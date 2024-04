Olimpia według Sebastiana Letniowskiego

- Mamy mało czasu. Wszystkie ręce na pokład. I trzeba próbować - mówi Sebastian Letniowski, nowy trener Olimpii Elbląg. Szkoleniowiec elbląskich drugoligowców spotkał się dziś (10 kwietnia) z dziennikarzami.

Jak już dziś informowaliśmy, Przemysława Gomułkę na stanowisku pierwszego trenera drugoligowej Olimpii Elbląg zastąpił Sebastian Letniowski. Nowy szkoleniowiec po południu spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej.

Trener podpisał kontrakt do końca tego sezonu (30 czerwca) z możliwością przedłużenia na kolejny sezon w przypadku utrzymania Olimpii w II lidze. Przypomnijmy: obecnie Olimpia zajmuje 14. miejsce w tabeli i ma trzy punkty przewagi nad 15. GKS Jastrzębie, które dziś przegrało 0:2 z rezerwami Lecha Poznań.

Co powiedział trener na konferencji prasowej?

- o Olimpii Elbląg: - Cieszę się, że dostałem szansę w tak dużym klubie. Nie ukrywam, że Olimpia Elbląg, jeżeli chodzi o klub to największa z moich przygód trenerskich. Do tej pory pracowałem w klubach, powiedzmy niszowych, jeżeli chodzi o kibiców. Jedyny klub, który posiadał kibiców i tradycje kibicowskie to był Bałtyk Gdynia. Tym bardziej się cieszę, że mogę tutaj być i prezes powierzył mi zadanie ratowania II ligi.

- o ewentualnych zmianach w sztabie trenerskim: - To jest jeszcze przeze mnie analizowane. Tak naprawdę dopiero dziś rozpocząłem pracę w Elblągu, jeszcze wczoraj prowadziłem trening w Cartusii Kartuzy. Zacząłem od analizy pierwszego zespołu, jego składu kadrowego i tego się dzieje w zespole. Ale też przyglądam się sztabowi trenerskiemu. Mam, powiedzmy „swoich“ trenerów, których mogę wziąć, ale zobaczymy... Decyzje będę podejmował do końca tygodnia.

- bardziej potrzebna jest rewolucja czy ewolucja: - Bardziej ewolucja. Znam się z Przemkiem Gomułką [poprzedni trener Olimpii - przyp. SM] i nie wydaje mi się, żeby tutaj zespół źle funkcjonował. Ta drużyna potrzebuje trochę innego spojrzenia na piłkę. Po dzisiejszym treningu zespół bardzo dobrze broni, bardzo dobrze funkcjonuje, jest bardzo dobrze zorganizowany. Tylko, że w ciągu 40 minutowej gry oddaliśmy bodajże tylko dwa strzały na bramkę. I to jest martwiące. Myślę, że to będzie ten aspekt nad którym trzeba będzie pracować. Czy to się uda w ciągu najbliższych 2 dni? Zobaczymy. Mamy mało czasu. Wszystkie ręce na pokład. I trzeba próbować.

- o pierwszym wrażeniu, jakie zrobili na nim piłkarze: - Tak jak wspomniałem wcześniej: zobaczyłem dobrze zorganizowaną drużynę w obronie. Nie chcę mówić, czy ktoś wypadł lepiej, czy gorzej. Za wcześnie, żeby cokolwiek podsumowywać. Na pewno jest to drużyna, która ma w sobie energię, która chce. Dziś zawodnicy wypełnili ankiety, które „otworzą mi oczy“ na niektóre aspekty, być może przeoczone przez mojego poprzednika. Musiałem zrobić ankietę, żeby zobaczyć jak widzą to zawodnicy.

-o nadchodzącym meczu ze Stomilem Olsztyn [22 kwietnia w Elblągu]: - Dotychczas, podczas mojej pracy w klubach, to miałem jeden mecz, w Chorzowie Radunia Stężyca z Ruchem, gdzie było 9 tysięcy ludzi. rzeczywiście, był to dla mnie inny mecz. Ten [ze Stomilem - przyp. SM] też będzie zupełnie inny. Ale ja lubię wyzwania. Jeżeli zespół będzie przygotowany, to to co się będzie dzieje na trybunach, ma, uważam, niewielki wpływ na samo spotkanie. Dla mnie najważniejszy jest mikro cykl przed tym meczem, przygotowanie zespołu, a później na boisku jest już tylko to, co jest przetrenowane. Mecz jest kwintesencją całego mikro cyklu. Poradzimy sobie z tą presją.

W sobotę (13 kwietnia) Olimpia Elbląg zmierzy się w Stalowej Woli z miejscową Stalą.