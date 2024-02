Olimpia z programem partnerskim i nową aplikacją dla kibiców

Olimpia Elbląg chce przyciągnąć do współpracy z klubem właścicieli małych firm, oferując im udział w programie partnerskim. Ma być to też korzyść dla kibiców, którzy będą mogli również korzystać z nowej aplikacji klubowej, jaka ma ruszyć w piątek.

O sportowych wyzwaniach Olimpii Elbląg w tym sezonie pisaliśmy w środowym artykule. Dzisiaj skupiamy się na kwestiach organizacyjnych i marketingowych, bo sporo się w klubie w tej kwestii zmieni.

- 2023 był rokiem dosyć dobrym i ciekawym dla Olimpii pod względem stabilizacji. Udało nam się zdobyć sponsorów, udało nam się pospinać budżet. W 2024 roku mamy zmniejszoną dotację z miasta i niepodpisane jeszcze umowy z miejskimi spółkami, co spowodowało, że ten budżet się zachwiał. Musimy robić korekty, czekać na to, co może się wydarzyć. Mam nadzieję się, że uda się to poukładać. Dobrą wiadomością jest to, że udało nam się przedłużyć umowę z Energą na kolejne dwa lata jako sponsorem strategicznym – poinformował na konferencji prasowej Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg. - Chcemy wyjść jeszcze szerzej, do dużej ilości osób, które chciałyby być partnerami Olimpii Elbląg.

Promujemy Elbląg

- Jesteśmy klubem o marce regionalnej, promujemy i miasto, i region. Zależy nam na tym, by nie tylko skupiać się na sponsorach, którzy wnoszą bardzo duże środki do budżetu klubu, ale również na tym, by wykorzystać potencjał małych firm. Elbląg jest ewenementem w skali kraju, bo w mieście ponad 100-tysięcznym działa aż 10 tysięcy firm. To właśnie do nich ma być skierowany program – mówi Adam Budzyński, przedstawiciel Stowarzyszenia Kibiców Olimpii Elbląg, który włączył się w realizację projektu. - Jego założeniem jest podnoszenie wartości marketingowej klubu, jak i wspieranie małych lokalnych firm. Chcemy wcielić w życie hasło „swój do swego po swoje”, aby kibice wspierali lokalne firmy, korzystali z ich usług. By te firmy, wspierając Olimpię, mogli je sobie odliczyć od podatku. I tak naprawdę każda ze stron będzie wygrana. Zależy nam, by wizerunek Olimpii poszedł wyraźnie do góry.

Program partnerski ma ruszyć w marcu. Jak informuje klub, szczegóły zostaną dopracowane do końca lutego. Ma być to oferta dla małych firm, często jednoosobowych, które przy okazji wsparcia Olimpii, będą przez klub promowane jako miejsce warte odwiedzenia przez kibiców. Program będzie połączony z nową aplikacją, która zostanie uruchomiona w piątek. Będzie do pobrania bezpłatnie ze strony Olimpii, w przyszłości będzie też umieszczona w systemach dla użytkowników Android i Apple. Wszystkie szczegóły klub poda w oddzielnej informacji, którą również opublikujemy na portElu.

- Przez ostatni rok wartość marketingowa Olimpii Elbląg wzrosła o trzy miliony złotych. Dzięki temu firmy, które nas wspierają, również na tym korzystają – mówił Paweł Guminiak, prezentując wyniki statystyk prowadzonych na bieżąco przez II ligę piłki nożnej. – Chcemy to narzędzie wykorzystywać bardzo mocno przy pozyskiwaniu nowych partnerów i sponsorów.

Olimpijska aplikacja

Aplikacja będzie zawierała wiele informacji sportowych o Olimpii, terminarze, wyniki, aktualności. Będzie także możliwość typowania wyników meczu, zbierania punktów, które będzie można wymienić następnie na różnego rodzaju gadżety Olimpii. – Będą głosowania na najlepszych zawodników, quizy, różne zabawy, za każdą aktywność kibice będą zdobywać punkty. Chodzi o to, by nas wszystkich zaktywizować, bo to jest siła dla partnerów, którzy będą chcieli z nami współpracować. W aplikacji będzie specjalna zakładka, w której kibice znajdą oferty tych firm, czy to taksówki, czy restauracja, czy fryzjer – stwierdził Paweł Guminiak. – Od nowego sezonu będzie też możliwość kupowania przez aplikację e-biletów na mecze.

Od lewej: Tomasz Orzechowski, Paweł Guminiak, Paweł Kordykiewicz i Adam Budzyński (fot. Anna Dembińska)

- Osoby, które kupiły karnet na sezon przy okazji zakupu kolejnego karnetu otrzymają zniżkę – dodał Paweł Kordykiewicz, członek zarządu ZKS Olimpia Elbląg.

- Mamy nadzieję, że aplikacja zainteresuje kibiców i potencjalnych partnerów. Weszliśmy do zarządu, by pomóc klubowi, polepszyć kontakt między klubem a kibicami. Chcemy wspólnie decydować o przyszłość Olimpii. Od kiedy jestem w środku, to inaczej pewne kwestie widzę niż jako kibic. Myślę, że zaufanie rośnie, sporo się zmienia, jestem dobrej myśli - dodał Tomasz Orzechowski, kolejny członek zarządu Olimpii.

Jak szacują władze klubu, w „rodzinie Olimpii” jest co najmniej kilka tysięcy osób. To około 700 osób bezpośrednio związanych z klubem: zawodników we wszystkich kategoriach wiekowych (Akademia Olimpii), drużyny seniorskie, sztaby trenerskie, działacze, a także rodzice trenujących w Olimpii dzieci i kibice.

- Akademia Olimpii po raz kolejny uzyskała certyfikację tzw. Złotej Gwiazdki” PZPN. Walczymy o to, by roczniki młodzieżowe miały okazję grać w ligach centralnych. Szczytem Akademii jest drugi zespół Olimpii, w którym zawodnicy przygotowują się do gry seniorów. Zgłosiliśmy trzeci zespół – do okręgówki – by młodzież z rocznika 2007 przygotowywać do gry seniorskiej. Od tego roku w strukturę naszego klubu weszła grupa odbojów, która dotychczas funkcjonowała nieformalnie przy Olimpii. Cieszymy, że społeczność Olimpii się rozrasta – mówił prezes klubu.