Olimpijskie liczby

Runda jesienna II ligi zakończyła się atakiem zimy. Olimpijczycy mają na wiosnę do rozegrania dwa mecze zaległe. Przyglądamy się jesiennym liczbom żółto-biało-niebieskich.

Zima pokrzyżowała plany piłkarzy Olimpii Elbląg. Podopieczni Przemysława Gomułki nie rozegrali dwóch ostatnich meczów zaplanowanych na jesień. Rywale mają jeden mecz zaległy, tylko pięciu drugoligowców ma komplet rozegranych 20 spotkań.

Olimpijczycy w 18 spotkaniach wywalczyli 26 punktów, co dało im 11 miejsce na koniec ligowego grania w 2023 r. Nad strefą spadkową mają pięć punktów przewagi, do strefy barażowej tracą cztery punkty. Średnio na mecz żółto-biało-niebiescy zdobywali 1,44 punktu.

Można mieć wrażenie, że w rundzie jesiennej występowały w II lidze dwie Olimpie. W Elblągu podopieczni Przemysława Gomułki zdobyli 21 oczek (6 zwycięstw, 3 remisy, 2 porażki), na wyjeździe – tylko pięć: 1 zwycięstwo, 2 remisy i 4 porażki.

Bilans bramkowy: 23 bramki zdobyte, 21 straconych. I znów widzimy różnicę w meczach domowych i wyjazdowych. W Elblągu Olimpijczycy 17 razy cieszyli się ze zdobytych goli, stracili 11. „W delegacji” - 6 goli zdobytych i 10 straconych. Statystycznie, średnio na mecz podopieczni Przemysława Gomułki zdobywali 1,28 gola; tracili 1,17.

Najwięcej bramek dla Olimpijczyków zdobyli: Michał Kuczałek, który pięciokrotnie pokonał bramkarzy rywali. Do bramki przeciwników trafiali również: Maciej Famulak (w tym 1 w Pucharze Polski), Dominik Kozera – po 4, Jakub Sangowski, Adam Żak – po 3, Kamil Bartoś, Yan Senkevich – po 2, Oleksandr Yatsenko – 1, Dwie bramki padły z rzutów karnych – strzelcem był Adam Żak. Statystycznie: Michał Kuczałek zdobywał gola co 288 minut. Z przymróżeniem oka można napisać, że najbardziej skuteczny jest Dominik Kozera, który na pokonanie bramkarza rywali potrzebował 224 minuty i 15 sekund (oczywiście średnio). Młodzieżowiec rozegrał 897 minut w 15 spotkaniach.

Żółtych kartek najwięcej obejrzeli Maciej Spychała (w tym 1 w Pucharze Polski) i Łukasz Sarnowski – po 8. Trzecie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje Marcel Stefaniak, którego sędziowie upominali 7 razy. Jesienią Olimpijczycy oglądali „żółtka” 109 razy. Przeliczamy na minuty: Maciej Spychała upominany był co 170 minut (średnio w co drugim meczu, w którym wystąpił), Łukasz Sarnowski – co 182 minuty.

Czerwone kartki oglądali: Dawid Danilczyk i Kacper Szczudliński. Pewną ciekawostką jest fakt, że jesienią Dawid Danilczyk wystąpił tylko w dwóch meczach, razem uzbierał 42 minuty.

Najwięcej minut na boisku spędził Kacper Szczudliński – 1595 w 18 spotkaniach. We wszystkich meczach zagrali: Kamil Bartoś (489 minut) oraz Oleksandr Yatsenko (818 minut). Przemysław Gomułka jesienią 2023 r. skorzystał z usług 23 piłkarzy.