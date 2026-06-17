Poniedziałki z historią. Spotkanie z Adamem Borosem

Piłkarz, trener, wychowanek i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z Olimpią Elbląg ostatnich kilkudziesięciu lat. Adam Boros będzie bohaterem czwartego spotkania cyklu „Poniedziałki z historią”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22 czerwca o godz. 17:00 w sali konferencyjnej budynku klubowego przy ul. Agrykola 8. Wstęp wolny.

Dla wielu kibiców Adam Boros pozostaje przede wszystkim trenerem drużyny, która dziesięć lat temu przywróciła Olimpię na szczebel centralny. Kilka dni temu minęła okrągła rocznica jednego z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii klubu. 15 czerwca 2016 roku żółto-biało-niebiescy pokonali przy Agrykola Motor Lublin 2:1 i przypieczętowali awans do II ligi. Bramki Michała Pietronia i Antona Kolosova wywołały eksplozję radości na trybunach, a prowadzony przez Borosa zespół na trwałe zapisał się w pamięci kibiców. Drużyna, której trzon stanowili między innymi Szuprytowski, Wenger, bracia Pietroń, Sokołowski, Stępień, Piceluk, Kolosov, Bojas i Kubowicz wspominana jest jako jedna z najbardziej lubianych ekip Olimpii ostatnich lat. Nie tylko dlatego, że wywalczyła awans, ale również ze względu na styl gry, charakter oraz wyniki, które sprawiały, że oglądanie żółto-biało-niebieskich było po prostu przyjemnością.

Historia Adama Borosa w Olimpii rozpoczęła się jednak znacznie wcześniej. Wychowanek klubu już jako nastolatek trafił do seniorskiej drużyny występującej na zapleczu ekstraklasy. Debiutował w czasach, gdy stadion przy Agrykola regularnie odwiedzały tysiące kibiców, a mecze z Arkonią Szczecin, Gwardią Warszawa czy Bałtykiem Gdynia elektryzowały całe miasto. Był częścią zespołu, który wywalczył awans do II ligi w 1985 roku, a rok później wystąpił w legendarnym pucharowym starciu z Legią Warszawa oglądanym przez blisko dziesięć tysięcy widzów. Zresztą Adam Boros w jednym z archiwalnych wywiadów przyznawał, że największą satysfakcję dawała mu właśnie gra przed własną publicznością w Elblągu. Przy A8 przeżywał najważniejsze chwile swojej kariery piłkarskiej. Po latach wrócił jako trener, współtworząc kolejne rozdziały historii klubu. Po zakończeniu kariery rozpoczął pracę szkoleniową. Prowadził młodzież Olimpii, z którą należał do krajowej czołówki juniorów. Awansował do II ligi z Concordią Elbląg. Skutecznie pracował w Barkasie Tolkmicko. Wreszcie wrócił do Olimpii, gdzie przeżył najważniejszy okres swojej trenerskiej kariery.

Podczas spotkania nie zabraknie wspomnień o najlepszej wersji Olimpii w historii, czyli tej z lat osiemdziesiątych, kulisach pracy z młodzieżą, pamiętnym dwumeczu z Motorem Lublin, a także o ludziach, którzy przez dziesięciolecia tworzyli piłkarską historię Elbląga. Jak zapewniają organizatorzy, nie zabraknie także trudnych tematów.

Podczas spotkania na uczestników będzie czekał również miły akcent. Jeden z inicjatorów cyklu „Poniedziałki z historią”, Lech Strembski, przekaże 10 egzemplarzy książki „Jestem z Olimpii”, napisanej wspólnie z Jakubem Czyżakiem.