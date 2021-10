Rezerwy (w końcu) z punktami

Dzisiejszy mecz rezerw Olimpii Elbląg z DKS Dobre Miasto był ważny dla obu drużyn Zdobycie trzech punktów oznaczało awans w tabeli i oddalenie się z niebezpiecznych dolnych stref IV ligi.

Elblążanie od początku ruszyli do przodu i już w 5. minucie Jakub Branecki postraszył bramkarza z Dobrego Miasta po wrzutce z rzutu wolnego Sebastiana Milanowskiego. Gospodarze na prowadzenie wyszli w 25. minucie. Łukasz Pokrywka wypatrzył Łukasza Sarnowskiego w polu karnym, a ten trudnym do obrony strzałem zaskoczył bramkarza z Dobrego Miasta. Goście mieli dobrą sytuacje do wyrównania w 30. minucie, ale strzał Aleksandra Tomasza obronił Paweł Rutkowski. Piłkarze DKS potrafili kilkakrotnie postraszyć obrońców rezerw. W doliczonym czasie gry to gospodarze zdobyli bramkę. Już w doliczonym czasie w polu karnym faulowany został Jakub Branecki. Rzut karny wykorzystał Sebastian Milanowski i żółto-biało-niebiescy na przerwę schodzili z zapasem dwóch bramek.

W drugiej części spotkali Olimpijczycy mieli kilka sytuacji do podwyższenia wyniku. M. in. Dawid Wierzba chybił w 53. minucie po dośrodkowaniu Sebastiana Milanowskiego z zrzutu wolnego. Warto też zwrócić uwagę na kilka interwencji bramkarza rezerw, które uchroniły Olimpijczyków od straty bramki.

Wynik meczu został ustalony w końcówce spotkania. W 86. minucie Dominik Kozera popisał się szarżą, na końcu wystawił piłkę Marcinowi Czernisowi i pomocnik w pełnym biegu skierował piłkę do bramki rywali.

Kilka minut później wynik spotkania ustalił wprowadzony chwilę wcześniej Dawid Winiarski. Pomocnik gospodarzy ładnym strzałem z dystansu sfinalizował akcję swojej drużyny

W następnej kolejce podopieczni Karola Przybyły na wyjeździe zmierzą się z Motorem Lubawa.

Olimpia II Elbląg – DKS Dobre Miasto 4:0 (2:0)

Bramki: 1:0 – Sarnowski (25. min.), 2:0 – Milanowski (45+1. min.), 3:0 – Czernis (86. min.), 4:0 – Winiarski (90+1. min.)

Olimpia II: Rutkowski – Sarnowski, Czernis, Danowski (76' Kottlenga), Branecki (79' Kozera), Milanowski (88' Mazurek), Kazimierowski (46' Bawolik), Wierzba, Filipczyk (88' Winiarski), Pokrywka (83' Żygielewicz), Begier

