Olimpijczycy na początku przygotowań

Czwartoligowy Gryf Słupsk uzupełnił skład rywali Olimpii Elbląg podczas przygotowań do rundy wiosennej II ligi. Na wiosnę w drużynie Przemysława Gomułki nie zobaczymy Krystiana Kardysia. Odwiedziliśmy żółto-biało-niebieskich na treningu. Zobacz zdjęcia.

Zimno. Termometr wskazuje kilkanaście stopni poniżej zera. To jednak nie przeszkadza piłkarzom Olimpii Elbląg w przygotowaniach do rundy wiosennej II ligi. Podopieczni Przemysława Gomułki treningi wznowili na początku stycznia. - Uważam, że każdy zawodnik jest takim profesjonalistą, nie patrzy czy jest minus 15, czy plus 5, wchodzi i „robi robotę”. Widać u chłopaków tę świadomość, nad którą pracowaliśmy przez 1,5 roku. Dla mnie to sama przyjemność pracować z takimi ludźmi. Każdy z nich wie po co tu jest. O intensywność treningów się nie martwię. Treningi są jeszcze bardziej intensywne, ponieważ nikt nie chce stać, żeby nie marznąć – mówi Przemysław Gomułka, trener Olimpii Elbląg.

Jego podopieczni treningi wznowili 4 styczni od przeprowadzenia testów motorycznych. - Wypadły bardzo dobrze, lepiej niż się spodziewałem. Powtórzymy je pod koniec okresu przygotowawczego. Będziemy wtedy wiedzieli czy jest poprawa i na których płaszczyznach – wyjaśniał Przemysław Gomułka.

Żółto-biało-niebiescy do ligowych zmagań będą przygotowywać się na własnych obiektach. W planach jest rozegranie ośmiu sparingów. Niewątpliwą „atrakcją” będzie mecz z Legią Warszawa (14 stycznia w ośrodku treningowym Legii w Urszulinie). - Myślę, że Legia wystąpi w najsilniejszym składzie podzielonym na dwie jedenastki. Chcieliśmy zagrać z pierwszą drużyną, nie z rezerwami. Jest to świetny przeciwnik, można będzie od razu zobaczyć jaka przepaść dzieli oba zespoły lub w których płaszczyznach wyglądamy tak dobrze, że jesteśmy w stanie się postawić najmocniejszym drużynom w Polsce. Dla każdego z chłopaków jest to nie tylko wyzwanie, ale i mały prezent za dotychczasową pracę – mówił szkoleniowiec.

fot. Anna Dembińska

Grono sparingowych rywali uzupełnia Gryf Słupsk – po rundzie jesiennej druga drużyna pomorskiej IV ligi. Ten mecz zostanie rozegrany 4 lutego o godzinie 18 w Elblągu. Pozostałymi sparingpartnerami Olimpii będą: ŁKS Łomża (III liga), Elana Toruń (III liga), Cartusia Kartuzy (III liga), rezerwy Jagiellonii Białystok (III liga), Kotwica Kołobrzeg (II liga), Mławianka Mława (III liga).

Wiosną w żółto-biało-niebieskich barwach nie zobaczymy już Krystiana Kardysia. Olimpia zdecydowała się skrócić okres wypożyczenia i młody pomocnik wrócił do macierzystej Stali Mielec. Ektraklasowiec zdecydował się go wypożyczyć do trzecioligowych Czarnych Połaniec, gdzie piłkarz występował już przed epizodem w Elblągu. Na miejsce Krystiana Kardysia sztab szkoleniowy elbląskiego zespołu planuje pozyskanie młodego perspektywicznego piłkarza, który mógłby w Elblągu rozwinąć swoje umiejętności - Raczej nikt więcej nas nie opuści. Za Krystiana Kardysia przyjdzie jeden zawodnik mogący grać na dwóch pozycjach. To będzie „piłkarz – projekt”, któremu chcemy dać szansę się wykazać. Tak jak to zrobiliśmy rok temu z Kacprem Szczudlińskim, który się rozwinął i teraz jest kluczową postacią – mówił trener elbląskiego zespołu.

Na powrót do gry Marcina Czernisa będziemy musieli jeszcze poczekać. Młodzieżowiec jeszcze nie trenuje z zespołem. Pozostali zawodnicy są do dyspozycji trenera.

Olimpijczycy ligowe zmagania rozpoczną 28 lutego serią trzech meczów wyjazdowych (Lech II Poznań, Radunia Stężyca i Olimpia Grudziądz). W Elblągu podopiecznych Przemysława Gomułki zobaczymy dopiero w drugi weekend marca (9/10 marca) w meczu z rezerwami Zagłębia Lubin.

Sparingi Olimpii:

14 stycznia vs Legia Warszawa (wyjazd, godz. 14)

20 stycznia vs ŁKS Łomża (Elbląg, godz. 12)

20 stycznia vs Elana Toruń (Elbląg, godz. 14)

24 stycznia vs Cartusia Kartuzy (Elbląg, godz. 12)

28 stycznia vs Jagiellonia II Białystok (Elbląg, godz. 14)

4 luty vs Gryf Słupsk (Elbląg, godz. 18)

7 luty vs Kotwica Kołobrzeg (wyjazd, godz. 13)

17 luty vs Mławianka Mława (Elbląg, godz. 12)

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg