Olimpia zagra w samo południe

Podobnie jak w westernowskim klasyku filmowym, dwaj oponenci zmierzą się w samo południe, ale tym razem, aby rozstrzygnąć spór piłkarski w ramach 14. kolejki II ligi. Olimpia zagra na krakowskich Suchych Stawach z tamtejszym Hutnikiem.

- Olimpia piłkarsko, jeśli chodzi o pomysł i intensywność, spokojnie zasługuje, żeby być w pierwszej trójce, w pierwszej czwórce, a przez to, że co tydzień nie wykorzystuje sytuacji prostych, stuprocentowych, musi walczyć, żeby być na 6., 7., 8. miejscu i mnie to boli. Za ciężką pracę trzeba się wynagradzać, musimy być bardziej dorośli, bardziej mężczyznami pod tą bramką, bo jak mówiłem chłopakom: "macamy, macamy", a nie potrafimy zadać decydującego bólu i bardzo mnie to denerwuje - wspominał po ostatnim meczu z KKS-em trener Olimpii Przemysław Gomułka.

Jak wiemy, żółto-biało-niebiescy zremisowali, mimo że zaprezentowali się znakomicie, ale do pełni szczęścia zabrakło "kropki nad i" w postaci gola. Chce się wierzyć, że ostatni remis jest małym sukcesem, który po rozłożeniu w dłuższej perspektywie może zamienić się pozytywne odczucia. Celem nadrzędnym Olimpii jest pierwsza szóstka, o czym mówił chociażby na przedsezonowej konferencji trener Gomułka, dlatego systematyczność w zdobywaniu punktów jest aspektem niezbędnym, ale… Żółto-biało-niebiescy z jednej strony nie przegrali od siedmiu meczów, ale cztery ostatnie kończyły się remisami. Dyspozycja jednak daje nadzieję, że komplety punktów zaczną się pojawiać.

W najbliższej kolejce czeka wyjazd do stolicy województwa małopolskiego i mecz z Hutnikiem. Kolejny raz w tym sezonie poczynania Olimpii będą transmitowane przez TVP Sport, a przy okazji nadarza się okazja to obejrzenia formy byłych kapitanów elbląskiej drużyny czyli Kamila Wengera i Dawida Kubowicza. Obaj dołączyli do Hutnika w zimowym okienku transferowym w minionym sezonie. Ich zadaniem było uporządkowanie gry obronnej, która miała być kluczem w utrzymaniu na poziomie centralnym. Za wykonanie zadanie Wengerowi pogratulowaliśmy i pytaliśmy o cele na obecną kampanię ligową.

- Dziękuję. Była to ciężka misja, ale się udało i to dwie kolejki przed końcem sezonu. Uważam to za sukces patrząc z jakiego miejsca i z iloma punktami startowaliśmy przed rundą rewanżową. Cele na ten sezon zostaną określone w przerwie zimowej. Klub przeanalizuje sytuację i zobaczymy, w jakim kierunku pójdzie. - zauważa były kapitan Olimpii, który dla elblążan rozegrał 265 meczów.

Wenger ocenił również aktualną formę swoich byłych kolegów: - Chłopaki bardzo dobrze się prezentują. Widać, że na boisku czują się pewnie i fajnie się to ogląda. Cieszę się, że walczą i do tego dobrze grają w piłkę. Staram się oglądać każdy mecz Olimpii albo przynajmniej śledzić wynik nie tylko pierwszej drużyny, ale również drugiej i chłopaków z akademii.

Hutnik w ostatniej kolejce przełamał serię trzech porażek z rzędu. W minionej kolejce pokonali Polonię w Bytomiu, więc morale na pewno zostały podbudowane. Obecnie zespół z Krakowa zajmuje 9. miejsce z dorobkiem 18 punktów, zatem do Olimpii, która jesy siódma, traci dwa oczka. W bezpośredniej rywalizacji czeka nas piętnaste spotkanie w historii (szczegółowe statystyki niżej), ostatni mecz na Suchych Stawach rozegrano 10 września 2022 r., Hutnik wygrał 2:1. W obecnym sezonie krakowianie grali na własnym stadionie 7 razy, wygrali trzy spotkania, dwa zremisowali i dwa razy przegrali. Akurat porażki wydarzyły się w dwóch ostatnich meczach przed własną publicznością.

- Jeśli chodzi o nasz plan na mecz, to sztab szkoleniowy już go określił. Myślę, że obie strony stworzą dobre widowisko. Boisko będzie przygotowane do gry w piłkę. - zaznacza Kamil Wenger.

Obie drużyny będą musiały radzić sobie bez kilku ważnych postaci. Za nadmiar żółtych kartek nie zagrają: bramkarz Hutnika Wiktor Kaczorowski oraz Michał Kuczałek, Maciej Famulak i Marcel Stefaniak z Olimpii. Cieszy natomiast fakt powrotu do zdrowia Mariusza Gabrycha.

- Dobiega końca drugi tydzień odkąd trenuję z drużyną. Z każdym treningiem czuję się coraz lepiej. Ciężko pracowałem, żeby wrócić jak najszybciej. Zdaje sobie sprawę, że to trochę trwało, ale już jestem do dyspozycji. Bardzo się cieszę z powrotu na boisko. Mam nadzieję, że w meczu z Hutnikiem pomogę drużynie wywalczyć cenne 3 pkt. - czytamy wypowiedź Gabrycha na fanpagu Olimpii.

W kadrze Hutnika nie brakuje zawodników z ekstraklasową przeszłością. Ponad 200 występów na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce ma były gracz Arki Gdynia czy Cracovii Marcin Budziński. Zwycięską bramkę w ostatnim meczu z Polonią Bytom strzelił Deniss Rakels. 31-letni Łotysz w przeszłości reprezentował m.in. Lech Poznań, Zagłębie Lubin, również Cracovię. W ekstraklasie rozegrał 93 mecze, zdobył 27 goli. Ważną postacią w drużynie Hutnika pozostaje Wenger, który mimo mitycznego "trudnego charakteru" został drugim kapitanem swojej obecnej drużyny.

- W swojej karierze miałem około 30 trenerów, z prawie każdym mam kontakt do teraz. Kapitanem u nas jest Krzysztof Światek, ale pod jego nieobecność mam zaszczyt zakładać opaskę. Każdy trener szuka ludzi, którzy mu odpowiadają do wizji zespołu i to jest kluczem stworzenia dobrej drużyny, a za taką uważam Olimpię. Życzę im awansu, bo chłopaki na to zasługują. - zakończył Kamil Wenger.

Bilans konfrontacji

14 meczów: 4 zwycięstwa Olimpii, 3 remisy, 7 wygranych Hutnika

bramki: 16:14 dla Hutnika

06.09.1981 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 2:0

04.04.1982 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 2:0 (Sobczyk x2)

06.10.1985 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 1:1 (Spychalski)

18.05.1986 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 3:0

09.11.1986 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 3:1 (Rajkiewicz)

14.06.1987 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 3:0 (Rajkiewicz, Spychalski, Radowski)

13.09.1987 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 1:1 (Szeląg)

17.04.1988 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 2:1 (Szeląg)

03.10.2020 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 0:1

10.04.2021 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 0:0

07.08.2021 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 1:0 (Piekarski)

27.11.2021 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 0:3 (Senkevich, Czarny, Stanisławski)

10.09.2022 r. - Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg 2:1 (Famulak)

15.04.2023 r. - Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 0:1

Transmisja w TVP Sport

Olimpia w TVP: 26 meczów, 8 zwycięstw, 11 remisów, 7 porażek, bramki 29:27

11.06.16 r. - Motor Lublin - Olimpia Elbląg 0:1 (Piceluk)

23.09.17 r. - ŁKS - Olimpia Elbląg 1:2 (Szmydt, Kolosov)

19.05.19 r. - Elana Toruń - Olimpia Elbląg 1:2 (Bojas, Prytulak)

01.09.19 r. - Resovia - Olimpia Elbląg 0:1 (Kuczałek)

08.09.19 r. - Olimpia Elbląg - Znicz Pruszków 1:2 (Brychlik)

13.10.19 r. - Olimpia Elbląg - Górnik Łęczna 1:1 (Szuprytowski)

27.10.19 r. - Olimpia Elbląg - Stał Rzeszów 1:0 (Prytulak)

01.03.20 r. - Widzew Łódź - Olimpia Elbląg 2:2 (Wenger, Kiełtyka)

05.07.20 r. - Górnik Łęczna - Olimpia Elbląg 1:0

29.09.20 r. - Olimpia Elbląg - Sokół Ostróda 3:3 (Surdykowski x2, Lewandowski)

11.03.21 r. - Motor Lublin - Olimpia Elbląg 1:0

30.08.21 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 0:0

26.09.21 r. - Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 1:2 (Kurbiel)

30.10.21 r. - Ruch Chorzów - Olimpia Elbląg 1:0

06.11.21 r. - Olimpia Elbląg - Chojniczanka Chojnice 1:1 (Krawczun)

15.05.22 r. - Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg 4:1 (Senkevich)

10.08.22 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 4:0 (Branecki, Rajch x2, Stasiak)

01.10.22 r. - Olimpia Elbląg - Kotwica Kołobrzeg 2:0 (samobójcza, Wojtyra)

12.11.22 r. - Olimpia Elbląg - Motor Lublin 1:1 (Stasiak)

11.03.23 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:0

07.05.23 r. - Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Elbląg 2:0

15.09.23 r. - Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 3:2 (Senkevich, Bartoś, Kuczałek)

24.09.23 r. - ŁKS II Łódź - Olimpia Elbląg 1:1 (Senkevich)

30.09.23 r. - Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 0:0

08.10.23 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 1:1 (Famulak)

13.10.23 r. - Olimpia Elbląg - KKS 1925 Kalisz 0:0

Hutnik Kraków - Olimpia Elbląg w sobotę, 21 października, godz. 12. Transmisja spotkania w WP Pilot oraz w TVP Sport.

