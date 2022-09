Przepłynęli Bałtyk, czy przepłyną Wisłę?

Dziewiąta kolejka eWinner II ligi dostarczy emocji przy oglądaniu bezpośredniego starcia czołowych aktorów tego poziomu rozgrywkowego. Rozpędzona Olimpia zmierzy się z Wisłą Puławy, czyli dojdzie do spotkania drużyn, które konsekwentnie punktują próbując nie stracić z oczu liderującą Kotwicę Kołobrzeg. Mecz żółto-biało-niebieskich w sobotę, 3 września.

- Czy my jedziemy na wyjazd, czy przeciwnik przyjeżdża do nas, to mają się nas bać – mówił Kamil Wenger już ponad rok temu na przedsezonowej (2021/22) konferencji prasowej. Słowa idealnie jednak pasują do obecnej kampanii, bo Olimpia jest jak bulteriery, jak wściekłe byki, jak Tommy Lee Jones w „Ściganym". Ostatnio rozwałkowała Bałtyk Gdynia w Pucharze Polski teraz czas na powrót do ligowej rzeczywistości.

Tutaj czeka rywalizacja z Wisłą Puławy, która równie dobrze rozpoczęła obecny sezon. Jest jednak kilka różnic, bo nie posiadają jak Olimpia dziewięcio meczowej serii bez przegranej, poza tym Wisła pożegnała się już z rozgrywkami Pucharu Polski (przegrali w rundzie wstępnej z Radunią Stężyca 2:3), Olimpia czeka na kolejnego przeciwnika (losowanie 2 września). W najważniejszej jednak kwestii, czyli w zdobyczy punktowej mamy remis. Obie drużyny zdobyły po 13 punktów i znajdują się w czołówce II ligi.

Wisła rozpoczęła rozgrywki od porażki z GKS-em Jastrzębie 0:1, ale w kolejnym starciu pokonała Hutnik Kraków 3:1. Potem kolejne komplety punktów po zwycięstwie z Siarką Tarnobrzeg 4:2 i Radunią Stężyca 1:0 tym samym wyrównując rachunki za wcześniej wspomniany i przegrany Puchar Polski. Później przyszła zadyszka. Kotwica Kołobrzeg okazała się za mocna wygrywając 2:1, taki sam wynik padła z rezerwami Zagłębia Lubin. Następnie czekał stosunkowo niedaleki wyjazd (ok. 140 km) do stolicy. W meczu z Polonią bramek nie było, ale w minionej kolejce już padały. Tydzień temu Wisła podejmowała Garbarnię Kraków i wygrała 3:2. Jedną z bramek strzelił Dawid Retlewski, których imponuje skutecznością. Na swoim koncie posiada już 6 goli i tylko jeden zawodnik jest skuteczniejszy (Krzysztof Świątek z Hutnika Kraków - 7 bramek).

Wspomniany napastnik Wisły jest jednym z kilku przedsezonowych wzmocnień. Drużyna prowadzona przez trenera Mariusza Pawlaka ściągnęła również chorwackiego obrońcę Bojana Gvozdenovicia oraz Piotr Azikiewicza z Miedzi Legnica. Z Chojniczanki Chojnice przybył Mateusz Klichowicz, sciagnieto również Hiszpana Josinho z SD Compostella, który ma zastąpić iberyjczyka Carlosa Daniela, który wrócił na portugalską Maderę. W Puławach zakontraktowano także Aghwana Papikjana, który w przeszłości zdobywał bramki przeciwko żółto-biało-niebieskim. Papikjana pamiętamy m.in. z meczu przy Agrykoli z 1 kwietnia 2017, wygranego przez GKS Bełchatów 2:1. Aghwana był wówczas autorem dwóch bramek. W 2018 roku, już w barwach Olimpii Grudziądz, strzelił bramkę w wygranym meczu 3:0.

Jak zawsze były również ruchy w drugą stronę. Z Wisłą pożegnali się m.in.: czeski obrońca Lukas Kuban (Stomil Olsztyn), Ariel Wawszczyk (Błękitni Stargard), pomocnik Bartłomiej Bartosiak (GKS Bełchatów), zezygnowano także z napastnika Emila Drozdowicza, który w poprzednim sezonie strzelił 8 bramek.

Stacjonarna przedsprzedaż wejściówek rozpoczęła się w czwartek, trwa do piątku w punkcie sprzedaży na parterze budynku klubowego od strony nowego parkingu czyli od ul. Kościuszki (za halą MOS). Więcej szczegółów na stronie klubowej.

8 meczów: 3 zwycięstwa Olimpii, 4 remisy, zwycięstwo Wisły Puławy.

bramki 8:7 dla Olimpii

10.11.2012 r. Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 0:1 (Łukasz Ślifirczyk)

09.06.2013 r. Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 0:0

09.11.2013 r. Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 2:1 (Kamil Graczyk, Rafał Leśniewski)

01.06.2014 r. Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 1:1 (Rafał Leśniewski)

14.10.2017 r. Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 0:0

09.05.2018 r. Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 1:1 (Anton Kolosov)

02.10.2021 r. Wisła Puławy - Olimpia Elbląg 2:3 (Patryk Winsztal, Szymon Stanisławski, Jan Sienkiewicz)

16.04.2022 r. Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 0:2

Olimpia Elbląg - Wisła Puławy w sobotę, 3 września, godz. 17.. Transmisja spotkania w WP Pilot.

