Przeciwnik, który Olimpii nie leży

Ostatnio szlagier, hit kolejki, pojedynek elektryzujący długo przed meczem, ale to już historia. Terminarz II ligi po spotkaniu ze Stomilem nakazuje skonfrontować się z rezerwami Śląska Wrocław, zatem ciężar gatunkowy zupełnie inny, ale o komplet punktów będzie równie ciężko.

Olimpia rozegrała trzy mecze w roku 2023, trzy zremisowała. Wyścig o I ligę raczej w żółwim tempie, zresztą potwierdzenie otrzymujemy w ligowej tabeli. Jeszcze niedawno żółto-biało-niebiescy znajdowali się w strefie barażowej, obecnie są tuż za nią. Siódme miejsce wstydu nie przynosi, ale chcąc doścignąć marzenia, komplety punktów stają się kwestią priorytetową.

W teorii najbliższa kolejka wydaje się wyśmienitą okazją na przełamanie. Do Elbląga przyjedzie ostatni Śląsk II Wrocław. Rezerwy drużyny ze stolicy Dolnego Śląska zgromadziły 21 punktów, o 14 mniej niż Olimpia. W tym roku wygrały w pierwszej próbie z rezerwami Zagłębia Lubin, potem były dwie porażki: z Polonią Warszawa (1:2) i Garbarnią Kraków (2:3). Forma wyjazdowa to trzy zwycięstwa, dwa remisy i sześć porażek. Jednak historia bezpośrednich spotkań uczy, że Śląsk II wyraźnie lubi grać z Olimpią. W pięciu dotychczasowych meczach padł remis i cztery razy Śląsk II inkasował komplet punktów.

Podział oczek miał miejsce w tym sezonie. W szóstej kolejce bieżącej kampanii prowadziła Olimpia po bramce Yana Senkevicha, wyrównał Miłosz Kurowski z rocznika 2004, najskuteczniejszy strzelec swojej drużyny (wraz z Sebastianem Bergierem, po 5 bramek). Dziewiętnastolatek jest wychowankiem Śląska i idealnie wpisuje się w pomysł drugich drużyn, które mają być poligonem doświadczalnym w drodze do pierwszego zespołu. Przykładów potwierdzających tezę można mnożyć, m.in. Łukasz Bejger (rocznik 2002), który coraz częściej występuje w Ekstraklasie niż w drugoligowych rozgrywkach. W tym sezonie rozegrał 11 meczów na najwyższym poziomie w Polsce, strzelił dwie bramki. Dużo nadziei pokłada się w Karolu Borysie (rocznik 2006), który ma za sobą testy w Manchesterze United, również występy w Ekstraklasie (6 meczów w bieżącym sezonie), reprezentant kraju u-17.

Olimpia będzie musiała przedefiniować pomysł w linii obrony. W związku w czwartą żółtą kartką Adriana Piekarskiego wypada jeden z pewniaków w talii trenera Gomułki. Obrońca zagrał w pełnym wymiarze we wszystkich dotychczasowych 22 meczach ligowych. Pytaniem zasadnym jest kwestia zastępstwa. Być może zagra Dawid Wierzba lub inny wychowanek, albo trener zdecyduje się na manewr przesunięcia jednego z pomocników do linii obrony. Zagadka pozostawia pole do dywagacji, odpowiedź poznamy godzinę przed meczem wraz z oficjalną prezentacją składów.

Pro Junior System

Aktualna klasyfikacja PJS może cieszyć kibiców Olimpii, bo elblążanie liderują i tym samym są na dobrej drodze do otrzymania olbrzymiej gratyfikacji finansowej. Śląsk II oczywiście nie jest klasyfikowany, bo pierwsza drużyna występuje w wyższej lidze.

Czołówka PJS:

1. Olimpia Elbląg - 8756 pkt

2. Pogoń Siedlce - 7163

3. KKS 1925 Kalisz - 6983

4. Hutnik Kraków - 6959

5. Garbarnia Kraków - 6939

6. Siarka Tarnobrzeg - 5198

7. Znicz Pruszków - 5007

Nagrody (kwoty brutto):

1 miejsce: 1 100 000 zł

2: 800 000 zł

3: 700 000 zł

4: 500 000 zł

5: 400 000 zł

6: 300 000 zł

7: 200 000 zł

Bilans konfrontacji Olimpii i Śląska

5 meczów: cztery zwycięstwa Śląska II, remis

bilans bramkowy: 12:3 dla Śląska II

12.12.2020 r. - Śląsk II Wrocław - Olimpia Elbląg 3:1 (Tkaczuk)

05.06.2021 r. - Olimpia Elbląg - Śląsk II Wrocław 1:4 (Surdykowski)

13.11.2021 r. - Śląsk II Wrocław - Olimpia Elbląg 3:0

22.05.2022 r. - Olimpia Elbląg - Śląsk II Wrocław 0:1

13.08.2022 r. - Śląsk II Wrocław - Olimpia Elbląg 1:1 (Senkevich)

Olimpia Elbląg - Śląsk II Wrocław w sobotę, 18 marca, godz. 15. Transmisja w WP Pilot.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl