Potrzymać domową passę

Twierdza Agrykola jest na etapie budowania swojej legendy. Od trzech meczów na własnym terenie żółto-biało-niebiescy są niepokonani, jednak w sobotę kolejny śmiałek będzie szukał klucza do wrót i próbował okraść Olimpię z punktów. Do Elbląga przyjedzie GKS Bełchatów.

Teoretycznie wydaje się, że do naszego miasta zawitają chłopcy z szabelkami na konfrontację z uzbrojoną w czołgi armię. GKS Bełchatów zajmuje 16. miejsce, znajdując się tym samym w strefie spadkowej. Należy jednak pamiętać, że wygrał w trzech meczach, dorzucili także punkt po remisie w 4. kolejce ze Śląskiem II Wrocław, ale na swoim koncie posiadają jedynie 6 punktów. Minus cztery oczka to konsekwencja nałożonej kary za zaległości finansowe.

- Zgadzam się, że złudnym jest analiza GKS-u przez pryzmat miejsca w tabeli, ponieważ zaczynali od minus czterech punktów. - zauważa Kamil Wenger, dodając: - Sztab szkoleniowy nakreślił nam ich mocne strony, które chcemy zniwelować oraz te słabsze, które musimy wykorzystać podczas sobotniego meczu.

Gdyby klubową kasę omijały problemy, GKS miałby 10 punktów, czyli 2 mniej od Olimpii, zatem perspektywa byłaby zupełnie inna. W każdym razie zespół trenera Patryka Rachwała wcale nie ma tak słabego początku sezonu jakby wskazywała tabela, chociaż ostatnia kolejka na pewno zachwiała nastroje, bo porażka aż 0:4 z Motorem Lublin pozostawia pytania czy to jedynie przypadek, czy zwiastun gorszej gry?

GKS do meczu z Olimpią przystąpi po sześciu jednostkach treningowych, elblążanie swoją pracę równie sumiennie wykonali. - W tym tygodniu bardzo mocno pracowaliśmy. We wtorek i środę mieliśmy po dwa treningi. Większy nacisk kładliśmy na finalizację, ale również na konstruowanie akcji, żeby zaskoczyć przeciwnika. - poinformował kapitan Olimpii.

GKS wrócił do II ligi po dwusezonowej przerwie. Powrót jednak raczej nie zachwycił kibiców z Bełchatowa, bo był spowodowany opuszczeniem zaplecza Ekstraklasy. Degradacja z I ligi przyniosła wiele zmiana. Przede wszystkim funkcję trenera objął wspomniany już Patryk Rachwał, legenda klubu.

- Super człowiek, w odczuciach boiskowych "pan piłkarz", kapitan przez duże K. Obserwuję GKS i myślę, że już odcisnął swój ślad w zespole. Przede wszystkim charakter i zaangażowanie to go cechowało, ale również gra w piłkę, w której uwielbiał rozegranie od tyłu, skrupulatne konstruowanie akcji, więc myślę, że będzie dążył do tego by GKS grał tak jak on lubił. - opowiada o trenerze Bełchatowa były zawodnik Olimpii Łukasz Pietroń, który z Rachwałem dzielił szatnie w sezonie 2017/18.

- Mój pobyt w Bełchatowie to jeden z lepszych etapów w życiu. Moja rodzina dobrze czuła się w tym mieście, poznaliśmy fantastycznych ludzi. Wówczas nie udało się sportowo. Były wysokie cele, których jako zespół niestety nie osiągnęliśmy. Później przyszła bardzo trudna sytuacja finansowa, trzeba było wszystko przeanalizować mając w pamięci, że mam rodzinę. Przyszła oferta z Radomia i tam się przeniosłem, ale mimo jedynie rocznego pobytu w Bełchatowie miasto bardzo się spodobało i już często tam z rodziną wracaliśmy. - wspomina swój pobyt w GKS-ie Łukasz Pietroń, w którym rozegrał 29 spotkań (26 ligowych i 3 w Pucharze Polski), wybiegając 24 razy w pierwszym składzie. Strzelił 4 gole.

Rachwał zaś jest związany z GKS-em od 2007 roku. Po trzech sezonach odszedł, by wrócić w 2013. Karierę piłkarską kontynuował do 2019 roku, łącznie dla GKS-u zagrał w 255 spotkaniach, strzelając 19 goli. W zeszłym sezonie był asystentem Marcina Węglewskiego, od bieżącej kampanii jest pierwszym trenerem. Rachwał posiada licencję UEFA A, a jak wiemy od trwającego sezonu w rozgrywkach II ligi nie jest wymagana licencja UEFA PRO.

Wraz ze spadkiem w GKS-ie doszło do wielu zmian kadrowych. Z klubu odeszli m.in. Filip Laskowski urodzony w Pasłęku, stawiający pierwsze kroki w Akademii Olimpii Elbląg, a także Damian Hilbrycht, Michał Pawlik, Daniel Niźnik, Mariusz Magiera, Marcin Sierczyński, Mateusz Bartków, Sebastian Zalepa, Maciej Koziara, Szymon Łapiński, Jakub Staszak, Jakub Bator, Bartosz Żurek, Maciej Mas i Valerijs Sabala. Przyszło 16 nowych piłkarzy.

- Jak spoglądam na wyniki II ligi to zawsze skupiam się na Olimpii i GKS-ie. Jak już mówiłem, sezon w Bełchatowie wspominam rewelacyjnie, ale Olimpia to kawał mojego życia, serducha i zdrowia. Mimo, że niektóre osoby z "góry" mają krótką pamięć to zawsze dobrze życzę Olimpii. W najbliższym meczu niech wygra lepszy. Pozdrawiam kibiców Olimpii. - dodał Łukasz Pietroń.

- W imieniu zespołu i sztabu szkoleniowego chciałbym serdecznie zaprosić na sobotni mecz. Zapełnijmy stadion i powtórzmy atmosferę z ostatniego meczu. - zakończył Kamil Wenger.

Olimpia Elbląg - GKS Bełchatów w sobotę, 11 września, godz. 19.. Transmisja spotkania w aplikacji mobilnej eWinner oraz na platformie streamingowej www.sportize.pl

Bilans konfrontacji:

12 meczów – 4 zwycięstwa Olimpii, 4 remis, 4 porażki

31.10.1987 – Olimpia - GKS Bełchatów 1:1 (Szeląg)

05.06.1988 – GKS Bełchatów - Olimpia 0:1 (Boros)

11.11.1991 – GKS Bełchatów - Olimpia 4:0

21.06.1992 – Olimpia - GKS Bełchatów 1:0 (Szczęch)

20.09.2001 – Olimpia - GKS Bełchatów 2:1 (Moneta, Warecha) - PP

29.07.2003 – Olimpia - GKS Bełchatów 0:5 - PP

03.09.2016 – GKS Bełchatów – Olimpia 2:2 (Ł. Pietroń, Kolosov)

01.04.2017 – Olimpia - GKS Bełchatów 1:2 (Ł.Pietroń)

30.09.2017 – Olimpia - GKS Bełchatów 1:0 (Wenger)

28.04.2018 – GKS Bełchatów - Olimpia 1:1 (Kolosov)

01.09.2018 – Olimpia - GKS Bełchatów 0:1

23.03.2019 – GKS Bełchatów - Olimpia 1:1 (Fidziukiewicz)

