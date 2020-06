Przerwać złą passę z Gryfem (zapowiedź meczu)

Gryf Wejherowo, środowy rywal Olimpii w II lidze, „jedną nogą” jest już szczebel niżej. Piłkarze z Wejherowa nie mają nic do stracenia i na A8 będą chcieli sprawić niespodziankę. Patrząc na ostatnie mecze Olimpii z Gryfem w Elblągu, nie są bez szans, można powiedzieć półżartem.

5 listopada 1995 r. Polonia Elbląg na własnym boisku podejmowała Gryfa Wejherowo. To wówczas ostatni raz piłkarze z Kaszub nie wyjechali z Elbląga z punktami. Jedyną bramkę w tym meczu strzelił Dariusz Kaczmarczyk, dziś drugi trener Olimpii Elbląg. W swojej piłkarskiej karierze Dariusz Kaczmarczyk sześciokrotnie pokonał różnych bramkarzy wejherowskiego zespołu.

Losy obu drużyn od tamtej pory potoczyły się różnie. Na kolejny mecz w Elblągu trzeba było czekać aż do 2016 r. Od tamtej pory obie drużyny spotkały się przy A8 trzy razy. Efekt: 2 remisy i zwycięstwo Gryfa. Na szczęście Kaszubi są bardzo gościnni i od powrotu Olimpii do II ligi, elblążanie ze Wzgórza Wolności wywieźli 4 zwycięstwa.

Elbląscy kibice i piłkarze Olimpii nie nie mieliby nic przeciwko, gdyby w środę goście wyjechali z pustymi rękoma.

- Chcemy w końcu przerwać tę passę. Jesteśmy bojowo nastawieni – deklaruje Cezary Demianiuk.

Piłkarze Gryfa okupują mało zaszczytne miejsce „czerwonej latarni” w II lidze. Można zaryzykować stwierdzenie, że są „jedną nogą” szczebel niżej. Dotychczas zdobyli tylko 14 punktów, do bezpiecznej strefy tracą 17 oczek. Nie ma co jednak dopisywać sobie trzech punktów przed meczem, bo Kaszubi potrafią ugryźć.

Przekonała się o tym chociażby Bytovia Bytów, która do 78 minuty nie potrafiła sforsować obrony Gryfa. Prowadzenie Bytovii dał Karol Czubak, ale w samej końcówce meczu Bartosz Gąsior strzelił bramkę dla Gryfa i dał swojemu zespołowi jeden punkt. Mało brakowało, aby goście wywieźli z Bytowa pełną pulę – jednemu z piłkarzy Gryfa zabrakło opanowania. W ostatniej kolejce Błękitni Stargard do 70 minuty nie mogli sobie poradzić z obroną Gryfa. Potem w 8 minut strzelili trzy gole, ale wejherowianie ugryźli w końcówce – honorową bramkę dla swojego zespołu zdobył Nikodem Sroka.

Problemem Gryfa w rundzie wiosennej może być „powolne” zbieranie się po stracie bramki. Dotychczas Błękitni strzelili Gryfitom trzy gole w 8 minut (3:1), Pogoń Siedlce – dwie bramki w trzy minuty (cały mecz zakończył się zwycięstwem Pogoni 3:2), wcześniej Resovia dwa gole w cztery minuty (cały mecz 6:0 dla drużyny z Podkarpacia).

Bramki najbliższych rywali broni Wiesław Ferra, lat 40, w Gryfie bez przerwy od sezonu 2010/11 (wcześniej w sezonie 2003/04 zagrał jeden mecz w Pucharze Polski 1:5 z Arką Gdynia). Bramkarz wejherowskiego zespołu jest starszy od trenera pierwszej drużyny. Kolejna ciekawostka – Marcin Burkhardt (lat 36), obrońca Gryfa, urodził się w Elblągu, ale nie ma na swoim koncie oficjalnego występu w barwach elbląskiej drużyny.

Po za tym skład Gryfa z rundy wiosennej to w większości dość młoda i nieograna w II lidze drużyna. Ale to już problem Łukasza Kowalskiego, trenera wejherowian. Adam Nocoń musi skupić się na swoim zespole. Sytuacja kadrowa Olimpii jest podobna jak przed meczem ze Zniczem: za czerwoną kartkę pauzuje Michał Balewski...

- Dostał dwa mecze kary, ten będzie ostatni, w którym będzie musiał pauzować – wyjaśnił Adam Nocoń, trener Olimpii.

… Damian Szuprytowski i Bruno Żołądź nadal nie zagrają z wiadomych powodów, Michał Miller dochodzi do siebie po kontuzji. W zasadzie możemy spodziewać się, że na murawę wybiegnie ta sama „jedenastka”, co w meczu ze Zniczem Pruszków. Ostateczną decyzję podejmie Adam Nocoń.

Łyk historii

Historia meczów Olimpii z Gryfem sięga 1961 r. Ale historia pojedynków elbląsko – wejherowskich jest dłuższa. 26 sierpnia 1950 r. na mecz z Ogniwem do Elbląga przyjechała Unia Wejherowo. Do nazw tych drużyn nie należy się zbytnio przywiązywać – w wyniku reformy sportu w całej Polsce zmieniano klubom nazwy, które miały pokazywać pod jakie Zrzeszenie Sportowe klub podlega. Ogniwo – to była przemianowana Olimpia powstała w maju 1946 r. Mecz z sierpnia 1950 r. miał decydować o awansie do A klasy. Elblążanie musieli ten mecz wygrać. Przegrali 1:3, honorową bramkę strzelił Ocipka. Ówczesna prasa winą za porażkę obarczyła sędziego. „Należy podkreślić, że sędzia prowadzący zawody ob. Józef Wasylczak sędziował skandalicznie. Wydział Gier GOZPN wysyłający sędziego na tak poważny mecz – powinien zdawać sobie sprawę z tego, że zawody połączone z obchodami Święta Lotnictwa są również propagandą sportu piłkarskiego i jako takie powinny być prowadzone wzorowo. Ob. Wasylczak z meczu propagandowego zrobił parodię piłki nożnej , co znalazło odbicie w zachowaniu się licznie zgromadzonej publiczności elbląskiej. Elbląg domaga się dobrych meczów oraz jak najmniej podobnych ob. Wasylczakowi sędziów” - opisywał mecz Dziennik Bałtycki.

Pierwszy kontakt obie drużyny miały w sezonie 1961/62, ale... też nie do końca. Piłkarski Gryf powstał w wyniku przekształceń w Gromie Wejherowo. Z tą drużyną elblążanie potykali się już sezon wcześniej, jako beniaminek na trzecim szczeblu rozgrywek. Wówczas na wyjeździe elblążanie przegrali 2:6 (bramki: Nahorski i Duda), a u siebie wygrali 4:3 (Augustyniak x2, Nahorski, Sokołowski)

Dotychczasowe wyniki:

24.09.1961 r. – Olimpia Elbląg vs. Gryf Wejherowo 2:1 (Nahorski, Mikucki)

11.03.1962 r. – Gryf Wejherowo vs. Olimpia Elbląg 3:2 (Nahorski, Domagała)

25.11.1973 r. – Olimpia Elbląg vs. Gryf Wejherowo 1:0 (Kaszczyc)

09.06.1974 r. – Gryf Wejherowo vs. Olimpia Elbląg 0:1 (Matuszewski)

03.11.1974 r. – Gryf Wejherowo vs. Olimpia Elbląg 1:1 (Panas)

24.05.1975 r. – Olimpia Elbląg vs. Gryf Wejherowo 1:1 (Disterhoft)

09.11.1975 r. – Olimpia Elbląg vs. Gryf Wejherowo 3:0 v.o. (Gryf nie przyjechał na mecz)

16.05.1976 r. – Gryf Wejherowo vs. Olimpia Elbląg 1:0

15.08.1992 r. – Olimpia Elbląg vs. Gryf Wejherowo 1:1 (Kowalik)

20.03.1993 r. – Gryf Wejherowo vs. Olimpia Elbląg 1:0

10.11.1993 r. – Gryf Wejherowo vs. Olimpia Elbląg 6:3 (Kaczmarczyk x2, Nowogrodzki)

18.06.1994 r. – Olimpia Elbląg vs. Gryf Wejherowo 3:0 (Kaczmarczyk x2, Bykowski)

29.10.1994 r. – Gryf Wejherowo vs. Olimpia Elbląg 1:1 (Kaczmarczyk)

27.05.1995 r. – Olimpia Elbląg vs. Gryf Wejherowo 1:1 (Cierlicki)

05.11.1995 r. – Olimpia Elbląg vs. Gryf Wejherowo 1:0 (Kaczmarczyk)

08.06.1996 r. – Gryf Wejherowo vs. Olimpia Elbląg 2:0

03.08.1996 r. – Gryf Wejherowo vs. Olimpia Elbląg 2:1 (Zawada)

10.09.2016 r. – Olimpia Elbląg vs. Gryf Wejherowo 0:0

08.04.2017 r. – Gryf Wejherowo vs. Olimpia Elbląg 1:4 (Kubowicz, Bojas, Stępień, Ł.Pietroń)

23.08.2017 r. – Olimpia Elbląg vs. Gryf Wejherowo 1:3 (Bojas)

25.04.2018 r. – Gryf Wejherowo vs. Olimpia Elbląg 1:3 (Korkliniewski, Niburski, Kolosov)

14.10.2018 r. – Gryf Wejherowo vs. Olimpia Elbląg 0:2 (Bojas x2)

28.04.2019 r. – Olimpia Elbląg vs. Gryf Wejherowo 1:1 (Fidziukiewicz)

15.09.2019 r. - Gryf Wejherowo vs Olimpia Elbląg 1:4 (Szuprytowski x2, Miller, Kuczałek)

Olimpia Elbląg vs Gryf Wejherowo – 17 czerwca, godz. 16, transmisja na TVCOM. Mecz bez udziału kibiców – z powodu pandemii koronawirusa.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg