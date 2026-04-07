Mógł doprowadzić do tragedii... sam zgłosił się na policję (aktualizacja)
W nocy z 5 na 6 kwietnia, chwilę po północy, na ul. Browarnej ktoś celowo próbował doprowadzić do wypadku. Mężczyzna poruszający się białym Audi rozkładał opony na trzech pasach ruchu, tworząc śmiertelną pułapkę dla niczego nieświadomych kierowców.
To nie był przypadek. To było świadome działanie.
Najbardziej przerażające jest to, że gdy inni kierujący usuwali przeszkody z jezdni, on wracał i ponownie ustawiał opony na drodze, jakby czekał, aż dojdzie do tragedii.
To zachowanie mogło doprowadzić do poważnego wypadku, a nawet śmierci niewinnych ludzi!
- Czy ktoś rozpoznaje tę osobę?
- Czy ktoś posiada nagranie z tej nocy?
Nie możemy tego zignorować. Taka osoba stanowi realne zagrożenie dla życia innych.
Wiesz, kto to, powiadom nas pod numerem 986 lub Komendę Miejską Policji w Elblągu.
Aktualizacja:
- 29-letni mężczyzna, który układał opony na jezdni przy ul. Browarnej, został ukarany przez policjantów mandatem w wysokości 2,5 tys. złotych za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.
Mężczyzna w chwili popełnienia czynu miał być pod wpływem alkoholu. Na szczęście nie doszło do wypadku drogowego lub kolizji.
Wcześniej o tej sytuacji poinformowała poprzez swoją stronę Straż Miejska w Elblągu. Mężczyzna widząc komunikat i nagranie z monitoringu sam się zgłosił - poinformował nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu