Olimpia w finale Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu

Żółto-biało-niebiescy w kategorii U-15 awansowali do turnieju finałowego w halowej odmianie piłki nożnej. Zawody są organizowane przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.

Droga do Lubawy, gdzie w dniach 28-30 stycznia odbędzie się turniej finałowy, wiodła przez kilka rund eliminacyjnych. Faza III była decydująca. Olimpia zmierzyła się z drużynami z Torunia i Starogardu Gdańskiego. Premiowane awansem były dwie najlepsze lokaty.

Zespół Olimpii U-15 prowadzi Rafał Starzyński, na co dzień pracujący w Akademii z rocznikiem 2007, przy współpracy z Andrzejem Biangą byłym trenerem m.in. seniorów żółto-biało-niebieskich, ale przede wszystkim byłym trenerem i selekcjonerem Reprezentacji Polski w futsalu. Naszą kadrę prowadził w 87 oficjalnych spotkaniach, jego podopiecznych mogliśmy oglądać w Elblągu podczas turnieju eliminacyjnego UEFA Futsal Euro 2018. Polska zajęła wówczas miejsce oznaczające awans do barażów, w który pokonała Węgry i po 17 latach awansowała na Mistrzostwa Europy. Trener Bianga zrezygnował ze stanowiska po barażach.

Doświadczenie trenera Biangi oraz wiedza na temat zawodników Rafała Starzyńskiego przyniosła oczekiwane wyniki. Olimpia okazała się bezapelacyjnie najlepsza wygrywając we wszystkich meczach.

- Jesteśmy dosłownie po kilku treningach typowo futsalowych z Andrzejem Biangą. Trenerowi należą się duże podziękowania za pomoc w przygotowaniu drużyny. Nasza gra na tle zespołów z większym doświadczeniem futsalowym momentami mogła się bardzo podobać i cieszyła oko. Jesteśmy zadowoleni i będziemy starali się jak najlepiej przygotować do finałów - poinformował Rafał Starzyński.

Wyniki:

Olimpia Elbląg - Gwiazda Toruń 4:1

TAF II Toruń - Beniaminek Starogard Gdański 1:4

Olimpia Elbląg - TAF II Toruń 13:0

Gwiazda Toruń - Beniaminek Starogard Gdański 0:1

Olimpia Elbląg - Beniaminek Starogard Gdański 1:0

Gwiazda Toruń - TAF II Toruń 6:2



Tabela:

1. Olimpia Elbląg 9 punktów, bramki: 18-1

2. Beniaminek Starogard Gdański 6 pkt, 5-2

3. Gwiazda Toruń 3 pkt, 7-7

4. TAF II Toruń 0 pkt, 3-23

Olimpia: Natan Pawłowski, Oliwier Turulski, Tymon Szczygłowski, Maciej Patalas, Adam Rychter, Dawid Czapliński, Alex Aniśkowicz, Igor Wityczyn, Krystian Kiełpiński, Witek Dettlaff, Ksawery Kościuk.

W turnieju finałowym zagrają:

Rekord Bielsko-Biała SSA - obrońca tytułu, Constract Lubawa - gospodarz turnieju, TAF Toruń, LKS Wulkanizacja Dąbrowa Chełmińska, ZKS Olimpia Elbląg, Beniaminek 03 Starogard Gdański, Junior Hurtap Łęczyca, Progres Warszawa, APPN Stal Mielec, Champion Warszawa, Pogoń Sokół Lubaczów, Stal Rzeszów, Sobek Kraków, Słomniczanka Kraków, GKS SMS Futsal Tychy, GLKS Wilkowice.

