Sebastian Kamiński: Każdy mecz o życie (komentarze pomeczowe)

- Typowy mecz drugoligowy. Wiadomo, jak bardzo chcieliśmy wygrać, nie udało się. Każdy mecz mamy taki sam, za każdym razem gramy o życie - mówił Sebastian Kamiński z Olimpii Elbląg po wczorajszym meczu z Pogonią Siedlce. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

- Mecz na remis. Ani my, ani Siedlce nie mieliśmy wielkich okazji do strzelenia bramki. W pierwszej połowie my mieliśmy delikatną przewagę, w drugiej Pogoń. Z przebiegu meczu był remis. Aczkolwiek to nam nic nie daje. Chcąc się utrzymać, mecze u siebie musimy wygrywać. Szkoda tego meczu. Przed nami jeszcze kolejne spotkania. Będziemy walczyć do końca, żeby zachować byt w II lidze - tak wczorajszy mecz z Pogonią Siedlce skomentował trener Olimpii Jacek Trzeciak.

- Typowy mecz drugoligowy. Wiadomo, jak bardzo chcieliśmy wygrać, nie udało się. Każdy mecz mamy taki sam, za każdym razem gramy o życie. Bierzemy ten remis i myślimy o następnym meczu. Z Grudziądzem też będzie bardzo ważne spotkanie, wiemy ile my mamy punktów, ile mają oni. Do każdego meczu musimy podchodzić zaangażowani, tak jak dziś. Dołożyć bramki i powinno się wszystko udać - dodał Sebastian Kamiński z Olimpii Elbląg.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Olimpii Elbląg