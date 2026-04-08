Pucharowe Derby

Są takie mecze, których nie trzeba pompować ani ubierać w wielkie słowa. One żyją same z siebie, bo to wieloletnia rywalizacja dwóch sąsiadów bez miejsca na półśrodki. Derby Warmii i Mazur, starcie dwóch największych miast regionu, dwóch piłkarskich ośrodków i dwóch ekip, których kibice zwyczajnie za sobą nie przepadają. Tu nie chodzi tylko o wynik, tu chodzi o to, kto będzie miał prawo chodzić z podniesioną głową.

Derby, które w końcu się odbędą. Wersja nie ligowa, tylko pucharowa, regionalna, wojewódzka. Spotkanie w ramach 1/8 Wojewódzkiego Pucharu Polski zaplanowano na środowy wieczór, 8 kwietnia, o godzinie 18:30, przy świetle jupiterów, z nutą napięcia i historią w tle. Derby, których rzeczywistość napisała bardzo zawiły scenariusz. Pierwotnie miały się odbyć 21 lutego. Termin niemal podręcznikowy, dopieszczony niczym ostatni sznyt dobrego krawca. Mecz miał być rozegrany w sobotę, więc pora idealna, moment wręcz stworzony do wejścia w rytm rundy wiosennej. Jednak futbol bywa zakładnikiem kaprysów natury. Zima w Olsztynie, a w zasadzie w całej Polsce, nie zamierzała ustąpić, a murawa - zamiast zapraszać do gry - skutecznie ją uniemożliwiła. Rozsądek zwyciężył i spotkanie przełożono, choć nie bez kosztu kibicowskiego rozczarowania.

– Decyzja została podjęta ze względu na warunki atmosferyczne panujące obecnie w Olsztynie. Stan murawy oraz prognozy pogody na najbliższe dni nie pozwalają na bezpieczne i sprawiedliwe rozegranie spotkania. Zależy nam, aby derby odbyły się w odpowiednich warunkach – zarówno dla zawodników, jak i dla Was, kibiców, którzy zawsze tworzą świetną atmosferę na trybunach - informował w lutym Stomil Olsztyn.

Derby jednak się nie poddawały. Po odwołaniu pierwotnego terminu zaczęły się rozmowy, przymiarki, przesuwanie pionków w terminarzu. Każdy kolejny wariant miał swoje „ale”. Olimpia patrzyła na napięty kalendarz ligowy, Stomil szukał możliwie najszybszego rozwiązania, a nad wszystkim unosił się cień regulaminu i nieubłaganego czasu. W końcu pojawiła się data 8 kwietnia, środa. Dzień równie romantyczny dla futbolu, w tym przypadku niepozbawiony uroku wieczornego grania przy światłach. Ewentualnie frekwencyjnie może wywoływać lekki dyskomfort, ale to jednak derby, więc nie powinno być źle. Termin, który początkowo nie wszystkim przypadł do gustu, dziś nie pozostawia odwrotu. Kalendarz pucharowy zresztą nie zna litości, a kolejna runda czeka tuż za rogiem, zwycięzca zmierzy się z Tęczą Biskupiec. Póki co najważniejszy jest jednak środowy wieczór. III-ligowa Olimpia zmierzy się z IV-ligowym Stomilem. Derby nie są zwykłym meczem. To trywializm, który wciąż pozostaje aktualny.

W inny nastrojach

Święta Wielkanocne nie upłynęły dla Stomilu Olsztyn z poczuciem spokoju. Olsztynianie zasiadali do stołów z potężnym bólem głowy po ostatnim ligowym spotkaniu, które okazało się prawdziwym rollercoasterem emocji. Podopieczni Michała Kraszewskiego przegrali 2:3 ze Startem Nidzica, tracąc przewagę nad Concordią, która po remisie z Polonią Lidzbark Warmiński zrównała się z nimi punktami, a do rozegrania ma jeszcze jedno zaległe spotkanie. Stomil potrafił objąć prowadzenie, potem doprowadzić do remisu w doliczonym czasie gry, by w końcówce kompletnie stracić punkty przez irracjonalne decyzje w środku pola. Tymczasem Olimpia Elbląg w tym sezonie III ligi porusza się po torze sinusoidy, raz wyżej, raz niżej. Ostatni mecz przyniósł jednak pozytywne wibracje. Wyjazdowa wygrana ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1:0 była nie tylko kompletem punktów, ale też solidnym zastrzykiem pewności siebie. Zwycięstwo daje zespołowi głęboki oddech i motywacyjny impuls przed prestiżowym starciem dwóch zagorzałych rywali z Warmii i Mazur.

Bilans historyczny

W 18 ligowych starciach Olimpia wygrała siedem, Stomil cztery, a siedem razy padł remis, bramki 21:17 dla elblążan. Wliczając Puchar Polski i Wojewódzki Puchar, bilans bardziej wyrównany, ale wciąż na korzyść Olimpii. Pierwsze mecze lat 80. sprzyjały elblążanom, lata 90. przyniosły głównie remisy. W XXI wieku nie brakowało dramatyzmu: półfinał WPP w 2008 roku padł łupem Stomilu, w 2009 roku odnotowano walkower, a ostatnie sezony przynosiły głównie remisowe emocje. W pamięci kibiców pozostaje spektakularne zwycięstwo Olimpii 4:0 w 2022 roku.

18 meczów ligowych, 7 zwycięstw Olimpii, 7 remisów, 4 zwycięstwa Stomilu

Bramki: 21-17 dla Olimpii

20 meczów łącznie, 7 zwycięstw Olimpii, 7 remisów, 6 zwycięstw Stomilu

Bramki: 23-23

02.11.1980 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:0

14.06.1981 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 3:1 (Radowski, Małek, Kliszewicz)

16.09.1984 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 1:2 (Boros, Michalski)

05.05.1985 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:0 (Gorząch)

27.10.1991 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:2 (Czesnakow x2)

07.06.1992 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:1 (Nowosielski)

17.09.2005 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:0.

06.05.2006 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:0 (Wierzba)

22.09.2007 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 2:1 (Trafarski)

30.04.2008 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 3:0 (Koprucki, Nowicki, samobój)

01.08.2009 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 2:0

11.11.2009 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 0:3 (walkower)

02.10.2010 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:1 (Kolosov)

11.05.2011 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 4:0

10.08.2022 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 4:0 (Branecki, Rajch x2, Stasiak)

11.03.2023 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 0:0

08.10.2023 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 1:1 (Famulak)

22.04.2024 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:1 (Gabrych)

Dodatkowo mecze PP i WPP

10.10.2001 r. - Olimpia Elbląg - Stomil Olsztyn 1:3 (Moneta) - 1/16 PP

07.05.2008 r. - Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 3:1 (Styś) - 1/2 WPP

Historia WPP

Olimpia Elbląg z pięcioma pucharami w latach 2001, 2002, 2003, 2007 i 2009 pozostaje najbardziej utytułowanym klubem w historii tych rozgrywek. Tuż za nią plasuje się Sokół Ostróda, który czterokrotnie sięgał po trofeum, oraz Concordia Elbląg, również z czterema zwycięstwami, a w sumie z sześcioma finałami, choć dwukrotnie musiała zmierzyć się z goryczą porażki. Stomil Olsztyn może pochwalić się jednym triumfem, wywalczonym w 2008 roku, gdzie w drodze do tytułu, w półfinale, pokonał 3:1 Olimpię. Wcześniej Wojewódzkie Puchary miały charakter okręgowych rozgrywek. Sezon 1995/96 pozostał ostatnim sukcesem Olimpii, wówczas występującej jako Polonia, w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Sam Związek, działający na terenie województwa elbląskiego od 1976 roku, zakończył działalność w maju 2000 roku.

Trwająca edycja

Stomil Olsztyn do 1/8 finału Wojewódzkiego Pucharu Polski przemaszerował pewnie, nie dając rywalom żadnych szans. W I rundzie rozgromił GKS II Szczytno 13:0, w drugiej FC Dajtki Olsztyn 10:0, w kolejnej pewnie pokonał Drwęcę Nowe Miasto Lubawskie 5:0. Olimpia Elbląg zaczęła spokojniej. W pierwszej rundzie los przyznał wolny los, w drugiej wygrała minimalnie 1:0 z DKS-em Dobre Miasto, a potem już bez problemu rozbiła PFT Sampławę 9:1.

1/8 finału WPP

Śniardwy Orzysz - Mazur Pisz 4:1,

Dąb Kadyny - Sokół Ostróda 0:7,

Tęcza Biskupiec - Polonia Lidzbark Warmiński 5:1,

Jeziorak Iława - Naki Olsztyn 2:3,

KS Łęgajny - Zatoka Braniewo 0:6,

Start Nidzica - GKS Wikielec 8 kwietnia, 16:30,

Salęt Boże - Znicz Biała Piska 8 kwietnia, 17:00,

Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg 8 kwietnia, 18:30.

1/4 finału WPP

Zatoka Braniewo - Śniardwy Orzysz,

Sokół Ostróda - Salęt Boże / Znicz Biała Piska,

Stomil Olsztyn / Olimpia Elbląg - Tęcza Biskupiec,

Start Nidzica / GKS Wikielec - Naki Olsztyn.

Stomil Olsztyn - Olimpia Elbląg w środę, 8 kwietnia, godz. 18:30. Mecz będzie transmitowany w systemie PPV: live.stomilolsztyn.com.

