Olsztyn-Mazury notuje wzrost liczby pasażerów

W pierwszym kwartale roku Port Lotniczy Olsztyn Mazury obsłużył 25 022 pasażerów, blisko 90 proc. więcej niż rok wcześniej, gdy było ich 13 260. - To jeden z najlepszych wyników w historii portu dla tego okresu i czytelny sygnał, że ruch lotniczy w regionie nabiera tempa - czytamy w informacji prasowej lotniska.

Na lotnisku obowiązuje już letni rozkład lotów, który oferuje bezpośrednie połączenia do Krakowa (PLL LOT), Londynu Stansted i Düsseldorf-Weeze (Ryanair) oraz Dortmundu (Wizz Air). W czerwcu startują czartery realizowane wspólnie z touroperatorem Itaka – w tym roku ponownie do Turcji i Albanii.

- W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, który zrealizuje budowę trzy-slotowej hali demontażu statków powietrznych o powierzchni ponad 8 tys. m² w ramach unijnego projektu Flight Eco Center. Chcemy rozwijać lotnisko także w oparciu o działalność okołolotniskową, co pozwala na dywersyfikację źródeł przychodów – mówi Wiktor Wójcik, prezes Zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., operatora Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

W ramach tego projektu na terenie lotniska powstanie infrastruktura umożliwiająca demontaż samolotów i odzysk materiałów, z założeniem ponownego wykorzystania ponad 90 proc. surowców. Blisko połowa inwestycji na ponad 100 mln zł netto jest współfinansowana z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027.