Olimpia podsumowała sezon

- Za dużo w drugiej rundzie było remisów Było mnóstwo meczów, które remisowaliśmy a byliśmy stroną przeważającą – mówił Tomasz Grzegorczyk, trener Olimpii Elbląg na konferencji prasowej podsumowującej sezon. Poinformowano też o odejściu siedmiu piłkarzy.

- Patrząc z perspektywy czasu i tego cię dokonało w tamtym roku, to tak jak zakładaliśmy, znaleźliśmy się w środku tabeli. Jest duży niedosyt, ponieważ była możliwość walki o baraże o I ligę – mówił Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg na wtorkowej konferencji prasowej, podczas której podsumowano zakończony właśnie sezon. - Jesteśmy zadowoleni z gry defensywnej, planujemy zmiany w ofensywie i dalej budujemy zespół. Mamy solidne podwaliny do tego, aby budować drużynę na kolejny sezon.

- Przychodząc tutaj założyliśmy sobie budowę silnej drużyny, która spokojnie będzie grała w II lidze i zapewni nam dużo emocji. Drugim celem było wprowadzenie zdolnej młodzieży z naszej Akademii. Uważam, że ten sezon można uznać za udany. Zgodzę się, że może być pewien niedosyt jeżeli chodzi o walkę o baraże. Uważam że, do meczu z Ruchem Chorzów mocno liczyliśmy się w tej walce. To pokazuje, że praca została wykonana w bardzo dobry sposób – dodał Tomasz Grzegorczyk, trener drużyny.

Olimpia Elbląg zajęła w II lidze 9. miejsce. Żółto-biało-niebiescy zdobyli 46 punktów (12 zwycięstw, 10, remisów, 12 porażek), bilans bramkowy: 33 bramki strzelone, 32 stracone. Niedosyt pozostawiła runda wiosenna, kiedy Olimpijczycy nie utrzymali miejsca w strefie barażowej.

- Kto pracuje w piłce, ten wie, że runda rewanżowa zawsze jest cięższa. Byliśmy rewelacją jesienią. W jakimś stopniu plan na wiosnę pokrzyżował nam początek czyli dwa niefortunne pojedynki z Pogonią Siedlce i Sokołem Ostróda. Rundę jesienną kończyło dwóch młodzieżowców: Mateusz Dudek i Klaudiusz Krasa. W okresie zimowym trzeba było znaleźć inne rozwiązanie. Nie od razu, ale znaleźliśmy. Zabrakło nam skuteczności, doszły kontuzje. Za dużo w drugiej rundzie było remisów. Było mnóstwo meczów, które remisowaliśmy, a byliśmy stroną przeważającą: Radunia Stężyca, Ruch Chorzów... Porażki z Wisłą Puławy, z Pogonią Grodzisk Wielkopolski... Tworzyliśmy sytuacje, ale byliśmy nieskuteczni. Konsekwencją tego był brak zwycięstw – mówił Tomasz Grzegorczyk.

W następnym sezonie w żółto-biało-niebieskich barwach nie zobaczymy Mateusza Dudka, który wraca z wypożyczenia do Stali Mielec, Pawła Rutkowskiego, Szymona Stanisławskiego, Patryka Winsztala, Marcina Bawolika, Piotra Kurbiela oraz Denisa Ostrovsky'iego. Nowe okienko transferowe rozpoczyna się 1 lipca.

- Jesteśmy na dobrej drodze do porozumienia się z dwoma napastnikami i to nie będą zawodnicy, którzy albo strzelą, albo nie, tylko którzy bramki będą zdobywać regularnie – zapowiada trener. - W grę wchodzą też wypożyczenia zawodników z klubów I ligi i Ekstraklasy. To jest doskonały sposób pokazania się przed całą Polską. Będziemy się starać, aby jedna, dwie, może trzy takie osoby do Elbląga.

Dziś (24 maja) Olimpijczycy odbyli ostatni trening. Okres przygotowawczy przed nowym sezonem rozpoczną 13 czerwca. W jego trakcie zaplanowano rozegranie kilku sparingów. Na dziś zakontraktowano mecze z Arką Gdyni i Sokołem Ostróda. Pozostałych rywali mamy poznać później.

