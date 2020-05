Piekarczyk klubem partnerskim Olimpii

Olimpia Elbląg rozpoczęła budowę sieci klubów partnerskich. Pierwszym została Akademia Piłkarska "Piekarczyk". Umowę w tej sprawie przedstawiciele obu klubów podpisali dziś (27 maja) w siedzibie Olimpii.

Olimpia Elbląg podpisała umowę o współpracy z Akademią Piłkarską Piekarczyk.

- Nie ukrywam, że bardzo zależało nam na nawiązaniu tej współpracy. Celem Akademii Olimpii Elbląg jest przede wszystkim praca z najzdolniejszymi adeptami futbolu z Elbląga i okolic, a doskonale zdajemy sobie sprawę, że sporo interesujących zawodników trafia właśnie do mniejszych akademii. Tym krokiem rozpoczęliśmy także proces budowania pewnego rodzaju „sieci” klubów partnerskich i już niebawem poinformujemy o kolejnej współpracy. - powiedział Karol Przybyła, koordynator Akademii Olimpii Elbląg dla klubowej strony.

Akademia Piłkarska „Piekarczyk” to stosunkowo młody klub na sportowej mapie Elbląga. Skupia się na pracy z dziećmi, z którymi prowadzi szkolenie do końca wieku Orlika (13 lat). Zgodnie z podpisaną umową po zakończeniu tego wieku wybrani zawodnicy Piekarczyka będą mieli możliwość przejścia do drużyn Olimpii.

Dzięki współpracy z żółto-biało-niebieskimi „piekarscy czeladnicy” będą mieli możliwość trenowania na obiektach Olimpii, otrzymają zaproszenia na treningi i turnieje żółto-biało-niebieskich. Możliwa też będzie wymiana zawodników pomiędzy obydwoma klubami. Trenerzy Piekarczyka otrzymają możliwość szkoleń, staży oraz wsparcie merytoryczne ze strony Olimpii. A zawodnicy możliwość bezpłatnego wstępu na mecze żółto-biało-niebieskich w II lidze.