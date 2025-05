Smutny epilog w cieniu KKS-u

Zanim rozpocznie się przygoda w III lidze, Olimpię czeka jeszcze dogranie drugoligowego sezonu. Najbliższy rozdział tej smutnej elbląskiej epopei już w sobotę: wyjazd do Kalisza i mecz z KKS-em, czyli akurat z rywalem, z którym elblążanie mają całkiem niezłe wspomnienia. Choć w tabeli nie ugrają już nic, to na boisku mogą jeszcze coś udowodnić – sobie, kibicom i... potencjalnym sponsorom, których klub potrzebuje jak tlenu.

W poprzednim sezonie KKS 1925 Kalisz otarł się o awans do pierwszej ligi, kończąc rozgrywki na trzecim miejscu i przegrywając finał baraży ze Stalą Stalowa Wola (1:2). Dziś drużyna Michała Gościniaka prezentuje się znacznie słabiej. Szkoleniowiec objął zespół niedawno, zastępując Marcina Woźniaka, który prowadził drugoligowca od 29 kwietnia 2024 roku. Kaliszanie zajmują 9. miejsce w tabeli z dorobkiem 41 punktów (12 zwycięstw, 5 remisów, 13 porażek), ale szczególnie w 2025 roku mocno rozczarowują.

Od początku wiosennej rundy rozegrali jedenaście meczów i aż osiem z nich przegrali. Jedynymi przełomami były wygrana na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec (1:0), domowe zwycięstwo z rezerwami ŁKS-u Łódź (2:1) oraz ostatni, całkiem solidny występ przeciwko Hutnikowi Kraków, zakończony wyjazdowym triumfem 2:0. Choć nie sposób mówić o wyjściu z kryzysu, to właśnie ostatnia wygrana daje KKS-owi nadzieję na nieco lepsze zakończenie sezonu.

Olimpia w Kaliszu i ważne zwycięstwo u siebie

W Kaliszu Olimpia jeszcze nie przegrała ligowego meczu. Ostatnio wygrała, a wcześniej trzykrotnie remisowała. Jedyną porażką na tym terenie była pucharowa potyczka zakończona wynikiem 0:2, kiedy to elblążanie byli o krok od wyrównania historycznego osiągnięcia, awansu do 1/8 finału Pucharu Polski, co udało się po raz ostatni w sezonie 1976/77, gdy Olimpia uległa Wiśle Kraków po dogrywce.

Ostatni mecz z KKS 1925 Kalisz, rozgrywany na własnym stadionie, okazał się ważnym przełamaniem. Mimo roli outsidera, Olimpia rozegrała znakomite spotkanie, imponując pressingiem, intensywnością i organizacją gry od pierwszego gwizdka. Gola na wagę trzech punktów zdobył Oskar Kordykiewicz po asyście Dawida Czaplińskiego w 23. minucie. Szczególne zasługi miał także bramkarz Andrzej Witan, który efektownymi interwencjami utrzymał czyste konto. Drużyna ówczesnego trenera Karola Przybyły, po dwutygodniowej przerwie, pokazała się jako zjednoczona i dobrze przygotowana, a solidna gra defensywna nie została zakłócona mimo nieobecności Matyni i kontuzji Mruka. Dopiero z perspektywy czasu dostrzegamy, że były to tylko przebłyski w raczej ponurej opowieści.

Spadek potwierdzony, ale walka trwa o stabilizację i odbudowę Olimpii

Po remisie z rezerwami ŁKS-u (1:1) stało się jasne, że Olimpia Elbląg spada z II ligi. Członek zarządu klubu, Mateusz Kosiński, otwarcie wskazał na wieloletnie błędy organizacyjne, niedostateczne wsparcie finansowe oraz narastające problemy pozaboiskowe jako główne przyczyny tej sytuacji. Klub złożył wniosek do prezydenta, aby środki planowane pierwotnie na podgrzewaną murawę zostały przekierowane na bieżące funkcjonowanie drużyny. Choć długi obejmują zarówno pierwszy zespół, jak i akademię, konkretne kwoty nie zostały ujawnione.

Trwa walka o utrzymanie rezerw w IV lidze i trzeciej drużyny w okręgówce, a zarząd prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, przy wsparciu władz miasta, których efekty mają być znane po walnym zebraniu w czerwcu. Klub stawia na budowanie stabilności dzięki wielu małym sponsorom, ale potrzebuje także partnerów strategicznych. Mimo że sytuacja w tabeli jest już przesądzona i Olimpia żegna się z drugą ligą, zespół nie spuszcza głów. W Kaliszu żółto-biało-niebiescy powalczą o utrzymanie dobrej passy meczów bez porażki na stadionie rywala.

Bilans meczów z KKS-em

9 meczów ligowych, 3 zwycięstwa Olimpii, 5 remisów, zwycięstwo KKS-u, bramki: 8:6 dla Olimpii

1 mecz w Pucharze Polski, zwycięstwo KKS-u, bramki: 2:0 dla KKS-u

27.02.2021 r. - Olimpia Elbląg - KKS 1925 Kalisz 1:0 (Zyska)

12.06.2021 r. - KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg 1:1 (Surdykowski)

31.07.2021 r. - KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg 2:2 (Senkevich, Kałahur)

20.11.2021 r. - Olimpia Elbląg - KKS 1925 Kalisz 0:1

31.07.2022 r. - Olimpia Elbląg - KKS 1925 Kalisz 2:2 (Stasiak, Piekarski)

18.10.2022 r. - KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg 2:0 - Puchar Polski

25.02.2023 r. - KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg 0:0

13.10.2023 r. - Olimpia Elbląg - KKS 1925 Kalisz 0:0

27.04.2024 r. - KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg 0:1 (Kuczałek)

20.10.2024 r. - Olimpia Elbląg - KKS 1925 Kalisz 1:0 (Kordykiewicz)

KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg w sobotę, 17 maja, godz. 18.