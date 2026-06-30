Pierwszy trening Olimpii
Nowy sezon przestał być odległą perspektywą. Piłkarze Olimpii wrócili do pracy i rozpoczęli przygotowania od testów motorycznych oraz wydolnościowych. Do inauguracji rozgrywek pozostał miesiąc, a przy okazji prezentujemy pełny terminarz Betclic III ligi gr. I. Poznaliśmy już kolejność ligowych rywali żółto-biało-niebieskich w sezonie 2026/2027.
W poniedziałek, 29 czerwca, zakończył się okres letniej ciszy. Piłkarze Olimpii oficjalnie rozpoczęli przygotowania do sezonu 2026/2027, choć pierwszy dzień nie przypominał jeszcze typowego treningu z piłkami. Zanim zespół wybiegnie na boisko, sztab szkoleniowy postanowił sprawdzić, jak zawodnicy przepracowali kilkutygodniową przerwę. W hali dominowały stopery, pachołki, maty i urządzenia pomiarowe. Piłkarze przechodzili serię testów motorycznych i wydolnościowych, wykonywali próby skocznościowe oraz ćwiczenia oceniające dynamikę, koordynację i ogólną sprawność. Nie zabrakło również badań pozwalających określić poziom przygotowania fizycznego obecnie dostępnej kadry. Zebrane wyniki będą dla sztabu punktem odniesienia przy planowaniu obciążeń treningowych w najbliższych tygodniach.
Od lat testy motoryczne i wydolnościowe stanowią jeden z pierwszych etapów przygotowań do nowego sezonu. Pozwalają porównać aktualną dyspozycję zawodników z wcześniejszymi wynikami, wychwycić ewentualne rezerwy i odpowiednio dobrać intensywność treningów. Pierwsze zajęcia na boisku odbędą się już w najbliższych dniach, a później przyjdzie czas na mecze kontrolne. Wtedy przygotowania wejdą w kolejny etap, a odliczanie do inauguracji ligowego sezonu, zaplanowanej na pierwszy weekend sierpnia, nabierze tempa.
Oni poprowadzą Olimpię w sezonie 2026/2027
Rozpoczęcie przygotowań jest również okazją do przypomnienia, kto w sezonie 2026/2027 będzie odpowiadał za prowadzenie pierwszej drużyny. Już wcześniej klub oficjalnie przedstawił sztab szkoleniowy, który poprowadzi żółto-biało-niebieskich w nowych rozgrywkach. Funkcję pierwszego trenera pełni Karol Przybyła, jego najbliższym współpracownikiem będzie Rafał Starzyński, za przygotowanie motoryczne odpowiada Michał Kiełtyka, natomiast z bramkarzami pracuje Jarosław Talik.
W praktyce oznacza to kontynuację kierunku, który został obrany jeszcze pod koniec poprzedniego sezonu. Letni okres przygotowawczy jest pierwszym momentem, w którym sztab może od podstaw zaplanować cały proces treningowy, rozłożyć akcenty i spokojnie wdrażać rozwiązania, które mają procentować w ligowej rywalizacji.
Karol Przybyła nie ukrywa, że chce stworzyć drużynę z charakterem. Ambitną, bezkompromisową i gotową walczyć o zwycięstwo w każdym spotkaniu. Równocześnie podkreśla, że równie istotny będzie rozwój indywidualny piłkarzy oraz systematyczne podnoszenie jakości całego zespołu. Pierwsze tygodnie przygotowań pokażą, w jakim tempie te założenia będą przekuwane w codzienną pracę i jak szybko znajdą odzwierciedlenie na boisku.
Za miesiąc rusza liga
W ciągu czterech miesięcy Olimpię czeka dziewiętnaście ligowych spotkań, w tym dwie kolejki rozegrane awansem jeszcze przed zimową przerwą. Początek sierpnia oznacza nowy rozdział, a końcówka listopada zamknie pierwszą część rywalizacji. Potem przyjdzie krótki oddech, a pod koniec lutego piłkarze ponownie wybiegną na boiska. Na razie można jedynie analizować układ spotkań, resztę zweryfikuje boisko.
Ramowy plan Betclic III ligi (grupa I) na sezon 2026/2027:
1. kolejka (1/2 sierpnia): Olimpia Elbląg – Wisła II Płock
2. kolejka (8/9 sierpnia): Olimpia Elbląg – Polonia Lidzbark Warmiński
3. kolejka (15/16 sierpnia): Olimpia Zambrów – Olimpia Elbląg
4. kolejka (19 sierpnia, środa): Olimpia Elbląg – Widzew II Łódź
5. kolejka (22/23 sierpnia): Mazovia Mińsk Mazowiecki – Olimpia Elbląg
6. kolejka (29/30 sierpnia): Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki
7. kolejka (5/6 września): Warta Sieradz – Olimpia Elbląg
8. kolejka (12/13 września): Olimpia Elbląg – Pelikan Łowicz
9. kolejka (19/20 września): KTS Weszło Warszawa – Olimpia Elbląg
10. kolejka (26/27 września): Olimpia Elbląg – Lechia Tomaszów Mazowiecki
11. kolejka (3/4 października): ŁKS Łomża – Olimpia Elbląg
12. kolejka (10/11 października): Olimpia Elbląg – Mławianka Mława
13. kolejka (17/18 października): ŁKS II Łódź – Olimpia Elbląg
14. kolejka (24/25 października): Olimpia Elbląg – Jagiellonia II Białystok
15. kolejka (31 października/1 listopada): KS CK Troszyn – Olimpia Elbląg
16. kolejka (7/8 listopada): Olimpia Elbląg – Ząbkovia Ząbki
17. kolejka (14/15 listopada): Świt Nowy Dwór Mazowiecki – Olimpia Elbląg
18. kolejka (21/22 listopada): Wisła II Płock – Olimpia Elbląg
19. kolejka (28/29 listopada): Polonia Lidzbark Warmiński – Olimpia Elbląg
20. kolejka (27/28 lutego): Olimpia Elbląg – Olimpia Zambrów
21. kolejka (6/7 marca): Widzew II Łódź – Olimpia Elbląg
22. kolejka (13/14 marca): Olimpia Elbląg – Mazovia Mińsk Mazowiecki
23. kolejka (20/21 marca): Wigry Suwałki – Olimpia Elbląg
24. kolejka (27/28 marca): Olimpia Elbląg – Warta Sieradz
25. kolejka (3/4 kwietnia): Pelikan Łowicz – Olimpia Elbląg
26. kolejka (10/11 kwietnia): Olimpia Elbląg – KTS Weszło Warszawa
27. kolejka (17/18 kwietnia): Lechia Tomaszów Mazowiecki – Olimpia Elbląg
28. kolejka (24/25 kwietnia): Olimpia Elbląg – ŁKS Łomża
29. kolejka (1/2 maja): Mławianka Mława – Olimpia Elbląg
30. kolejka (8/9 maja): Olimpia Elbląg – ŁKS II Łódź
31. kolejka (12 maja, środa): Jagiellonia II Białystok – Olimpia Elbląg
32. kolejka (15/16 maja): Olimpia Elbląg – KS CK Troszyn
33. kolejka (22/23 maja): Ząbkovia Ząbki – Olimpia Elbląg
34. kolejka (29/30 maja): Olimpia Elbląg – Świt Nowy Dwór Mazowiecki
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