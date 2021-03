Pierwszy wyjazd Olimpii w tym roku

Z lubelskim Motorem zmierzą się Olimpia Elbląg w swoim pierwszym meczu wyjazdowym w 2021 r. Trener elblążan Jacek Trzeciak przygotował kilka niespodzianek dla rywala.

Mikrocykl treningowy przed meczem z Motorem Lublin musiał być krótki. Już jutro podopieczni Jacka Trzeciaka w Lublinie zmierzą się z tamtejszym Motorem.

Motor Lublin zajmuje 10. miejsce w II lidze (6 zwycięstw, 7 remisów i 6 porażek). Wiosenne granie lublinianie zaczęli od niespodziewanej porażki w Grudziądzu z tamtejszą Olimpia (0:1). Tydzień później w Pruszkowie wygrali 1:0 ze Zniczem. Mecz z Olimpią Elbląg będzie pierwszym w tym roku oficjalnym spotkaniem na Arenie Lublin.

- Porażka Motoru z Olimpią Grudziądz, moim zdaniem, nie była niespodzianką. Zespół z Grudziądza postawił twarde warunki. Mecz Motoru ze Zniczem wyglądał podobnie, ale tym razem to Motor pierwszy strzelił gola. Lubelska drużyna potrafi grać w piłkę, ma pomysł na mecz. Musimy na nich uważać – mówił Jacek Trzeciak, trener Olimpii Elbląg

Elblążanie nie mieli by nic przeciwko, gdyby jutrzejszy mecz zakończył się tak jak ostatnie starcie obu zespołów w Lublinie. Przypomnijmy: w czerwcu 2016 r. podopieczni wówczas Adama Borosa wygrali 1:0 (bramka Pawła Piceluka w 85. minucie) pierwszy mecz barażowy o awans do II ligi. Ostatni mecz pomiędzy Olimpią, a Motorem nie skończył się dobrze dla elblążan. Po bramce Oresta Tkachuka Olimpia prowadziła 1:0 i takim wynikiem zakończyła się pierwsza część meczu. W drugiej Motor szybko strzelił trzy bramki i trzy punkty pojechały do Lublina. Jutro będzie można się zrewanżować

W składzie Olimpii w Lublinie nie zobaczymy Wojciecha Zyski, który pauzuje za cztery żółte kartki. Z powodu kontuzji stawu skokowego, o której informowaliśmy w ubiegłym tygodniu nie zagra Orest Tkachuk.

Jakiego meczu możemy się spodziewać? Na pewno innego niż dotychczas. Wpływ będzie miała na to murawa. Jej stan w Elblągu nie sprzyjał pięknej grze. W Lublinie murawa jest podgrzewana i... - Mamy przygotowanych kilka niespodzianek – mówił Jacek Trzeciak.

W dwóch meczach Olimpii na własnym boisku (1:0 z KKS 1925 Kalisz i 0:0 z Wigrami Suwałki) można było zaobserwować pewne niepokojące zjawisko. W końcowych minutach, kiedy rywal atakował bardziej zdecydowanie, Olimpijczycy cofali się głęboko. - Z trenerskiego punktu widzenia większym problemem jest fakt, że mamy kłopoty z odebraniem piłki i wyjściem do szybkiego ataku. Pracowaliśmy nad tym elementem podczas tego skróconego mikrocyklu – mówił Jacek Trzeciak.

Mecz w Lublinie rozpocznie się o 19:30. Bezpłatnie będzie można go obejrzeć na antenie TVP Sport i w aplikacji mobilnej.

Elblaska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg