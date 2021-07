Ściąga na nowy sezon II ligi

30 lipca rusza eWinner II liga. W rozgrywkach weźmie udział 18 zespołów, bezpośrednio awansują dwie najlepsze, cztery kolejne zagrają w barażach o trzecie premiowane miejsce. Sezon zapowiada się niezwykle ciekawie z wieloma utytułowanymi markami, ale najbardziej doświadczonym zespołem będzie Olimpia Elbląg. Podpowiadamy, co warto wiedzieć przed startem nowego sezonu.

Okoliczności, w jakich żółto-biało-niebiescy utrzymali się w II lidze, pozostawiły lekki grymas na twarzy, ale przy Agrykoli postanowiono odgruzować wcześniejsze problemy w sposób poniekąd drastyczny, bo z drużyną pożegnało się aż trzynastu zawodników. Dla niektórych pociąg już odjechał, ale na stacji czekała kolejna grupa piłkarzy z nowym maszynistą, który poprowadzi kibiców Olimpii przez szóstą już z rzędu wycieczką na poziomie centralnym.

Doświadczenie

W stawce drugoligowców żółto-biało-niebiescy zasługują na szacunek, bo ligę znają najlepiej i najdłużej. Zameldowanie posiadają od sezonu 2016/2017. W debiutanckiej kampanii zajęli najwyższe jak dotąd 5. miejsce. Rok później również bez wstydu i 6. lokata. W trzeciej próbie było nerwowo, "cud w Toruniu" i ostatecznie 13. pozycja. Potem była historia z drużyną Adama Noconia i ostatecznie 8. miejsce, a ostatnio sezon do zapomnienia i pozycja 16.

Olimpia w Pucharze Polski

Liga jest oczywiście tematem priorytetowym i najważniejszym, ale puchary rządzą się swoimi prawami, są okazją dla zmienników, dostarczają dodatkowych emocji, istnieje realna perspektywa trafienia na rywala nawet z Ekstraklasy. Akurat w rundzie wstępnej, w której uczestniczy 10 zespołów II ligi z sezonu 2020/21 z miejsc 10-19, Olimpia zagra w Siedlcach z Pogonią (4 sierpnia, 17:00). Zgodnie z regulaminem w przypadku meczu pucharowego w środę, kolejne spotkanie ligowe należy rozegrać w sobotę lub w niedzielę. Żółto-biało-niebiescy zdecydowali się na sobotę 7 sierpnia, godz. 19:45. Wówczas po raz pierwszy zagrają przy A8.

Poznajemy nową drużynę

Systematyczne informacje dotyczące nowych zawodników, także oficjalna prezentacja i przy okazji integracja z kibicami. Olimpia zadbała, aby już od pierwszego meczu kojarzyć kadrę pierwszego zespołu liczącą (na tę chwilę) 27 zawodników. Do meczowych protokołów zaleca się jednak wpisywanie 20 piłkarzy ze stale przydzielonymi numerami. Żeby ułatwić kibicom identyfikację, podpowiadamy cyferki:

Bramkarze

#1 - Jan Lechowid (17.04.2004)

#27 - Andrzej Witan (22.02.1990),

#59 - Paweł Rutkowski (10.09.2000)



Obrońcy

#3 - Łukasz Sarnowski (10.05.2003),

#4 - Wiktor Perlejewski (26.03.2001),

#5 - Kamil Wenger (12.12.1991),

#13 - Michał Czarny (13.01.1989),

#24 - Paweł Kazimierowski (02.08.2002),

#25 - Adrian Piekarski (24.05.1998),

#26 - Dawid Wierzba (04.07.2001),

#33 - Kacper Filipczyk (19.05.2003)



Pomocnicy:

#7 - Joao Luis Araujo Guilherme (01.02.1995),

#8 - Hubert Krawczun (25.10.1996),

#9 - Marcin Bawolik (15.07.2000),

#10 - Sebastian Bartlewski (13.06.1994),

#14 - Marcin Czernis (21.11.2003),

#15 - Aleksander Waniek (09.08.1998),

#16 - Bartosz Danowski (28.03.1997),

#17 - Yan Senkevich (18.02.1995),

#18 - Marcel Zając (29.04.1998),

#21 - Sebastian Milanowski (03.04.2001),

#22 - Klaudiusz Krasa (21.06.2001),

#23 - Miłosz Kałahur (29.06.1999),

#77 - Łukasz Pokrywka (25.06.2003)



Napastnicy

#11 - Piotr Kurbiel (07.02.1996),

#20 - Jakub Branecki (16.09.2003),

#94 - Szymon Stanisławski (24.12.1994)

Ławka rezerwowych

Poza dziewięcioma piłkarzami na ławce może przebywać trener pierwszego zespołu oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych. W przypadku naszej drużyny będzie to Tomasz Grzegorczyk – trener, a także Dariusz Kaczmarczyk – asystent/kierownik, Tomasz Wojtkiewicz – trener bramkarz, Izabela Wdowiak – fizjoterapeutka i Lubomir Czujko - lekarz.

Młodzieżowiec

Temat niekończących się rozważań i wszelkich dywagacji, w których oponenci doszukują się odgórnego wystawiania młodych zawodników często niezasługujących na grę w seniorskiej drużynie, z drugiej zaś strony pojawiają się głosy, że to idealne przetarcie i szansa na zaprezentowanie swojego talentu. Kolejnym aspektem są gratyfikacje finansowe. Przypomnijmy, że za poprzedni sezon Olimpia otrzymała 800 tysięcy zł z programu Pro Junior System.

W kampanii 2021/2022 nie zmienia się liczba zawodników młodzieżowych, których kluby są zobowiązane do wystawienia. Nadal na boisku musi przebywać takowych dwóch, oczywiście muszą posiadać polskie obywatelstwo, a w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie rozgrywek kończy 21. rok życia oraz zawodnicy młodsi. Ewentualnością, którą warto znać, jest przypadek kontuzji bramkarza młodzieżowca, wówczas można przeprowadzić zmianę na bramkarza nie spełniającego kryterium zawodnika młodzieżowego, zaś drużyna może kontynuować grę ze zmniejszonym limitem. Olimpia w swojej kadrze posiada 11 zawodników spełniających wyżej wymienione kryteria.

Zmiany piłkarzy w trakcie meczu

Reguła dopuszczająca przeprowadzenie pięciu zamiast trzech zmian w najważniejszych meczach obowiązywać będzie co najmniej do końca 2022 roku - zdecydowała Międzynarodowa Rada Futbolu (IFAB). Skoro na najwyższym możliwym szczeblu zdecydowano się na takie posunięcie, nie może być inaczej w polskiej II lidze. Zagłębiając się jednak w szczegóły należy pamiętać, że zmiany można dokonać w trakcie przerwy między połowami oraz nie więcej niż w trzech przerwach w grze.

Sztuczne oświetlenie

Zgodnie z regulaminem musi być uruchomione nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem spotkania w celu umożliwienia przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu. Olimpia zdążyła już poinformować, że spotkania z Hutnikiem Kraków (7.08, 19:45), Pogonią Siedlce (18.08, 18:00) oraz Motorem Lublin (28.08, 19:00) będziemy śledzić w anturażu jupiterów. Godziny pozostałych domowych meczów nie zostały jeszcze zatwierdzone.

VAR

Dotychczas system VAR (Video Assistant Referee) był obecny przy Agrykoli tylko raz (26 września 2018 r.), przy okazji meczu Pucharu Polski ze Śląskiem Wrocław (wygrali goście 3:0). Zgodnie z regulaminem rozgrywek, wspomniany system może być wykorzystywany i być może decyzją PZPN, któregoś razu ponownie pojawi się w Elblągu.

Kartki

Przy tym akapicie w szczególności powinien się zatrzymać Klaudiusz Krasa, który jest doskonale znany z kolekcjonowania żółtych kartoników. W pierwszym sezonie zdobył ich łącznie 13 (11 w lidze + 2 w PP), w drugim 16. Upomnienia we wspomnianym kolorze to:

- po trzeciej kartce - kara finansowa w wysokości 100 zł

- po czwartej - dyskwalifikacja na 1 mecz

- po szóstej - kara finansowa 200 zł

- po ósmej - dyskwalifikacja na 1 mecz

- po dziewiątej - kara finansowa 300 zł

- po dwunastej - dyskwalifikacja na 2 mecze

- przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - dyskwalifikacja na 2 mecze.

Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszą niż 500 zł. Należy również pamiętać, że klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Dodatkowo każdy uczestnik rozgrywek dokonuje 7 dni przed startem ligi przedpłaty na poczet kar w wysokości 5000 zł.

Pandemia lub inne przypadki losowe. Co wówczas?

W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi po rozegraniu połowy lub więcej kolejek, jako tabelę końcową przyjmuje się klasyfikację po ostatniej rozegranej rundzie spotkań. W przypadku nie rozegrania przynajmniej połowy kolejek sezon będzie uznany za nierozegrany.

Awanse i spadki

Bezpośrednio promocję do I ligi uzyskają dwa najlepsze zespoły. Drużyny z miejsca 3, 4, 5 i 6 rozegrają mecze barażowe. Między sobą zagrają drużyny z miejsc 3 i 6 oraz 4 i 5. Będzie to jedno spotkanie, a gospodarzami będą zespoły z miejsca 3 i 4. Zwycięzcy wspomnianych par zagrają w finale, w którym gospodarzem będzie klub zajmujący wyższe miejsce w tabeli. Nagroda to oczywiście awans na zaplecze Ekstraklasy.

Warto dodać, że do udziału w barażach będą uprawnione drużyny, które uzyskają pierwszoligową licencję. Kwestia spadków jest mniej zagmatwana. Drużyny z miejsc 15-18 spadną do właściwej terytorialnie grupy 3. ligi.