Zniczem Pruszków, Wisłą Puławy i Wigrami Suwałki. Sparingi zakończyły się kompletem porażek i tylko jedną zdobytą bramką autorstwa Miłosza Przybeckiego. We wspomnianym meczu ligowym, gola na 1:1 strzelił Maciej Górski, który był najlepszym strzelcem Pogoni w poprzednim sezonie.

Wieści z A8

Olimpia do meczu przystąpi w optymalnym zestawieniu i bez kontuzji. Informacja o tyle ważna, że w Kaliszu doszło do wymuszonej zmiany Klaudiusza Krasy. Po zachowanej profilaktyce oraz specjalistycznych badaniach potencjalne zagrożenie zostało wykluczone i tym samym Klaudiusz może być brany pod uwagę przez trenera Grzegorczyka do składu na środowy mecz.

Zmiany regulaminowe

Podobnie jak w lidze tak i w Pucharze Polski zdecydowano się zwiększyć limit zmian. Każda drużyna może wykonać ich pięć (wcześniej dopuszczalne były trzy w czasie podstawowym i czwarta w dogrywce), przy czym należy je dokonać w trakcie przerwy między pierwszą i drugą połową oraz w trakcie nie więcej niż trzech przerw w grze. Zmieniła się także kwestia młodzieżowców. Nie obowiązuje już przepis o obowiązku wystawieniu jednego zawodnika o wspomnianym statusie. W nadchodzącej edycji każdy zespół musi posiadać w składzie dwóch młodzieżowców posiadających obywatelstwo polskie.

Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg w środę, 4 sierpnia, godz. 17.

Umowę licencyjną dotyczącą praw telewizyjnych posiada Telewizja Polsat, która nie zaplanowała żadnej transmisji z rundy wstępnej Pucharu Polski.

Bilans konfrontacji:

12 meczów: 7 zwycięstw Olimpii, 4 remisy, 1 wygrana Pogoni

20:8 dla Olimpii



27.06.1976 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:0 (Kierno, Szafrański)

11.07.1976 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:4 (Kierno x4)

28.09.2012 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:0 (Kolosov x2)

13.04.2013 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:0

21.09.2013 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 1:3 (Ichim, Kopycki, samobój)

30.04.2014 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:2 (Graczyk, Kopycki)

04.08.2018 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:1 (Bojas)

24.11.2018 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 1:1 (Kuczałek)

05.10.2019 r - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:1 (Miller)

01.07.2020 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 1:0 (Bucio)

04.11.2020 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 4:3 (Jabłoński, Surdykowski, Zyska)

28.04.2021 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 0:0

