Puchar Tysiąca Drużyn: Olimpia zagra ze Stalą

Gdyby Olimpię porównać do ciasta, to ostatnio nie zdążyło się w pełni upiec. W sobotę wyszedł zakalec i zapewne słusznie był krytykowany za niedoskonałości, ale w środę pojawia się okazja, żeby do pieca wnieść odpowiednie składniki i zaserwować (w końcu) smaczny deser. Nie czeka nas jednak danie ligowe, lecz w ramach Pucharu Polski. I to w Stalowej Woli.

Trzymając się nomenklatury kulinarnej, występ Olimpii w ostatnim meczu w Szczecinie był niedogotowanym i niedosolonym ryżem. Ciężkostrawny posiłek zaserwowali nam piłkarze żółto-biało-niebieskich, ale jak podkreślał trener Letniowski na pomeczowej konferencji: – Pocieszająca jest świadomość zawodników, że zagrali fatalnie i nie mają czym tego tłumaczyć. - Trener podkreślał także, że należy zastanowić się na przyczynami dotkliwej porażki zauważając również, że musi przeanalizować swoje decyzje i całego sztabu. – Naprawdę zawiedliśmy. Ciężko znaleźć pozytywy. - dodawał trener Olimpii.

Niewątpliwie żółto-biało-niebiescy nie grzeszą formą, zdobyli tylko dwa punkty w trzech meczach, strzelili tylko jedną bramkę, stracili cztery. Nowy sezon, nowa Olimpia, stare problemy - do takich słów można skrócić początek kampanii ligowej 2024/25. Jednak to wciąż tylko trzy mecze, historia tej ligi i ogólnie piłki nożnej widziała już powolne wejście w sezon, aby później dostarczyć multum radości. Chociażby Polonia Bytom w zeszłym sezonie zaczęła źle, potem walczyła o I ligę w barażach. Albo Stal Stalowa Wola, która pierwsze zwycięstwo w minionej kampanii zaliczyła dopiero w 5. kolejce, a po analogicznych trzech meczach również miał dwa punkty. Jak ostatecznie zakończył się ostatni sezon dla Stali? Wygrane baraże i obecnie występuje na zapleczu Ekstraklasy. W środę, 7 sierpnia, zmierzy się z Olimpią Elbląg.

Beniaminek Betclic 1. Ligi

Kolokwialne eldorado w postaci pełnych tygodniowych mikrocykli zostanie zaburzone i mamy nadzieję, że nie pierwszy raz w sezonie. Tym razem Olimpia musi zmienić plan przygotowań, nie zagra kolejnego meczu w następny weekend tylko szybciej, w środę 7 sierpnia w ramach Fortuna Pucharu Polski. Stal Stalowa Wola jeszcze do niedawna była drugoligowym przeciwnikiem, ale obecnie to reprezentant wyższej ligi. Najpierw czwarta lokata na koniec sezonu 2023/24, potem wygrany półfinałowy baraż z Chojniczanką Chojnice 2:1, następnie finał w Kaliszu z KKS-em i zwycięstwo 2:1. Tym samym Stal powróciła do I ligi po 14. latach.

Niedawna przeszłość zapewne pozostaje miłym wspomnieniem dla kibiców Stali, ale obecne rozgrywki I-ligowe zaczęli fatalnie. Trzy mecze ligowe, trzy porażki. Przed spotkaniem Olimpii ze Świtem pisaliśmy, że “beniaminek w nowej lidze powinien płacić frycowe, bo wyższy poziom, więc łatwo być nie może. Wszystko ewentualnie etapami, ale najpierw adaptacja, czyli pouczające przegrane”. Póki co, w przypadku beniaminka ze Stalowej Woli następuje etap porażek. Stal mierzyła się z Górnikiem Łęczna, Miedzią Legnica i Kotwicą Kołobrzeg. We wszystkich przypadkach schodzili z boiska pokonani, kolejno: 0:1, 2:4, 0:2.

– Byliśmy nijacy. W pierwszej połowie mecz mocno uśpiony. Żaden z zespołów nie zaproponował nic ciekawego w ofensywie. Po zmianie stron był jakiś lepszy fragment. Nie potrafiliśmy jednak dobrych momentów przełożyć na bramki. Im dłużej trwał ten pojedynek to było nam coraz ciężej. Trudna jest nasza sytuacja, trzy mecze i zero punktów. Nie tak wyobrażaliśmy sobie początku tej ligi - mówił na ostatniej pomeczowej konferencji szkoleniowiec Stali Ireneusz Pietrzykowski.

Problemy Stalówki są bliźniacze do Olimpii. Dotyczą ograniczonych finansów – Cały czas pracujemy nad transferami. Jeśli chodzi o finanse to możliwości, które mamy, na szybkie ruchy nie pozwalają. Jest kilka tematów, które można by realizować, ale wszystko kręci się wokół pieniędzy. - dodawał trener Pietrzykowski.

Jeśli chodzi o dotychczasowe ruchy transferowy to było ich sporo. Stal opuściło 10 zawodników m.in. Olivier Sukiennicki, który przeniósł się do Wisły Kraków. W ich miejsce pojawiło się 9 nowych, np. Adam Wilki z Cracovii albo Dominik Jończy z Zagłębia Sosnowiec.

Debiut ze Stalą

W zeszłym sezonie był taki moment, że Olimpia w różnych ujęciach statystycznych była najsłabsza lub prawie najsłabsza i doszło do zmiany trenera. Przemysław Gomułka odchodził po trzech porażkach z rzędu (1:3 z ŁKS-em II Łódź, 0:4 z Wisłą Puławy, 0:1 z Pogonią Siedlce) i ogólnym bladym wyniku zdobycia zaledwie 7 punktów w dziewięciu meczach w roku 2024. Olimpia mało strzelała, dużo traciła, a forma wyjazdowa to już w szczególności wołała o pomstę do nieba. W 13. meczach elblążanie przywieźli tylko 9 punktów (dwa zwycięstwa, trzy remisy).

W końcu nastąpiła zmiana, Olimpia zatrudniła Sebastiana Letniowskiego. Swoją drogą była to trzecia roszada trenera w trakcie sezonu od kiedy żółto-biało-niebiescy występują w II lidze. 27 września 2018 r. zatrudniono Adama Noconia w miejsce Adama Borosa, zaś 2 listopada 2020 roku funkcję pierwszego trenera objął Jacek Trzeciak zastępując Łukasza Kowalskiego.

Sebastian Letniowski miał uratować II ligę i to zrobił, ale obecnie chciałoby się oglądać elbląską drużynę w wyższych rejonach tabeli niż wiecznie martwić się o ligowy byt. W każdym razie Letniowski zadebiutował przeciwko Stal Stalowej Woli. Mecz rozegrano 13 kwietnia 2024 roku, bramek nie oglądaliśmy.

Ostatni mecz ze Świtem Szczecin był dla Letniowskiego dziesiątym w roli trenera Olimpii. Dotychczas wygrał tylko raz, sześć meczów kończyło się podziałem punktów, zanotował trzy porażki. Żółto-biało-niebiescy strzelili 5 goli, stracili 11. Niewątpliwie pole do poprawy jest spore.

Fortuna Puchar Polski

- Czeka nas mikrocykl tzw. angielski, czyli będzie krótki czas na odmowę i zaraz mamy Puchar (...) - mówił przed zeszłoroczną przygodą z PP ówczesny trener Olimpii, Przemysław Gomułka. Olimpia zmierzyła się z Polonią w Siedlcach, przegrała 1:2. Przygoda zatem bardzo szybka, zakończyła się zanim dołączyły drużyny z elity. Lepiej było w sezonie 2022/23, Olimpia Gomułki doszła do 1/16 finału.

Obecnie rywalizacja toczyć się będzie w rundzie wstępnej, odbędzie się 10 spotkań. O awans do pierwszej rundy walczy 18 drużyn, które w poprzednim sezonie występowały w II lidze (tym samym zagrają np. Radunia Stężyca i Stomil Olsztyn), a także dwie najgorsze ekipy Fortuna 1 Ligi 2023/2024 (Zagłębie Sosnowiec i Podbeskidzie Bielsko-Biała). Pary są ustalane zgodnie z miejscami zajętymi na koniec sezonu. Ze schematu wyszło, że czwarta Stal Stalowa Wola zmierzy się z trzynastą Olimpią Elbląg. Na każdym etapie odbędą się pojedyncze mecze, bez rewanżów. W przypadku remisu będzie dogrywka, a później ewentualne rzuty karne. Po każdej rundzie następuje losowanie, najbliższe 20 sierpnia o godz. 12., wówczas poznamy pary pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski.

Bilans konfrontacji

22 mecze: 4 zwycięstwa Olimpii, 10 remisów, 8 zwycięstw Stali

bramki: 28:15 na korzyść Stali

23.08.1981 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 5:1 (Fiłonowicz)

21.03.1982 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 0:0

04.08.1985 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 1:1 (Radowski)

15.03.1986 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 3:0

02.11.1986 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 5:0

07.06.1987 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 1:0 (Boros)

09.10.2010 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 1:0

14.05.2011 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 0:0

01.09.2012 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 0:0

05.06.2013 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 2:1 (Graczyk)

24.08.2013 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 1:0

29.03.2014 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 1:0 (Kolosov)

24.08.2016 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 1:1 (Ł.Pietroń)

18.03.2017 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 1:1 (Ł.Pietroń)

03.09.2017 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 2:2 (Kurbiel, Szuprytowski)

31.03.2018 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 0:1 (Niburski)

06.10.2018 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 3:2 (Lewandowski, Sedlewski, Kuczałek)

24.04.2019 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 1:0

25.08.2019 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 0:1

03.06.2020 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 2:2 (Demianiuk x2)

30.09.2023 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 0:0

13.04.2024 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 0:0

Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg w środę, 7 sierpnia, godz. 17:00.

