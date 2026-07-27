Chcą zbudować w Elblągu stację paliw dla jachtów i łodzi

W Elblągu przy ul. Radomskiej 29 może powstać samoobsługowa nabrzeżna stacja paliw dla jachtów i łodzi motorowych. Inwestorem ma być toruńska firma AWIX-OIL, która złożyła wniosek o wydanie tzw. decyzji środowiskowej. To niezbędny dokument do ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Nabrzeżna stacja paliw ma być zlokalizowana na cyplu nabrzeża między Jachtklubem Elbląg a terminalem przeładunkowym portu. Miałby tu powstać dwupłaszczowy zbiornik paliw (na olej napędowy i benzynę bezołowiową) o pojemności 60 m sześć. wraz z jednostronnym samoobsługowym dystrybutorem. Stacja ma być w pełni zautomatyzowana, wyposażona w system detekcji wycieków, hermetycznego odpowietrzania, przeciwpożarowy i całodobowy monitoring.

- Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – red.) nadal trwa. Uzyskaliśmy uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wyjaśnienia do planu miejscowego. W związku z tym, zgodnie z obowiązującym prawem, ponownie wystąpiliśmy do Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni w Elblągu oraz do Urzędu Morskiego w Gdyni o opinię, czy inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w jakim zakresie. Obecnie oczekujemy na stanowiska tych organów – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Justyna Januszewicz, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Wydanie pozwolenia na budowę stacji, w związku z tym, że działka przeznaczona pod stację paliw, znajduje się w granicach portu, leży w kompetencjach wojewody warmińsko-mazurskiego. Najpierw jednak RDOŚ musi zdecydować w kwestii tzw. decyzji środowiskowej.

Jeśli do realizacji inwestycji dojdzie, będzie to pierwsza nabrzeżna stacja paliw dla łodzi i jachtów w basenie Zalewu Wiślanego. W naszym województwie takie stacje istnieją na Mazurach, m.in. w Węgorzewie, Sztynorcie, Giżycku, Rynie i Mikołajkach. W pomorskim – w Gdańsku, Gdyni i Pucku.