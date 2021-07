Sienkiewicz zapisze się w historii Olimpii

Jan Sienkiewicz, który grał w białoruskiej ekstraklasie, zasilił ZKS Olimpia Elbląg. W piątek o godz. 19 żółto-biało-niebiescy zagrają ostatni przed sezonem sparing z III-ligowym GKS Przodkowo.

Urodzony w Grodnie Jan Sienkiewicz jest ofensywnym lewonożnym pomocnikiem, który w trwającym sezonie białoruskiej ekstraklasy wystąpił w 11 meczach w składzie FK Smorgon. W kampanii 2019/20 był wyróżniającą się postacią w 1. Lidze (10 bramek w 12 meczach dla FK Lida) i walnie przyczynił się do awansu.

– Przede wszystkim lubię atakować z piłką przy nodze. Nie chciałbym za dużo mówić o swoich atutach, bo przyjdzie czas pokazać je kibicom na boisku, a oni mnie odpowiednio ocenią. Na pewno lubię też podchodzić do stojących piłek, pracować dla zespołu i kreować grę kolegom. W tym sezonie zagrałem tylko w kilku meczach białoruskiej ekstraklasy, ponieważ powstrzymała mnie kontuzja. Przypadkowo otrzymałem cios łokciem w twarz i musiałem najpierw dojść do pełni zdrowia i nabrać formy. Do gry wróciłem pod koniec maja i czułem się bardzo dobrze – mówi Jan Sienkiewicz w wypowiedzi dla strony klubowej Olimpii Elbląg. - W ostatnim meczu przeciwko FK Mińsk przyczyniłem się do zdobycia bramki, wcześniej w meczu z Dynamem Brześć dwukrotnie asystowałem. Teraz mogę powiedzieć, że wróciłem na odpowiednie tory.

Nowy gracz Olimpii Elbląg będzie występował z numerem 17 na koszulce. Kibice po raz pierwszy będą mogli zobaczyć jego grę podczas piątkowego, ostatniego przed sezonem, sparingu z GKS Przodkowo. Mecz Olimpii z trzecioligowcem z Pomorskiego odbędzie się na stadionie przy ul. Agrykola. Początek o godz. 19.

