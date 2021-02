Piłkarską wiosnę czas zacząć

Olimpia Elbląg vs KKS Kalisz – ten mecz rozpocznie piłkarską wiosnę w Elblągu. Cel jest jeden: utrzymać się w II lidze. Dziś (26 lutego) trener Jacek Trzeciak opowiedział o przygotowaniach drużyny do rundy wiosennej.

Już tylko godziny dzielą nas od rozpoczęcia rundy wiosennej. Olimpia Elbląg piłkarską wiosnę rozpocznie od domowego meczu z KKS Kalisz. Formalnie będzie to dokończenie rundy jesiennej. Polski Związek Piłki Nożnej zadecydował, że mecze ostatniej kolejki 'jesieni” będą rozgrywane już na wiosnę.

Zima przyniosła zmiany w składzie zespołu Jacka Trzeciaka. W żółto-biało-niebieskich barwach nie zobaczymy już Kacpra Falona (jego wypożyczenie zostało skrócone ze względu na zdyskwalifikowanie piłkarza przez PZPN w związku z aferą dopingową w Pogoni Siedlce w ubiegłym sezonie), Karola Stysia, Oskara Bohma, Bartosza Przybysza (wypożyczenie do Arki Gdynia), Michała Bednarskiego (wypożyczenie zostało skrócone z powodu kontuzji piłkarza), Michała Balewskiego (wyp. do Huraganu Morąg).

Przyszli: Andrzej Witan z Arki Gdynia, który raczej nie powinien dać się wygryźć z pozycji pierwszego bramkarza. Drugim bramkarzem pozostaje Paweł Rutkowski, który u boku doświadczonego kolegi będzie się uczył. Żółto-biało-niebieskie barwy przywdzieją Patryk Burzyński (ostatnio Concordia Elbląg), Sebastian Bartlewski (ostatnio Bałtyk Gdynia) i Aleksander Waniek (wypożyczony z Legii Warszawa, ostatnio w rezerwach stołecznego klubu).

- Z racji tego, że Aleksander Waniek i Sebastian Bartlewski przyszli do nas późno, potrzebują trochę czasu, żeby się wkomponować w zespół. Nie oznacza to jednak, że w najbliższym meczu nie będą brani pod uwagę, wręcz przeciwnie. To są dobrzy piłkarze. Do samego końca będziemy się zastanawiać, czy dać im szanse już teraz, czy dać im jeszcze trochę czasu – mówił Jacek Trzeciak, trener Olimpii Elbląg na dzisiejszej (26 lutego) konferencji prasowej.

- W niedzielę [po sparingu Olimpii z Bałtykiem Gdynia – przyp. SM], wszystko tak szybko się działo. Dziś jestem w Elblągu i cieszymy się wszyscy. Utrzymanie się to główny cel całej drużyny. Indywidualnie chciałbym pokazać się z dobrej strony, wrócić na właściwe tory, ucieszyć kibiców Olimpii bramką lub asystą. I żeby w przyszłym sezonie Olimpia walczyła już o wyższe cele – zdradził Sebastian Bartlewski, nowy piłkarz Olimpii.

- Jak na razie wrażenia jak najbardziej pozytywne. Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem, bo do tej pory nie miałem okazji grać na szczeblu centralnym. Nie chcę, żeby to zabrzmiało narcystycznie, ale 15 lat spędziłem w Legii. Jej druga drużyna spokojnie dałaby sobie radę w II lidze. Zmiana ligi na drugą to jest dla mnie przeskok, ale nie taki, żebym nie dał rady – dodał Aleksander Waniek, kolejny nabytek Olimpii.

Okres przygotowawczy z drużyną przepracowali bramkarz Andrzej Witan i pomocnik Patryk Burzyński.

- Wyglądamy dobrze. Solidnie przepracowaliśmy okres przygotowawczy. Na sparingach nie traciliśmy dużo bramek. Jestem optymista jeżeli chodzi o rundę wiosenną – powiedział Andrzej Witan.

- Dużo się zmieniło na lepsze w klubie, od kiedy grałem w Olimpii ostatnim razem. Cieszę z powrotu, ten temat pojawiał się już w przeszłości, ale z różnych przyczyn ziściło się dopiero teraz. Chciałbym pomóc drużynie jak najlepiej potrafię – dodał Patryk Burzyński, który po kilku latach wraca na A8.

W tym roku okres przygotowawczy był „specyficzny” ze względu na warunki atmosferyczne. Z powodu opadów śniegu większość treningów elbląskiego zespołu odbywała się na sztucznej murawie w kompleksie sportowym przy ul. Skrzydlatej. Mecz z KKS-em odbędzie się na trawie. Murawa będzie miała wpływ na poczynania żółto-biało-niebieskich

- Nie mam zamiaru tłumaczyć naszej gry murawą. W ostatnich dniach wyszliśmy na boisko trawiaste i, powiem szczerze, zachowania zawodników, odbicie się piłki, poruszanie się zawodników, ich wywrotki, na początku sprawiało problemy. Jednak z biegiem czasu szybko się adaptowali i widać, że wygląda to coraz lepiej. Pierwsze mecze po okresie przygotowawczym „przepycha się kolanami”. Nie patrzy się na sposób, styl, po prostu będziemy chcieli wygrać – mówił Jacek Trzeciak.

Celem Olimpii jest zachowanie statusu drugoligowca w kolejnym sezonie. Żółto-biało-niebiescy 2021 rok rozpoczęli na 15. miejscu w tabeli z przewagą dwóch oczek nad strefą spadkową (z trzecim szczeblem rozgrywek pożegnają się drużyny z miejsc 17 - 19). Powstaje pytanie, czy zespół Jacka Trzeciaka stać na taki awans w tabeli, aby w przyszłym sezonie uniknąć gry w rundzie wstępnej Pucharu Polski.

- Ostatnia faza pierwszej rundy, z wyjątkiem dwóch ostatnich spotkań pokazała, że jest w tej drużynie potencjał. Kilku zawodników poszło na wypożyczenia, żeby się ograć, czterech zawodników doszło, żeby nas wzmocnić. Okres przygotowawczy pokazał, że jesteśmy w stanie powalczyć, w każdym meczu pokazać się z bardzo dobrej strony. Patrząc na inne drużyny, to nikt nie chce spaść, walka o utrzymanie będzie trwała do końca sezonu – mówił trener.

Najbliższy rywal Olimpii – KKS Kalisz jest beniaminkiem II ligi. Jesień skończył na wysokim 6. miejscu, co obecnie dawałoby kaliskiej drużynie możliwość gry w barażach o zaplecze ekstraklasy. W Kaliszu doszło do kilku ciekawych transferów m.in. Szymona Czajora z Fleetwood Town FC (angielska League One], Nestora Gordillo z Hyderabad FC (Indian Super League; Indie), Romana Mickevičsa ze Spartaka Jurmala (ekstraklasa Łotwy).

- Nie chciałbym teraz zdradzać nad czym się przede wszystkim skupiliśmy. To, że Kalisz znajduje się na tak wysokim miejscu, to nie jest przypadek. Ta drużyna nie bierze jeńców. Potrafią wysoko wygrać, ale też wysoko przegrać prezentując dobrą piłkę. Niezależnie od tego, kto gra personalnie i jakich rotacji dokona trener Wieczorek. To jest drużyna, która w pierwszej rundzie nie zremisowała ani jednego meczu, co świadczy o tym, że grają ofensywnie. I na to musimy zwrócić uwagę – tak trener Olimpii skomentował najbliższego rywala.

Mecz z KKS Kalisz będzie można obejrzeć na platformie tvcom.pl Początek spotkania o godzinie 14.

Kadra Olimpii na rundę wiosenną:

Bramkarze: Andrzej Witan, Paweł Rutkowski

Obrońcy: Tomasz Lewandowski, Łukasz Sarnowski, Wiktor Perlejewski, Kamil Wenger, Tomasz Sedlewski, Michał Kiełtyka, Paweł Kazimierowski, Eryk Filipczyk, Kacper Filipczyk

Pomocnicy: Patryk Burzyński, Sebastian Kamiński, Michał Ressel, Marcin Bawolik, Marcin Czernis, Dawid Jabłoński, Damian Poliński, Dawid Winiarski, Klaudiusz Krasa, Oskar Kordykiewicz, Wojciech Zyska, Filip Sobiecki, Aleksander Waniek, Sebastian Bartlewski

Napastnicy: Orest Tkachuk, Jakub Branecki, Janusz Surdykowski

Sztab szkoleniowy: Jacek Trzeciak (pierwszy trener), Dariusz Kaczmarczyk (drugi trener i kierownik zespołu), Tomasz Wojtkiewicz (trener bramkarzy), Izabela Wdowiak (fizjoterapeutka), Lubomir Czujko (lekarz)

