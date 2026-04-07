Polska z Kanadą zawalczą na ringu w Elblągu

17 kwietnia odbędzie się 40. gala Polskiego Związku Bokserskiego i Suzuki Motor Poland. Na ringu w Elblągu zmierzą się reprezentacje Polski i Kanady.

Reprezentacja Polski przebywa obecnie na obozie w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu. Nie wiadomo jeszcze, których konkretnie zawodników będziemy mogli oglądać na gali w Elblągu.

- Część zawodników poleci na Puchar Świata do Brazylii, a część pojedzie na mecz Polska-Kanada do Elbląga. Trochę trzymamy skład do końca w tajemnicy, ponieważ w dobie Internetu, gdy zawodnicy wiedzą z kim boksują, to kontrolują, sprawdzają i oglądają walki, a chcemy z zaskoczenia wziąć naszych przeciwników – mówił podczas wtorkowej (7 kwietnia) konferencji prasowej Sławomir Kozłowski, wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego, który jest organizatorem wydarzenia.

Jak podkreślił były pięściarz i honorowy prezes Klubu Sportów Walki „Tygrys” Elbląg Dariusz Michalczewski, mecz międzypaństwowy to impreza, która po mistrzostwach olimpijskich, Europy i świata, jest najważniejsza dla młodych sportowców. Gala uczci m.in. 30-lecie KSW "Tygrys", który wraz z miastem Elbląg jest jej współorganizatorem.

Impreza odbędzie się w Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR w Elblągu, przy Al. Grunwaldzkiej. Początek o godz. 16. Jest to impreza biletowana, a informacje o cenach biletów znajdują się m. in.na stronie KSW "Tygrys". Gala ma być transmitowana w TVP Sport.