Pogoń nie do dogonienia

Już po niespełna kwadransie gry Dawid Wierzba dostał czerwoną kartkę. Grająca w osłabieniu Olimpia Elbląg na własnym stadionie przegrała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1:3. Honorową bramkę dla żółto-biało-niebieskich zdobył Oleksandr Yatsenko. Zobacz zdjęcia.

Pierwsze minuty przebiegały pod znakiem nieskutecznych ataków Olimpii. Brakowało jednak dokładności. W 12. minucie Dawid Wierzba faulował wychodzącego na czystą pozycję Jakuba Niewiadomskiego. Obrońca gospodarzy dostał za ten faul czerwoną kartkę i gospodarze musieli sobie radzić w dziesięciu. Rzut wolny przed polem karnym wykonywał Kacper Łoś, ale trafił w mur.

I w 27. minucie goście objęli prowadzenie. Nieatakowany Jakub Lis kilka metrów przed bramką Kacpra Tułowieckiego otrzymał podanie od jednego z kolegów. Mógł zrobić wszystko, zrobił to, co powinien. Bramkarz Olimpii był bez szans. W 33. minucie gospodarze mieli trochę szczęścia. Po strzale Jakuba Lisa piłka odbiła się od słupka. To była kolejna groźna akcja piłkarzy z Grodziska Mazowieckiego.

Olimpijczycy też atakowali, ale niedokładnie i w najlepszym przypadku kończyło się na rzucie rożnym. Groźnym strzałem z rzutu wolnego w 40. minucie popisał się Mateusz Kuzimski, strzegący bramki Pogoni Dmytro Sydorenko złapał piłkę.

Na początku drugiej połowy Pogoń uzyskała przewagę. Sfinalizował ją w 55. minucie Igor Korczakowski pięknym strzałem z dystansu i piłka wylądowała w elbląskiej bramce. I kiedy wydawało się, że już jest po meczu, kilka minut później Olimpijczycy złapali kontakt. Atak gospodarzy: Wojciech Fadecki podawał do Oleksandra Yatsenki, a ten z kilku metrów umieścił piłkę w bramce Pogoni.

Chwilę później Kacper Tułowiecki efektownie obronił trudny strzał Piotra Urbańskiego. Pogoń dążyła do podwyższenia wyniku momentami zamykając momentami gospodarzy na własnej połowie. Olimpijczycy próbowali wyrównać. W 89. minucie dośrodkowywał Bartosz Leszczyński, próbował Oskar Kordykiewicz, potem Michał Kuczałek,, po podaniu kolegi z drużyny, jednak bramkarz Pogoni jakimś cudem wybronił. I w doliczonym czasie gry kontrę gości wykończył Dawid Dzięgielewski ustalając wynik meczu.

W następnej kolejce Olimpia na własnym boisku podejmie Podbeskidzie Bielsko-Biała.

Olimpia Elbląg - Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1:2 (0:1)

Bramki: 0:1 - Lis (27. min.), 0:2 - Korczakowski (55. min.), 1:2 - Yatsenko (61. min.). 1:3 - Dzięgielewski (90+3. min.)

Olimpia: Tułowiecki - Stępień (67‘ Kordykiewicz), Kuzimski (82‘ Leszczyński) , Kuczałek, Tiahlo, Szałecki, Fadecki, Kozera (62‘ Kryński), Sznajder (82‘ Czernis), Yatsenko (62‘ Mruk), Wierzba