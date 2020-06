Pogoń na A8

W dotychczasowej historii meczów pomiędzy Olimpią Elbląg a Pogonią Siedlce żółto-biało-niebiescy sześć razy wygrali, trzy razy był remis. W środę 10. konfrontacja tych drużyn.

- To będzie kolejny ciężki mecz dla mojego zespołu – powiedział Dariusz Kaczmarczyk przed środowym spotkaniem Olimpii Elbląg z Pogonią Siedlce.

Żółto-biało-niebiescy wystąpią w młodzieżowym składzie, z którego ubyło jeszcze kilka ważnych ogniw. Za czerwoną kartkę minimum dwa mecze musi pauzować Oskar Ryk (nie jest wykluczone, że piłkarskie władze zwiększą mu karę), Daniela Morysa czeka jeden mecz przerwy – konsekwencja czterech „żółtek” w sezonie. Trzeba zauważyć, że to już kolejny mecz, w którym Olimpia musi wystąpić w „wykartkowanym” składzie. Dodatkowo, Dariusz Kaczmarczyk, nie może liczyć na kontuzjowanego Michała Balewskiego.

Mecz z Pogonią odbędzie się 1 lipca, a to oznacza, że kontrakty skończyły się kilku zawodnikom – w większości dotyczy to jednak piłkarzy, na których stawiał Adam Nocoń, poprzedni szkoleniowiec Olimpii. Jak udało się nam nieoficjalnie ustalić przy A8 nie zobaczymy już Sebastiana Madejskiego (na ławce rezerwowych ma go zastąpić Jan Lechowid z drużyny juniora młodszego), Michała Kuczałka, Cezarego Demianiuka, Przemysława Brychlika. Jeszcze nie wiadomo co z Michałem Kiełtyką, Tomaszem Sedlewskim i Dawidem Jabłońskim. Wypożyczenia Daniela Morysa, Oskara Ryka i Michała Bednarskiego zostały przedłużone do końca sezonu. I pozostaje młodzież, która zdobywa doświadczenie i punkty w Pro Junior System w ostatnich meczach.

Pogoń Siedlce jest obecnie na 9. miejscu w tabeli i ma 4 punkty straty do strefy barażowej oraz tyle samo przewagi nad strefą spadkową. W ostatnich dwóch meczach najbliżsi rywale Olimpii zainkasowali komplet punktów. Pewną ciekawostką jest fakt, że od wznowienia rozgrywek w czerwcu, Pogoń w każdym meczu strzela i traci gole. W klasyfikacji Pro Junior System jest na trzecim miejscu od końca.

Czego możemy się spodziewać po środowym meczu? Na pewno dużej liczby młodzieżowców w drużynie gospodarzy. Jeżeli żółto-biało-niebiescy chcą pokusić się o punkty muszą zagrać o klasę lepiej niż w ostatnim spotkaniu z Błękitnymi Stargard. Jeśli można gdzieś upatrywać cienia optymizmu, to w parze doświadczonych stoperów: Tomasza Lewandowskiego i Kamila Wengera.

Łyk historii

„W rozmowie, jaką przeprowadziliśmy po spotkaniu obu drużyn trener Wojciech Łazarek powiedział nam: Jestem szczególnie zadowolony z przebiegu pierwszej połowy meczu. Nasza jedenastka wykazała w pierwszych 45 minutach wysoką formę dając temu dowód w kilku szybkich i dobrych technicznie akcjach. Natomiast druga połowa spotkania rozgrywana była w nieco wolniejszym tempie , co spowodowało duże napięcie psychiczne z jakim zawodnicy przystępowali do tego ważnego meczu. A zatem większość wysiłku włożyli w rozegranie pierwszej części spotkania, na kolejne minuty zabrakło trochę siły” - powiedział Wojciech Łazarek Głosowi Zamechu po meczu barażowym o wejście do II ligi w czerwcu 1976 r. Wówczas żółto-biało-niebiescy wygrali 2:0. „Spotkanie miało przebieg bardzo zacięty, ale elblążanie stanowili zespół wyraźnie lepszy. Stosowali długie przerzuty adresowane przede wszystkim do swego najlepszego napastnika Jana Kierny. Olimpia uzyskała prowadzenie już w 2. min. po bardzo sprytnym rozegraniu rzutu wolnego przez Begera i Kiernę. Druga bramkę zdobył Szafrański w 38. min. przerzucając piłkę dokładnym lobem nad bramkarzem gości. W przekroju całego meczu w drużynie gospodarzy na najwyższą notę zasłużyli bramkarz Borkowski, Kierno i Szafrański” - tak tamto spotkanie opisywał Głos Wybrzeża.

W dotychczasowej historii pojedynków pomiędzy Olimpią a Pogonią żółto-biało-niebiescy jeszcze nie przegrali.

Dotychczasowe rezultaty:

27.06.1976 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:0 (Kierno, Szafrański)

11.07.1976 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:4 (Kierno x4)

28.09.2012 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:0 (Kolosov x2)

13.04.2013 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:0

21.09.2013 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 1:3 (Ichim, Kopycki, samobój)

30.04.2014 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:2 (Graczyk, Kopycki)

04.08.2018 r. - Pogoń Siedlce - Olimpia Elbląg 0:1 (Bojas)

24.11.2018 r. - Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 1:1 (Kuczałek)

05.10.2019 r. Pogoń Siedlce – Olimpia Elbląg 0:1 (Miller)

Olimpia Elbląg vs Pogoń Siedlce – 1 lipca, godz. 16, transmisja na TVCOM.

