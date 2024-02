Punkty zostały we Wronkach

Trwa fatalna passa wyjazdowa piłkarzy Olimpii Elbląg. Dziś (28 lutego) żółto-biało-niebiescy przegrali 1:2 we Wronkach z rezerwami Lecha Poznań. Honorową bramkę dla gości zdobył Bartłomiej Mruk.

Było to zaległe spotkanie z 18. kolejki, kiedy pogoda uniemożliwiła rozegranie meczu. Olimpijczycy chcieli w tym meczu przerwać kiepską passę meczów wyjazdowych. Przypomnijmy: w rundzie jesiennej podopieczni Przemysława Gomułki z delegacji przywieźli pięć punktów, odnosząc jedno zwycięstwo i dwa remisy.

Lepiej w mecz weszli goście. Już po kilku minutach Adam Żak mógł wykorzystać błąd gospodarzy. Jego strzał z dystansu był jednak niecelny. W 15 minucie Jakub Sangowski trafił w słupek. Kwadrans później piłka znalazła się w bramce Lecha. Niestety dla elblążan sędzia wskazał pozycję spaloną Michała Kuczałka. Kilka minut później Olimpijczycy zostali boleśnie skarceni za brak skuteczności. Andrzeja Witana pokonał Igor Stankiewicz i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Statystyki po pierwszej części meczu wskazały, że był to jedyny celny strzał Lecha w tej części meczu.

Stracona bramka nie podłamała żółto-biało-niebieskich. Tuż przed gwizdkiem na przerwę goście wywalczyli rzut rożny. W polu karnym najwięcej zimnej krwi zachował Bartłomiej Mruk, który zdobył swojego pierwszego gola w barwach elbląskiego zespołu.

Olimpia wróciła do gry... , ale po kwadransie drugiej części meczu Andrzej Witan skapitulował po raz drugi. Tym razem kapitana Olimpii pokonał Karol Katala, który sfinalizował ładną akcję gospodarzy.

Kilka minut później Norbert Pacławski mógł podwyższyć prowadzenie Lechitów, ale chybił w dobrej sytuacji. Gospodarze jeszcze kilkakrotnie mieli potencjalnie dobre sytuacje do podwyższenia wyniku. Ten jednak nie zmienił się do końcowego gwizdka. Tym samym pierwsza porażka Olimpii we Wronkach stała się faktem.

W sobotę (2 marca) Olimpijczycy w Stężycy zmierzą się z miejscową Radunią.

Lech II Poznań – Olimpia Elbląg 2:1 (1:1)

Bramki: 1:0 – Stankiewicz (34. min.), 1:1 – Mruk (45. min.), 2:1 – Katala (60. min.)

Olimpia: Witan – Sarnowski, Szczudliński, Mruk (60' Stefaniak), Filipczyk, Sangowski, Kuczałek (73' Jóźwicki), Danilczyk (73' Spychała), Famulak, Yatsenko (65' Gabrych), Żak (65' Senkevich)

