#PoznajbliżejOlimpię: napastnicy

Ostatnią formacją Olimpii, którą winni jesteśmy przedstawić Czytelnikom, są napastnicy. Do nich będzie w głównej mierze należało zdobywanie goli dla żółto-biało-niebieskich i to ich najczęściej będziemy oklaskiwali (taką mamy nadzieję). A najbliższa okazja już w niedzielę o godz. 17, kiedy to elblążanie podejmą na Agrykoli Górnika Polkowice.

#9, Dawid Wojtyra (24 lata) Ksywka: Wojtyr Moja przygoda z piłką zaczęła się: w wieku 6. lat mama zabrała mnie na trening Największy sportowy sukces: debiut w 1. lidze Plan na nadchodzący sezon: awans Piłkarski idol: Leo Messi W szatni najlepiej dogaduję się z: Dawidem Danilczykiem Największy “śmieszek” w szatni: Maciek Famulak Gdybym nie został piłkarzem: Pewnie bym gdzieś pracował :) Ulubiona potrawa: Risotto W wolnych chwilach: Gram na konsoli i spędzam czas ze znajomymi Po zawieszeniu butów na kołku chciałbym…: Dalej być związany z piłką #8, Marcin Rajch (23 l.) Ksywka: Rajdon, Rajchu Moja przygoda z piłką zaczęła się: w wieku 10-11 lat Największy sportowy sukces: debiut w 1. lidze i strzelona bramka z Termaliką Plan na nadchodzący sezon: awans Piłkarski idol: Ronaldinho W szatni najlepiej dogaduję się z: Famulak Największy “śmieszek” w szatni: Famulak Gdybym nie został piłkarzem: Inny sport, np. sporty walki Ulubiona potrawa: Makaron z pesto W wolnych chwilach...: Spędzam czas z rodziną i znajomymi Po zawieszeniu butów na kołku chciałbym…: Poświęcić czas dla rodziny i bliskich #20, Jakub Branecki (18 l.) Ksywka: Branek Moja przygoda z piłką zaczęła się: w szkole podstawowej Największy sportowy sukces: awans do CLJ U15 i 3. miejsce w klasyfikacji króla strzelców w ForBET IV Liga (19 bramek) Plan na nadchodzący sezon: strzelenie jak największej liczby bramek Piłkarski idol: Robert Lewandowski W szatni najlepiej dogaduję się z: Konrad Łabecki Największy “śmieszek” w szatni: Maciej Famulak Gdybym nie został piłkarzem: byłbym żołnierzem Ulubiona potrawa: Spaghetti W wolnych chwilach...: Odpoczywam i spędzam czas w domu Po zawieszeniu butów na kołku chciałbym…: Czerpać z życia jak najwięcej #99, Dominik Kozera (18 l.) Ksywka: Kozi Moja przygoda z piłką zaczęła się: w 1. klasie podstawówki Największy sportowy sukces: awans do CLJ Plan na nadchodzący sezon: 8 bramek i jak najwięcej minut Piłkarski idol: Cristiano Ronaldo W szatni najlepiej dogaduję się z: Jankiem Największy “śmieszek” w szatni? Wojtyra Gdybym nie został piłkarzem...: Zostałbym siatkarzem Ulubiona potrawa: Spaghetti W wolnych chwilach...: Oglądam filmy i seriale Po zawieszeniu butów na kołku chciałbym…: mieć swoją działalność

