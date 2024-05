Olimpia doczłapała się do utrzymania (komentarz)

Można pokusić się o tezę, że to Michał Kuczałek odegrał największą rolę w utrzymaniu Olimpii Elbląg w II lidze. Nominalny defensywny pomocnik był najskuteczniejszym (obok Adama Żaka) piłkarzem elbląskiej drużyny. Jego dwie bramki jesienią w Częstochowie dały Olimpii zwycięstwo nad Skrą, co okazało się konieczne na koniec sezonu.

- Zacznę od podsumowania swojej misji w Olimpii Elbląg To była dla mnie trudna decyzja, pozostawiłem poprzedni klub i przyszedłem tutaj: do zespołu, który w tym roku kalendarzowym przegrywał właściwie z każdym. W perspektywie meczów, które zostały do rozegrania gdy przyszedłem, była to decyzja bardzo trudna - mówił Sebastian Letniowski, trener Olimpii Elbląg na pomeczowej konferencji po ostatnim meczu z Chojniczanką Chojnice. - Ale podjąłem się tej misji. Dziś można powiedzieć, że ona się udała, bo w 7 meczach zdobyliśmy 7 punktów. Kiedy przychodziłem tutaj, wydawało mi się, że wystarczy zdobyć 6 do utrzymania. Liga jednak pokazała, że 40 punktów w I lidze i ekstraklasie dało by nam pewne utrzymanie; tutaj nie mieliśmy go do ostatniej kolejki, do ostatniego gwizdka.

W poniższej tabeli przedstawiamy zdobycz punktową Olimpii Elbląg od sezonu 2016/17. kiedy Olimpijczycy wrócili do II ligi.

Sezon Liczba punktów zdobyta przez Olimpię Punkty zdobyte przez najwyżej sklasyfikowanego spadkowicza 2016/17 56 Polonia Warszawa - 35 pkt. 2017/18 50 MKS Kluczbork - 39 pkt. 2018/19 40 Siarka Tarnobrzeg - 39 pkt. 2019/20 50 Stal Stalowa Wola - 46 pkt. 2020/21 37 Olimpia Grudziądz - 36 pkt. 2021/22 46 Pogoń Grodzisk Mazowiecki - 31 pkt. 2022/23 47 Górnik Polkowice -37 pkt. 2023/24 40 Skra Częstochowa - 40 pkt.

fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

Po 34 kolejkach Olimpia zakończyła ten sezon z 40 punktami na koncie. Utrzymała się dzięki dobrej pozycji w tzw. „małej tabeli“. 40 punktów w sezonie zdobyły też: Olimpia Grudziądz i Skra Częstochowa. Biorąc pod uwagę te trzy zespoły, to żółto-biało-niebiescy mieli najlepszy dorobek punktowy (2 zwycięstwa ze Skrą, zwycięstwo i porażka z Grudziądzem) i to oni obok grudziądzkiej Olimpii zagrają w przyszłym sezonie w II lidze.

Problemy ze skutecznością

Z perspektywy czasu można docenić gol Michała Kuczałka w doliczonym czasie gry w meczu w Częstochowie. Defensywny pomocnik w tamtym spotkaniu strzelił dwie z sześciu bramek zdobytych w tym sezonie i obok Adama Żaka był „królem strzelców“ elbląskiej drużyny. Dorobek po sześć goli dwóch najbardziej bramkostrzelnych piłkarzy Olimpii najlepiej pokazuje jaki problem mieli żółto-biało-niebiescy ze zdobywaniem bramek.

Olimpijczycy w całym sezonie pokonali bramkarza rywali tylko 35.-krotnie. Do bramki rywali trafiali odpowiednio:

Strzelcy Gole Michał Kuczałek, Adam Żak 6 Maciej Famulak 5 (4 w lidze + 1 w PP) Dominik Kozera, Jakub Sangowski 4 Kamil Bartoś, Oleksandr Yatsenko, Yan Senkevich, 2 Mariusz Gabrych, Kacper Jóźwicki, Bartłomiej Mruk, Łukasz Sarnowski, Dawid Wierzba 1

Warto jednak porównać dorobek bramkowy Olimpii Elbląg od sezonu 2016/17, kiedy to żółto-biało-niebiescy wrócili do II ligi. (bez goli zdobytych w Pucharze Polski)

Sezon Liczba goli zdobytych Najlepsi strzelcy 2016/17 59 Łukasz Pietroń - 16 (król strzelców ligi) 2017/18 43 Damian Szuprytowski - 8 2018/19 28 Jakub Bojas - 8 2019/20 46 Damian Szuprytowski - 8 2020/21 39 Janusz Surdykowski - 16 2021/22 33 Yan Senkevich - 8 2022/23 40 Yan Senkevich, Aron Stasiak po 7 2023/24 35 Michał Kuczałek, Adama Żak po 6

Ja widać z powyższego zestawienia, Olimpia ma problem z pozyskaniem bramkostrzelnego napastnika od lat. W sezonie, który właśnie się skończył jego brak mógł skończyć się spadkiem do III ligi.

W całym sezonie wystąpiło 24 piłkarzy. Cechą szczególną był fakt, że stosunkowo rzadko trenerzy mogli skorzystać z optymalnej jedenastki. Problemem były kontuzje, z którymi zmagali się piłkarze. Najwięcej minut na murawie spędzili: Michał Kuczałek - 2772 min. w 31 spotkaniach (30 w lidze plus 1 w PP), Łukasz Sarnowski - 2768 ,min. w 32 spotkaniach (31 w lidze plus 1 w PP) i Andrzej Witan - 2610 minut w 29 meczach (wszystkie w lidze. Powyżej 2000 minut grali także: Maciej Famulak (2595 min.), Maciej Spychała (2253 min.), Marcel Stefaniak (2051 min.) i Kacper Szczudliński (2289 min.). Najmniej grał Kacper Łaszak - 25 minut w dwóch meczach.

Co dalej z młodzieżą?

Problemem Olimpii była też wąska ławka wśród młodzieżowców. Wg serwisu Łaczynaspiłka.pl tylko trzech młodzieżowców zdobywało punkty w systemie Pro Junior System dla elbląskiej drużyny. Łukasz Sarnowski - 5494, Kacper Filipczyk - 3014 i Dominik Kozera - 2812. To dało Olimpii dopiero czwarte miejsce w tabeli PJS, co ma swoje przełożenie na uzyskanie pieniędzy z tego tytułu.

O tym, że młodzieżowcy nie muszą być osłabieniem zespołu świadczy przykład drużyn, które wyprzedziły Olimpie w klasyfikacji Pro Junior System. Dla pierwszego w PJS Hutnika Kraków punktowało 6 piłkarzy, a krakowska drużyna w tabeli na koniec sezonu zajęła 8. miejsce do ostatniej kolejki walcząc o strefę barażową. Pogoń Siedlce awansowała do I ligi, w klasyfikacji PJS zajęła drugie miejsce z sześcioma punktującymi piłkarzami. W KKS Kalisz punktowało 5. zawodników, co dało im 3. miejsce w lidze i 3. miejsce w klasyfikacji PJS.

Olimpia „doczłapała się“ do końca sezonu. Zajęła 13. miejsce z dorobkiem 40 punktów (10 zwycięstw, 10 remisów i 14 porażek), bilans bramek 35 - 46. Wczoraj (27 maja) klub poinformował o pierwszych decyzjach kadrowych: „Klub na ten moment postanowił nie przedłużyć kontraktów lub wystawia na listę transferową następujących zawodników: Kamil Bartoś, Kacper Filipczyk, Mariusz Gabrych, Patryk Jakubczyk, Kacper Jóźwicki, Konrad Łabecki, Łukasz Łęgowski, Oleksandr Yatsenko, Adam Żak.“ - czytamy na profilu Olimpii na Facebooku.

Na pomeczowej konferencji prasowej w Chojnicach trener Sebastian Letniowski powiedział, że w przyszłym sezonie chciałby grać o coś więcej niż tylko o utrzymanie.