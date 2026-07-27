Olimpia odzyskuje wychowanka

Zachwycał w młodzieżowych zespołach Olimpii, później próbował przebić się w Legii Warszawa, ostatnie sezon spędził na trzecioligowych boiskach, teraz wraca do Elbląga. Żółto-biało-niebiescy z kolejnym transferem.

Nowym zawodnikiem Olimpii został 21. letni ofensywny pomocnik Szymon Grączewski, były zawodnik akademii elbląskiego klubu. Ostatni sezon spędził w Chełmiance Chełm, dla której rozegrał 20 spotkań ligowych, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę.

Do Elbląga wraca po kilku latach. Właśnie tutaj, po przenosinach z Dębu Kadyny, wyrósł na jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy rocznika 2005. W grupach młodzieżowych Olimpii odnosił sporo sukcesów, m.in. dwukrotnie zdobył mistrzostwo województwa w kategorii młodzików, był królem strzelców Elbląskiego Mundialu (pisaliśmy o tym turnieju: tutaj), czy chociażby awansował i grał w Centralnej Lidze Juniorów. Doskonale znany trenerowi Rafałowi Starzyńskiemu, obecnie asystent Karola Przybyły w pierwszym zespole, który przez lata uczestniczył w jego piłkarskim rozwoju. Talent młodego pomocnik szybko dostrzegli także trenerzy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Otrzymywał powołania do Akademii Młodych Orłów, następnie znalazł się w projekcie Future Pro, skierowanym do później dojrzewających zawodników, regularnie reprezentował kadrę województwa, w między czasie otrzymywał zaproszenia na testy do Legii Warszawa (w latach 2017-2019).

fot. Olimpia Elbląg

Ostatecznie trafił do stołecznego klubu. Jak później wspominał w wywiadzie dla Legii.net, długo wahał się przed opuszczeniem rodzinnych stron. Ofert co prawda nie brakowało, interesowały się nim również Lech Poznań, Lechia Gdańsk i Zagłębie Lubin, ostatecznie zdecydował się jednak na Legię. Nie ukrywał, że od dziecka kibicował warszawskiemu klubowi, także marzeniem jego ojca było zobaczyć syna właśnie w tych barwach.

Do Warszawy przeniósł się w 2020 roku, m.in. występował w Centralnej Lidze Juniorów U-19, później coraz śmielej pukał do seniorskiej piłki. Od początku 2023 roku występował w trzecioligowych rezerw Legii. W wywiadzie dla Legia.net przyznawał, że największym wyzwaniem była fizyczność futbolu seniorskiego. Niższy wzrost rekompensował jednak dryblingiem, zwinnością, mobilnością i grą między liniami. W wywiadach podkreślał także, że wzoruje elementy swojej gry na Luquinhasie, szczególnie krótkie prowadzenie piłki i odwagę w pojedynkach.

Sezon 2023/2024 należał do najbardziej udanych w jego dotychczasowej karierze. Wystąpił w 29 meczach Legii II, zdobył trzy bramki i dołożył trzy asysty. Trenował z pierwszym zespołem, zagrał w sparingu z Wisłą Puławy, a decydującym golem przeciwko Jagiellonii Białystok pomógł juniorom starszym Legii wywalczyć mistrzostwo Polski. Wcześniej dołożył również swoją cegiełkę do zdobycia mazowieckiego Pucharu Polski. Kolejne rozgrywki nie przyniosły już tak wielu minut. Wystąpił w pięciu meczach III ligi, zagrał w młodzieżowej Lidze Mistrzów UEFA oraz ponownie sięgnął z rezerwami Legii po mazowiecki Puchar Polski. Po wygaśnięciu kontraktu opuścił Warszawę i przeniósł się do Chełmianki Chełm. Teraz wraca do Olimpii Elbląg.

Dla żółto-biało-niebieskich to kolejny ruch kadrowy przed inauguracją sezonu 2026/2027. Dla samego zawodnika oznacza natomiast powrót do dobrze znanego środowiska i szansę na rozpędzenie seniorskiej kariery pod okiem trenerów, którzy obserwowali jego rozwój od najmłodszych lat.

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