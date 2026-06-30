Pierwszy trening Olimpii

Nowy sezon przestał być odległą perspektywą. Piłkarze Olimpii wrócili do pracy i rozpoczęli przygotowania od testów motorycznych oraz wydolnościowych. Do inauguracji rozgrywek pozostał miesiąc, a przy okazji prezentujemy pełny terminarz Betclic III ligi gr. I. Poznaliśmy już kolejność ligowych rywali żółto-biało-niebieskich w sezonie 2026/2027.

W poniedziałek, 29 czerwca, zakończył się okres letniej ciszy. Piłkarze Olimpii oficjalnie rozpoczęli przygotowania do sezonu 2026/2027, choć pierwszy dzień nie przypominał jeszcze typowego treningu z piłkami. Zanim zespół wybiegnie na boisko, sztab szkoleniowy postanowił sprawdzić, jak zawodnicy przepracowali kilkutygodniową przerwę. W hali dominowały stopery, pachołki, maty i urządzenia pomiarowe. Piłkarze przechodzili serię testów motorycznych i wydolnościowych, wykonywali próby skocznościowe oraz ćwiczenia oceniające dynamikę, koordynację i ogólną sprawność. Nie zabrakło również badań pozwalających określić poziom przygotowania fizycznego obecnie dostępnej kadry. Zebrane wyniki będą dla sztabu punktem odniesienia przy planowaniu obciążeń treningowych w najbliższych tygodniach.

Od lat testy motoryczne i wydolnościowe stanowią jeden z pierwszych etapów przygotowań do nowego sezonu. Pozwalają porównać aktualną dyspozycję zawodników z wcześniejszymi wynikami, wychwycić ewentualne rezerwy i odpowiednio dobrać intensywność treningów. Pierwsze zajęcia na boisku odbędą się już w najbliższych dniach, a później przyjdzie czas na mecze kontrolne. Wtedy przygotowania wejdą w kolejny etap, a odliczanie do inauguracji ligowego sezonu, zaplanowanej na pierwszy weekend sierpnia, nabierze tempa.

Oni poprowadzą Olimpię w sezonie 2026/2027

Rozpoczęcie przygotowań jest również okazją do przypomnienia, kto w sezonie 2026/2027 będzie odpowiadał za prowadzenie pierwszej drużyny. Już wcześniej klub oficjalnie przedstawił sztab szkoleniowy, który poprowadzi żółto-biało-niebieskich w nowych rozgrywkach. Funkcję pierwszego trenera pełni Karol Przybyła, jego najbliższym współpracownikiem będzie Rafał Starzyński, za przygotowanie motoryczne odpowiada Michał Kiełtyka, natomiast z bramkarzami pracuje Jarosław Talik.

(fot. Olimpia Elbląg)

W praktyce oznacza to kontynuację kierunku, który został obrany jeszcze pod koniec poprzedniego sezonu. Letni okres przygotowawczy jest pierwszym momentem, w którym sztab może od podstaw zaplanować cały proces treningowy, rozłożyć akcenty i spokojnie wdrażać rozwiązania, które mają procentować w ligowej rywalizacji.

Karol Przybyła nie ukrywa, że chce stworzyć drużynę z charakterem. Ambitną, bezkompromisową i gotową walczyć o zwycięstwo w każdym spotkaniu. Równocześnie podkreśla, że równie istotny będzie rozwój indywidualny piłkarzy oraz systematyczne podnoszenie jakości całego zespołu. Pierwsze tygodnie przygotowań pokażą, w jakim tempie te założenia będą przekuwane w codzienną pracę i jak szybko znajdą odzwierciedlenie na boisku.

Za miesiąc rusza liga

W ciągu czterech miesięcy Olimpię czeka dziewiętnaście ligowych spotkań, w tym dwie kolejki rozegrane awansem jeszcze przed zimową przerwą. Początek sierpnia oznacza nowy rozdział, a końcówka listopada zamknie pierwszą część rywalizacji. Potem przyjdzie krótki oddech, a pod koniec lutego piłkarze ponownie wybiegną na boiska. Na razie można jedynie analizować układ spotkań, resztę zweryfikuje boisko.

Ramowy plan Betclic III ligi (grupa I) na sezon 2026/2027:

1. kolejka (1/2 sierpnia): Olimpia Elbląg – Wisła II Płock

2. kolejka (8/9 sierpnia): Olimpia Elbląg – Polonia Lidzbark Warmiński

3. kolejka (15/16 sierpnia): Olimpia Zambrów – Olimpia Elbląg

4. kolejka (19 sierpnia, środa): Olimpia Elbląg – Widzew II Łódź

5. kolejka (22/23 sierpnia): Mazovia Mińsk Mazowiecki – Olimpia Elbląg

6. kolejka (29/30 sierpnia): Olimpia Elbląg – Wigry Suwałki

7. kolejka (5/6 września): Warta Sieradz – Olimpia Elbląg

8. kolejka (12/13 września): Olimpia Elbląg – Pelikan Łowicz

9. kolejka (19/20 września): KTS Weszło Warszawa – Olimpia Elbląg

10. kolejka (26/27 września): Olimpia Elbląg – Lechia Tomaszów Mazowiecki

11. kolejka (3/4 października): ŁKS Łomża – Olimpia Elbląg

12. kolejka (10/11 października): Olimpia Elbląg – Mławianka Mława

13. kolejka (17/18 października): ŁKS II Łódź – Olimpia Elbląg

14. kolejka (24/25 października): Olimpia Elbląg – Jagiellonia II Białystok

15. kolejka (31 października/1 listopada): KS CK Troszyn – Olimpia Elbląg

16. kolejka (7/8 listopada): Olimpia Elbląg – Ząbkovia Ząbki

17. kolejka (14/15 listopada): Świt Nowy Dwór Mazowiecki – Olimpia Elbląg

18. kolejka (21/22 listopada): Wisła II Płock – Olimpia Elbląg

19. kolejka (28/29 listopada): Polonia Lidzbark Warmiński – Olimpia Elbląg

20. kolejka (27/28 lutego): Olimpia Elbląg – Olimpia Zambrów

21. kolejka (6/7 marca): Widzew II Łódź – Olimpia Elbląg

22. kolejka (13/14 marca): Olimpia Elbląg – Mazovia Mińsk Mazowiecki

23. kolejka (20/21 marca): Wigry Suwałki – Olimpia Elbląg

24. kolejka (27/28 marca): Olimpia Elbląg – Warta Sieradz

25. kolejka (3/4 kwietnia): Pelikan Łowicz – Olimpia Elbląg

26. kolejka (10/11 kwietnia): Olimpia Elbląg – KTS Weszło Warszawa

27. kolejka (17/18 kwietnia): Lechia Tomaszów Mazowiecki – Olimpia Elbląg

28. kolejka (24/25 kwietnia): Olimpia Elbląg – ŁKS Łomża

29. kolejka (1/2 maja): Mławianka Mława – Olimpia Elbląg

30. kolejka (8/9 maja): Olimpia Elbląg – ŁKS II Łódź

31. kolejka (12 maja, środa): Jagiellonia II Białystok – Olimpia Elbląg

32. kolejka (15/16 maja): Olimpia Elbląg – KS CK Troszyn

33. kolejka (22/23 maja): Ząbkovia Ząbki – Olimpia Elbląg

34. kolejka (29/30 maja): Olimpia Elbląg – Świt Nowy Dwór Mazowiecki

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